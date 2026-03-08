Ft
Ft
16°C
1°C
Ft
Ft
16°C
1°C
03. 08.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 08.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico volodimir zelenszkij szlovákia magyarország ukrajna európai bizottság

Fico bejelentette: mindenben Magyarország mellett áll és ha kell, átveszi a stafétát

2026. március 08. 15:45

Szlovákia kész arra, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvegye a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap, közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében. Leszögezte: mindezt ismertetni fogja Ursula von der Leyennel kedden, a párizsi EU-csúcson.

2026. március 08. 15:45
null

Mint közölte, az Európai Bizottság (EB) elnökével tartandó találkozón ismertetni fogja Pozsony álláspontját az Ukrajnán keresztüli kőolajtranzit ügyével kapcsolatban, illetve újra sürgetni fogja: a bizottság kényszerítse Volodimir Zelenszkijt arra, hogy tegye lehetővé a Barátság kőolajvezeték állítólagos sérülésének vizsgálatát a helyszínen.

Fico megerősítette azt, amiről már Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentést tett: az információk és műholdfelvételek is azt mutatják, hogy a kőolajvezetéknek „semmi baja”, ám nincs kétsége afelől, hogy az ukrán elnök képes tönkretenni azt. Mint fogalmazott, fel fogja tenni von der Leyennek 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

azt az egyszerű kérdést, hogy meddig fogja még az EB előnyben részesíteni a nem uniós tagállam Ukrajna érdekeit Szlovákia és Magyarország, mint EU-tagállamok létfontosságú nemzeti ügyével szemben.”

Fico azt is kiemelte: a találkozón legfőbb mondanivalója az lesz, hogy amennyiben szükséges, 

Szlovákia kész „átvenni a stafétát” Magyarországtól Ukrajna 90 milliárd eurós háborús kölcsönének vétójával kapcsolatban

Ezt is ajánljuk a témában

A szlovák kormányfő szerint az ukrán elnök valószínűleg arról beszél majd a csúcson, hogy egy hónap vagy másfél hónap múlva – vagyis a magyarországi választások után – helyreállítják az olajszállítást, mert az ellenzék győzelmére számít. 

Akkor viszont már nem lesz esély keleti olajra, hacsak valaki más nem veszi át a magyar stafétát 

– fűzte hozzá Robert Fico, aki szerint Zelenszkij permanens módon próbál ártani Szlovákiának és Magyarországnak, azt gondolva, hogy ezen a módon békepárti álláspontjukat háborúpártivá változtathatja. Leszögezte azt is: az ukrán elnök e tekintetben teljes tévedésben van.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés. Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: PETER LAZAR / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 74 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. március 08. 19:58
Tehat min . FIDESZ 51%. Utana koala targyalasok...
Válasz erre
0
0
survivor
2026. március 08. 19:57
gahola Ha megvonjak, az de facto kizaras, es akkor problem solved... Ursulat dokan utaljak amugy...kis többseggel nyert.Weber Nagyúr ugrasra kesz. Minden esetre az EUt elbassza mint a Bundeswehrmachtot....🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Neduddgi
2026. március 08. 19:53
Ennél a cikknél hol van a zsolageci tót?
Válasz erre
0
0
survivor
2026. március 08. 19:51
Szet fog ez az EU rohadni. GER es FRA sem akarja a gyors csatlakozast.. Beke amugy se kesz jó ideig. A strategiai cel RUS gazdasagi legyőzese...az meg lassú Kellene hozzá a venéz olaj, de az az USA nal van...lesz IND es CHN legbiztosabb energiaforrasa RUS. A többi bizonytalan..Es az ugye 2,5 x10^9 ember....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!