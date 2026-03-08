Senki sem maradhat tétlen – Egyetemes irányelvek a magyarországi politikai választásokon részt vevő keresztény hívőknek

Akkor most végül is kire szavazzunk?

Mindezek alapján gyakran teszik fel a kérdést keresztény körökben: akkor most végül kire szavazzunk? A fentiekben elég segítséget kaptunk ahhoz, hogy felelős döntést hozhassunk. Azonban egy dolgot még meg kell értenünk. Aki kicsit is nyitott szemmel és füllel van jelen a saját keresztény közösségében, kétféle véleménytípussal találkozik: vannak jogkövetők és jogkövetelők.

Mai világunkban ne csodálkozzunk azon, ha úgy érezzük, egyházainkban az előzőből van kevesebb. Ugyanis a jogok és kötelességek polgári jogi világát átszövő relativista szemlélet nyomán a személy jogai sok esetben egyházon belüli közösségi disputákon is előzik a kötelezettségeit. A világi szemlélettel ellentétben a katolikus egyház törvényei és tanításai esetében a kötelezettségek előzik a jogokat. Tehát nem a személy, az ő állapota, helyzete, adottsága határozza meg, hogy az egyháza miről mit gondoljon, hanem egy kétezer éves lelki, szellemi, jogi keretrendszer az irányadó. A személy szabadsága ott van, hogy elfogadja ezt vagy sem. Ha nem, akkor meg kell keresnie azt az egyházat, ahol a polgári szabadságjogok alapján az ő személyes jogai és véleménye előzi a kötelezettségeit.

Üljetek körbe, és beszélgessetek

Fontos döntések előtt állunk egy-egy választás alkalmával. Fontosabb döntések előtt, mint gondolnánk. Azonban nem megoldás a ránk telepedő digitális diktatúra csatornáin keresztül túltölteni magunkat információkkal, sem az érzelmeink alapján irányba állni. Észre kell vennünk, hogy egyre kevesebb a tiszta szó, a letisztult gondolat.

Fogadjuk meg a tanácsot az első pápától, Szent Pétertől: „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán, körbejár, keresve, kit nyeljen el!” (Pét. 5,8)

Azt javaslom a katolikus, keresztény közösségeknek, hogy miközben az ordító oroszlán körbejár közöttünk, álljanak meg, üljenek le, a Szentlélek erejével zárják ki a gonoszt, és csendesedjenek el. Az Írásban szereplő dokumentumok vagy azoknak a keresztény ember közéleti szerepvállalásaira vonatkozó részei elolvasása, átelmélkedése után a Lélek lehívásával a magukra valamit adó közösségek őszintén beszéljék át politikai kötelezettségeiket a hit és a tanítás fényénél. Ha így tesznek, egészen biztosan jól fognak dönteni. Az élet, a békesség, a jövő pártján.

A szerző bölcsész, teológus