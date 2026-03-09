Gulyás Gergely: Az ukrán elnök nem részese az európai civilizációnak

Csúcsra jár a gyűlöletpolitika: rálőttek egy fideszes aktivistára!
Egy szentendrei ház ablakából lőtt a támadó.
Gulyás Gergely a kazincbarcikai Fidesz-győzelemről, a Magyar Péter keltette politikai hangulatról, az ukrán aranykonvoj-ügyről és a Békemenetről is beszélt.
Gulyás Gergely volt a hétfői Igazság órája adásának vendége. A Beszélgetést a kazincbarcikai fideszes győzelemmel kezdték, ahol 16 éve nem nyert egyéni körzetet a Fidesz-KDNP. Gulyás Gergely a „baloldal fellegvárának” nevezte a várost, ahol a valóság immár másodszor, második időközi választáson mutatta meg baloldali településeken, a kormánykritikus portálok várakozásai ellenére, hogy mi a valós helyzet. A politikus rámutatott, hogy az alacsony részvételi arány mellett fontos tudni, hogy a pártpreferenciák nagyobb voksarány mellett sem szoktak változni.
Németh sorra vette a „tiszás szavazók megnyugtatását” szolgáló érveket, amik elkezdtek cirkulálni a nyilvánosságban, például, hogy „tiszás jelölt el sem indult”.
„Aligha bízhat józan ésszel bárki abban, hogy aki most elment és a Fideszre szavazott, az öt hét múlva nem így tesz”
– fogalmazott Gulyás, rámutatva: negyvennél több százalékot kaptak ott, ahol huszonvalahányat szoktak.
Németh az erőszak elharapózását is szóba hozta – gyalázkodások, plakátrongálás, terror a mindennapokban, gázpisztolyos támadás Fidesz-aktivistára – melyből Magyar Péter az utóbbit is csak bagatellizálta.
„A Tisza valójában pártként nem nagyon létezik, de olyan gyűlöletközösség jött létre a magyar politikában, amit soha nem tapasztaltunk”
– mondta Gulyás, aki szerint értelemszerűen az MSZP és a DK gyűlöletkeltése sem volt „kismiska”, de ott az egy eszköz volt a politikai győzelemre,
„itt ez maga a lényeg, maga a tartalom”, a vita helyett gyűlöletkeltés, hogy ne is lehessen érdemi vita, mert az ellenféllel való viszonyt az indulat határozza meg. Emiatt jön a verbális majd a fizikai agresszió, ezért érdemes távol tartani magunkat a következő öt hétben mindettől.
„Baromi nehéz úgy higgadtan lenni, hogy tőlem egy méterre üvöltözik egy kigyúrt csávó a mi aktivistáink felé, hogy vén szatyrok, már rég a temetőben kellene lennetek,
este meg hívnak a szintén utcán lévő fiatal aktivistáink, hogy az összes plakátunkat levágták és bedobták a bokorba” – tette hozzá Németh.
Nem csak jó ügyet szolgálnak, de kimondottan hősiesek is az aktivisták – méltatta munkájukat Gulyás, aki megjegyezte, igen sajátos „diktatúra” az, ahol a kormánypártiaknak kell félniük, és ez meglátszik a közvélemény-kutatások számaiban is, hogy a rejtőzködők nagy arányban közülük kerülnek ki, tartva attól a gyűlöletteli stílustól, amit az ellenfél bevezetett.
„Az, hogy az erőszak nem elfogadható, ebben volt eddig egy közös álláspont, Magyar Péterrel és a Tisza Párttal ez is megszűnt”.
És a politikusnak afelől sincs kétsége, hogy meg fogják próbálni ezt fokozni – tette hozzá.
Kiemelten foglalkoztak az adásban a Barátság kőolajvezetékkel és Volodimir Zelenszkij ellentartásával, illetve Robert Fico szlovák miniszterelnök állásfoglalását, miszerint ha Magyarországon kormányváltásra kerülne sor, ők akkor is továbbviszik majd az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos vétót. Gulyás racionálisnak nevezte Fico megszólalását, hiszen Szlovákia kisebb stratégiai készlete miatt még nehezebb helyzetben van. Ez egy üzenet Zelenszkijnek, hogy nem érdemes arra játszania, hogy leváltják a nemzeti kormányt egy ukránbarátra Magyarországon, mert a vétó akkor is megmarad – mutatott rá a politikus, aki sok sikert kívánt keddre az Ursula von der Leyennel való tárgyalással a szlovák miniszterelnöknek.
Szlovákia kész arra, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt.
Gulyás szerint
nem kielégítőek a brüsszeli reakciók az ukrán jogsértésre,
ugyanakkor azt még ők is kérték Kijevtől, hogy a vezeték állapotát feltáró küldöttséget engedjék be, vagyis osztja a magyar-szlovák álláspontot. „Ez jól mutatja, mennyire abszurd ügyről van szó”.
Az olaj világpiaci ára eközben csúcsokat dönt, ami a magyar gazdaságot és a világgazdaságot is érinti, „ilyenkor látszik, hogy Európa milyen hihetetlen bűnt követett el a saját gazdasága és a népei ellenében, amikor leváltak az orosz kőolajról és földgázról”, az egyetlen elfogadható megoldása hazánk számára, ha megnyitják a Barátság kőolajvezetéket, Európa meg issza a stratégiai hiba levét, és újra fel kell vetni majd a kérdést, hogy a diverzifikáció nem egyik függőségről a másikra való átállás, hanem a lehetőségek nyitva tartása.
Zelenszkij fenyegetőzése kapcsán Gulyás kemény kijelentést tett: „Bár lehet, hogy valami barbár világban számontartott vezető”, de
„az ukrán elnök nem részese az európai civilizációnak”.
Ha nem érezné azt, hogy Brüsszelben európai helyett ukrán bizottság van hatalmon, nem merne így fenyegetőzni – mutatott rá. Hallhatóan a szlovák, a cseh és az olasz kormányfő állt ki, a patrióta pártok vezetői mellett Orbán mellett a fenyegetőzéssel szemben.
„A hétvégén összeért a Magyar Péter és a Zelenszkij-féle gyűlöletpolitika” – mondta Németh, felemlegetve, hogy a tiszás kommentelők hiányolták az Orbánt „felkereső” ukrán katonákat, az ATV Napló című műsorának nézői többsége szerint rendben van a fenyegetőzés Orbán ellen. Gulyás szerint ez Sváby András műsorát és annak nézőit minősíti, és Sváby elgondolkodhatna a visszavonuláson, ha ilyen nézőket vonz.
Szóba került Fekete-Győr András a NATO-nak írt nyílt levele és az orosz befolyás folyamatosan visszatérő vádja. „Az a kérdés, hogy a magyar közéletben való részvétel feltétele az ép elme” – reagált ironikusan Gulyás. Németh felemlegette a Telex-címlapját is ezidőben, ahol Magyar Péter felemelt egy szurikátát Csóron, és ez volt a legfőbb anyag a kampány mínusz harmincötödik napján.
Az orosz titkosszolgálati beavatkozásról szóló narratíva éppen azután kezdett el terjedni, hogy Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort.
Lapunkat is idézték az aranykonvoj ügyében: Brüsszelig érhetnek a botrány szálai, és az ukrán diplomácia is harcba lendült. „Ezt ki kell vizsgálni, az a magyar állam feladata, hogy ilyen súlyos kérdések megfogalmazására alkalmas ügyben tárja fel a valóságot, tisztázni kell, hogy ennek a pénznek mi az eredete és mi a célja” – fogalmazott a politikus.
Irán és a biztonsági intézkedések szigorának emelése kapcsán Gulyás Gergely elmondta: ez egy „olyan kérdés, ami nem kellene, hogy politikai viták tárgya legyen, az, hogy a terrorveszély mindenütt fokozódott azzal, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt, az nem kérdés”. Mint mondta, az, hogy megemelkedett a terrorfenyegetettség, „ténykérdés”. „Nem látom, hogy ez politikailag döntő hatással legyen egy választásra” – fogalmazott.
A Békemenet kapcsán elmondta: az ország szabadsága melletti kiállás és a március 15-ére való emlékezés most sokkal jobban függ össze, mint bármikor máskor. „Ma az ország szuverenitása melletti kiállás egészen más történelmi korban, de kiemelten fontos, úgy, mint ’48-ban, amikor a márciusi ifjak ezt a szuverenitást megteremteni akarták. Most meg kell óvnunk ezt a szuverenitást. Ezért biztatok én is mindenkit, hogy menjen el a Békemenetre”.
Nyitókép forrása: TOBIAS SCHWARZ/AFP