02. 18.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
zelenszkij nemzetközi valutaalap imf kijev ukrajna

Zelenszkij örülhet: az IMF még februárban jóváhagyhatja az Ukrajnának szánt 8,2 milliárd dolláros hitelt

2026. február 18. 17:17

A kijevi vezetés szerint az idei és a jövő évi költségvetési számokról már megszületett a megállapodás.

2026. február 18. 17:17
null

Ukrajna arra számít, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa akár már februárban jóváhagyja az új, 8,2 milliárd dolláros hitelprogramot, amely a jelenlegi, 15,6 milliárd dolláros keretet váltaná fel – számolt be a Reuters.

A kijevi vezetés szerint az idei és a jövő évi költségvetési számokról már megszületett a megállapodás, a hiányt meglévő nemzetközi kötelezettségvállalásokból fedeznék. A háború kezdete óta Ukrajna több százmilliárd dollárnyi külső támogatásra szorult, miközben jelentős adósság-átütemezést is végrehajtott.

Kijev nem vállalhat állami garanciát

Az új IMF-program az úgynevezett adósságfenntarthatósági elemzésre épül, ezért Kijev nem vállalhat állami garanciát nagy állami cégek tartozásaira. A kormány a jövőben inkább kedvezményes hitelekre és hrivnyaalapú kötvénykibocsátásra támaszkodna, csökkentve a devizakitettséget.

Cél az is, hogy Ukrajna visszakerüljön a nemzetközi feltörekvő piaci indexekbe – például a JPMorgan GBI-EM kötvényindexébe –, ami új befektetői forrásokat nyithatna meg. Emellett a háború alatt bevezetett tőkekorlátozások fokozatos feloldását is tervezik.

A program egyik vitatott eleme, az egymillió hrivnya feletti bevételű kisvállalkozók áfafizetési kötelezettsége végül politikai ellenállásba ütközött, és lekerült a napirendről. A végső döntést az IMF igazgatótanácsa hozza meg, amint a szükséges jogszabályokat elfogadják.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

yalaelnok
2026. február 18. 18:49
kitörölhetik vele a seggüket
canadian-deplorable
2026. február 18. 17:58
Ukrajna az egyetlen ország a világon amely soha nem kell kölcsönt visszafizessen. Igy én is szeretnék kölcsön kérni. Egész nap járnám a bankokat.
Galerida
2026. február 18. 17:51
Aztán nem mindegy már a szerencsétlen ukránoknak, hogy 8,2 milliárddal több, vagy kevesebb? Kihűl a Nap, mire csak a kamatait visszafizetik és már országuk sincsen! És az amcsik mindezt 5 milliárdból összehozták a Majdanon... Ügyes, mondaná Kohn bácsi!
chief Bromden
2026. február 18. 17:36
Az EB volt alelnökétől mit várnánk? A DK-s földije.
