Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar állami népi együttes hagyományok háza magyar népi iparművészeti múzeum both miklós

A múlt nem teher, hanem kapaszkodó – Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója a Mandinernek

2026. március 08. 22:28

Covid, háború, gazdasági válság – nagyot fordult a világ körülöttünk. A Hagyományok Háza azonban stabilabban működik, mint valaha; az idén 25 éves jubileumát ünneplő intézmény vezetőjét a siker titkáról és a jövő irányairól is kérdeztük.

2026. március 08. 22:28
null
Farkas Anita

Önöket érintették a közelmúlt nem éppen kedvező globális történései?

Természetesen érintettek, ugyanúgy, mint bármely más kulturális intézményt. Az utóbbi évek válságai egyszerre hatottak a közönségszokásokra, a finanszírozási környezetre és a működés tervezhetőségére. Ilyen körülmények között a stabilitás a tudatosan felépített működés eredménye. A köz számára talán kevésbé látható, de az utóbbi öt évben ennek megfelelően átalakítottuk a struktúránkat. A Hagyományok Háza szerepe 2017 óta jelentősen megnőtt, ma már több mint kétszáz főt foglalkoztató, kiemelt országos intézmény vagyunk – ez másfajta szervezettséget igényel. A helyzetünket sajátossá teszi, hogy egyszerre látunk el múzeumi, kutatási, archívumi és közművelődési feladatokat, valamint koordináljuk az országos és határon túli hálózatot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
Fotó: Mandiner-archív

Hogyan néz ki ez az új típusú működés?

A lényeg, hogy áttértünk a magányos feladat­végzésről a csapatmunkára. Korábban gyakori volt, hogy egy-egy projekt teljes terhe egyetlen emberre nehezedett, a szervezéstől a lebonyolításon át a reprezentációig. Ma a feladatok strukturált munka­csoportok között oszlanak meg: külön szakmai, támogató és adminisztratív egységek dolgoznak együtt, pontosan meghatározott szerepkörökben. A váltás szemléleti fordulatot is jelent. A népművészet alapvetően közösségi gyakorlat, ezért indokolt, hogy az intézményi működés is együttműködésre épüljön.

A Hagyományok Háza leginkább látható „homlokzati eleme” eddig a 75. születésnapját ünneplő Magyar Állami Népi Együttes volt, e mellé csatlakozott időközben a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum. Milyen sikerrel?

Stratégiai célként két olyan, országos jelentőségű intézményi területet jelöltünk ki, amely széles közönségréteget szólít meg. A Magyar Állami Népi Együttes évtizedek óta stabil, és jelentős nézőszámmal működik, az intézmény közönségforgalmának meghatározó részét adja. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum az utóbbi években megerősítette pozícióját. A kiállítások látogatottsága szakmúzeumi viszonylatban kifejezetten erős, és mutatja, hogy a tárgyi kultúrára épülő bemutatási forma képes önálló közönséget is vonzani.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 09. 13:42
Tovabbi jo es sikeres munkat kivanok !
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. március 09. 06:18
Ez a naprás faszi. Kár hogy az az együttes is eltűnt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!