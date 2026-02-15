Zelenszkij dörzsöli a tenyerét: ismét kivételeznek az ukránokkal, célegyenesbe került Von der Leyen nagy terve

Nem nyugszik Zelenszkij, újra Orbán Viktornak üzent – nem is akárhogyan
Az ukrán elnök díjat kapott a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon.
A Nemzetközi Valutaalap Ukrajnának szánt, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramjának jóváhagyása akár heteken belül megtörténhet.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) enyhítette az Ukrajnának szánt, 8,1 milliárd dolláros hitelprogram feltételeit – számolt be Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök február 13-i kijelentéséről a Kyiv Independent.
A kormányfő tájékoztatása szerint az IMF felülvizsgálta a korábban feltételként meghatározott előzetes intézkedéseket és strukturális mérföldköveket, és egyszerűsítette a novemberben rögzített feltételrendszert.
Szviridenko elmondta: a hitelprogramot az IMF igazgatótanácsának következő ülésén tárgyalják, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a végrehajtás részleteiről jelentős szakmai vita folyik.
Jurij Bucsa, az ukrán adósságkezelés vezetője a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a program hivatalos jóváhagyása akár heteken belül megtörténhet.
Február még tartható időkeret”
– fogalmazott.
A 8,1 milliárd dolláros IMF-hitel lezárása elengedhetetlen feltétele annak, hogy Ukrajna hozzájusson az Európai Unió által kilátásba helyezett, 90 milliárd eurós pénzügyi mentőcsomaghoz. A kormány szerint enélkül az ország pénzügyi mozgástere néhány hónapon belül jelentősen beszűkülne.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
az IMF-fel kötött együttműködési program az alapja minden további nemzetközi pénzügyi támogatásnak, különösen az uniós források lehívásának.
Az újratárgyalások január 21-én indultak, miután az IMF vezetése jelezte: az igazgatótanács várhatóan néhány héten belül döntést hozhat a programról.
