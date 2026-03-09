Gulyás Gergely: Az ukrán elnök nem részese az európai civilizációnak

Az olaj világpiaci ára eközben csúcsokat dönt, ami a magyar gazdaságot és a világgazdaságot is érinti, „ilyenkor látszik, hogy Európa milyen hihetetlen bűnt követett el a saját gazdasága és a népei ellenében, amikor leváltak az orosz kőolajról és földgázról”, az egyetlen elfogadható megoldása hazánk számára, ha megnyitják a Barátság kőolajvezetéket, Európa meg issza a stratégiai hiba levét, és újra fel kell vetni majd a kérdést, hogy a diverzifikáció nem egyik függőségről a másikra való átállás, hanem a lehetőségek nyitva tartása.

Zelenszkij fenyegetőzése kapcsán Gulyás kemény kijelentést tett: „Bár lehet, hogy valami barbár világban számontartott vezető”, de

„az ukrán elnök nem részese az európai civilizációnak”.

Ha nem érezné azt, hogy Brüsszelben európai helyett ukrán bizottság van hatalmon, nem merne így fenyegetőzni – mutatott rá. Hallhatóan a szlovák, a cseh és az olasz kormányfő állt ki, a patrióta pártok vezetői mellett Orbán mellett a fenyegetőzéssel szemben.

„A hétvégén összeért a Magyar Péter és a Zelenszkij-féle gyűlöletpolitika” – mondta Németh, felemlegetve, hogy a tiszás kommentelők hiányolták az Orbánt „felkereső” ukrán katonákat, az ATV Napló című műsorának nézői többsége szerint rendben van a fenyegetőzés Orbán ellen. Gulyás szerint ez Sváby András műsorát és annak nézőit minősíti, és Sváby elgondolkodhatna a visszavonuláson, ha ilyen nézőket vonz.