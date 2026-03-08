Fico bejelentette: mindenben Magyarország mellett áll és ha kell, átveszi a stafétát

Most főhet csak igazán Zelenszkij feje: Fico belengette, csatlakozhat a magyar vétóhoz
A szlovák kormányfőnek elfogyott a türelme.
Szlovákia kész arra, hogy blokkolja az Ukrajnának szánt háborús kölcsönt, és átvegye a stafétát Magyarországtól ebben, ha szükséges – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök vasárnap, közösségi oldalán közzétett videóbejegyzésében. Leszögezte: mindezt ismertetni fogja Ursula von der Leyennel kedden, a párizsi EU-csúcson.
Mint közölte, az Európai Bizottság (EB) elnökével tartandó találkozón ismertetni fogja Pozsony álláspontját az Ukrajnán keresztüli kőolajtranzit ügyével kapcsolatban, illetve újra sürgetni fogja: a bizottság kényszerítse Volodimir Zelenszkijt arra, hogy tegye lehetővé a Barátság kőolajvezeték állítólagos sérülésének vizsgálatát a helyszínen.
Fico megerősítette azt, amiről már Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentést tett: az információk és műholdfelvételek is azt mutatják, hogy a kőolajvezetéknek „semmi baja”, ám nincs kétsége afelől, hogy az ukrán elnök képes tönkretenni azt. Mint fogalmazott, fel fogja tenni von der Leyennek
azt az egyszerű kérdést, hogy meddig fogja még az EB előnyben részesíteni a nem uniós tagállam Ukrajna érdekeit Szlovákia és Magyarország, mint EU-tagállamok létfontosságú nemzeti ügyével szemben.”
Fico azt is kiemelte: a találkozón legfőbb mondanivalója az lesz, hogy amennyiben szükséges,
Szlovákia kész „átvenni a stafétát” Magyarországtól Ukrajna 90 milliárd eurós háborús kölcsönének vétójával kapcsolatban.
Ezt is ajánljuk a témában
A szlovák kormányfőnek elfogyott a türelme.
A szlovák kormányfő szerint az ukrán elnök valószínűleg arról beszél majd a csúcson, hogy egy hónap vagy másfél hónap múlva – vagyis a magyarországi választások után – helyreállítják az olajszállítást, mert az ellenzék győzelmére számít.
Akkor viszont már nem lesz esély keleti olajra, hacsak valaki más nem veszi át a magyar stafétát
– fűzte hozzá Robert Fico, aki szerint Zelenszkij permanens módon próbál ártani Szlovákiának és Magyarországnak, azt gondolva, hogy ezen a módon békepárti álláspontjukat háborúpártivá változtathatja. Leszögezte azt is: az ukrán elnök e tekintetben teljes tévedésben van.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés. Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: PETER LAZAR / AFP