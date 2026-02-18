Zelenszkij örülhet: az IMF még februárban jóváhagyhatja az Ukrajnának szánt 8,2 milliárd dolláros hitelt

Zelenszkij dörzsöli a tenyerét: ismét kivételeznek az ukránokkal, célegyenesbe került Von der Leyen nagy terve
A Nemzetközi Valutaalap Ukrajnának szánt, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramjának jóváhagyása akár heteken belül megtörténhet.
A kijevi vezetés szerint az idei és a jövő évi költségvetési számokról már megszületett a megállapodás.
Ukrajna arra számít, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa akár már februárban jóváhagyja az új, 8,2 milliárd dolláros hitelprogramot, amely a jelenlegi, 15,6 milliárd dolláros keretet váltaná fel – számolt be a Reuters.
A kijevi vezetés szerint az idei és a jövő évi költségvetési számokról már megszületett a megállapodás, a hiányt meglévő nemzetközi kötelezettségvállalásokból fedeznék. A háború kezdete óta Ukrajna több százmilliárd dollárnyi külső támogatásra szorult, miközben jelentős adósság-átütemezést is végrehajtott.
Az új IMF-program az úgynevezett adósságfenntarthatósági elemzésre épül, ezért Kijev nem vállalhat állami garanciát nagy állami cégek tartozásaira. A kormány a jövőben inkább kedvezményes hitelekre és hrivnyaalapú kötvénykibocsátásra támaszkodna, csökkentve a devizakitettséget.
Ezt is ajánljuk a témában
A Nemzetközi Valutaalap Ukrajnának szánt, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramjának jóváhagyása akár heteken belül megtörténhet.
Cél az is, hogy Ukrajna visszakerüljön a nemzetközi feltörekvő piaci indexekbe – például a JPMorgan GBI-EM kötvényindexébe –, ami új befektetői forrásokat nyithatna meg. Emellett a háború alatt bevezetett tőkekorlátozások fokozatos feloldását is tervezik.
A program egyik vitatott eleme, az egymillió hrivnya feletti bevételű kisvállalkozók áfafizetési kötelezettsége végül politikai ellenállásba ütközött, és lekerült a napirendről. A végső döntést az IMF igazgatótanácsa hozza meg, amint a szükséges jogszabályokat elfogadják.
Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP