Zelenszkij örülhet: az IMF még februárban jóváhagyhatja az Ukrajnának szánt 8,2 milliárd dolláros hitelt

Ukrajna arra számít, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa akár már februárban jóváhagyja az új, 8,2 milliárd dolláros hitelprogramot, amely a jelenlegi, 15,6 milliárd dolláros keretet váltaná fel – számolt be a Reuters.

A kijevi vezetés szerint az idei és a jövő évi költségvetési számokról már megszületett a megállapodás, a hiányt meglévő nemzetközi kötelezettségvállalásokból fedeznék. A háború kezdete óta Ukrajna több százmilliárd dollárnyi külső támogatásra szorult, miközben jelentős adósság-átütemezést is végrehajtott.