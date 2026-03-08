Komoly reformokat vár el az IMF Kijevtől a hitelért cserébe – ez nem fog tetszeni az ukránoknak

Epekedve várta ezt a pillanatot Zelenszkij: már kedden másfél milliárd dollár érkezett hozzá
Nem fukarkodott az IMF.
Nemrég új, 48 hónapos, úgynevezett „kiterjesztett finanszírozási programról” (EFF) állapodott meg a Ukrajna és a Nemzetközi Valutaalap. A hitel teljes keretösszege közel 8,1 milliárd dollár. A pénz „ára” azonban olyan reformok sora, amely nem lesz túl népszerű az ukránok körében.
Hamarosan megérkezhet az IMF által nyújtott első, mintegy 1,5 milliárd dolláros részlet Ukrajnába – írta meg a kiszo.net. Ez az összeg rövid távon erősíti a költségvetési stabilitást és a devizatartalékokat, ugyanakkor a megállapodás reformokra vonatkozóan kötelezettségeket is jelent – olvasható a cikkben.
A reformok közül több is kifejezetten
érzékenyen érinti a lakosságot és a vállalkozásokat, ilyen például az adózási változások sora.
A tervek szerint 2027. január 1-jétől kötelező lesz az általános forgalmi adó azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik az egyszerűsített rendszerben működnek, és éves forgalmuk meghaladja a 4 millió hrivnyát (hozzávetőleg 30 millió forintot).
Ez enyhítés a korábbi, 1 millió hrivnyás küszöbhöz képest, ám jelentős adminisztratív és pénzügyi többletterhet jelenthet. Napirenden van a kis értékű postai küldemények vám- és adókedvezményeinek felülvizsgálata, illetve a digitális platformokon szerzett jövedelmek hatékonyabb megadóztatása is.
A kijevi vezetés szerint az idei és a jövő évi költségvetési számokról már megszületett a megállapodás.
Tartóssá válhat az 5 százalékos hadiadó az országban
– erről a parlamentnek kell döntenie. A reformcélok között van továbbá a rejtett munkaviszonyok visszaszorítása és az adóelkerülés csökkentése is.
Fontos változásokat hozhat az is, hogy
2026 júniusáig el kell készíteni a gáz- és villamosenergia-piac liberalizációjának „útitervét”.
A korrupcióellenes és ellenőrzési mechanizmusok erősítése szintén része a programnak.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
