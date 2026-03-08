Ft
nemzetközi valutaalap imf ukrajna

Komoly reformokat vár el az IMF Kijevtől a hitelért cserébe – ez nem fog tetszeni az ukránoknak

2026. március 08. 19:15

Nemrég új, 48 hónapos, úgynevezett „kiterjesztett finanszírozási programról” (EFF) állapodott meg a Ukrajna és a Nemzetközi Valutaalap. A hitel teljes keretösszege közel 8,1 milliárd dollár. A pénz „ára” azonban olyan reformok sora, amely nem lesz túl népszerű az ukránok körében.

2026. március 08. 19:15
null

Hamarosan megérkezhet az IMF által nyújtott első, mintegy 1,5 milliárd dolláros részlet Ukrajnába – írta meg a kiszo.net. Ez az összeg rövid távon erősíti a költségvetési stabilitást és a devizatartalékokat, ugyanakkor a megállapodás reformokra vonatkozóan kötelezettségeket is jelent – olvasható a cikkben.

A reformok közül több is kifejezetten 

érzékenyen érinti a lakosságot és a vállalkozásokat, ilyen például az adózási változások sora. 

A tervek szerint 2027. január 1-jétől kötelező lesz az általános forgalmi adó azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik az egyszerűsített rendszerben működnek, és éves forgalmuk meghaladja a 4 millió hrivnyát (hozzávetőleg 30 millió forintot). 

Ez enyhítés a korábbi, 1 millió hrivnyás küszöbhöz képest, ám jelentős adminisztratív és pénzügyi többletterhet jelenthet. Napirenden van a kis értékű postai küldemények vám- és adókedvezményeinek felülvizsgálata, illetve a digitális platformokon szerzett jövedelmek hatékonyabb megadóztatása is.

Tartóssá válhat az 5 százalékos hadiadó az országban

– erről a parlamentnek kell döntenie. A reformcélok között van továbbá a rejtett munkaviszonyok visszaszorítása és az adóelkerülés csökkentése is.

Fontos változásokat hozhat az is, hogy 

2026 júniusáig el kell készíteni a gáz- és villamosenergia-piac liberalizációjának „útitervét”.

A korrupcióellenes és ellenőrzési mechanizmusok erősítése szintén része a programnak.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

macskusz-4
2026. március 08. 20:19
A leghülyébb magyar közmondás:" amelyik kutya ugat, az nem harap".DE! HARAP! NEM KELL MINDEN OSTOBA KÖZMONDÁST ELHINNI. Vannak nagyon hülye magyar közmondások. Az ugatós kutya igenis harap. Az ukrán kutya nagyon.
macskusz-4
2026. március 08. 20:16
Majd agyonveri a barbár ukrán az un.nyugati befektetőket is. Úgy fognak onnan kiszaladni az ostoba nyugati befektetők, mint afganisztánból. Egyébként az ukrán élve égeti el őket. Nyugati barmok. Az ukràn mindenkire veszélyes, ha segíted, leharapja a karod.
PBLM_P9R
2026. március 08. 20:15
Az IMF a világ egyik legnagyobb tilvaja és nem szereti ha ellopják amit ők lopnak........
pollip
2026. március 08. 20:13
Gáz -és energiapiac liberalizaciós utiterve........ Itt van a kutya elásva!!!!
