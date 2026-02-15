Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzetközi valutaalap julija szviridenko ukrán hitel

Zelenszkij dörzsöli a tenyerét: ismét kivételeznek az ukránokkal, célegyenesbe került Von der Leyen nagy terve

2026. február 15. 22:33

A Nemzetközi Valutaalap Ukrajnának szánt, 8,1 milliárd dolláros hitelprogramjának jóváhagyása akár heteken belül megtörténhet.

2026. február 15. 22:33
null

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) enyhítette az Ukrajnának szánt, 8,1 milliárd dolláros hitelprogram feltételeit – számolt be Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök február 13-i kijelentéséről a Kyiv Independent.

A kormányfő tájékoztatása szerint az IMF felülvizsgálta a korábban feltételként meghatározott előzetes intézkedéseket és strukturális mérföldköveket, és egyszerűsítette a novemberben rögzített feltételrendszert.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Szviridenko elmondta: a hitelprogramot az IMF igazgatótanácsának következő ülésén tárgyalják, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a végrehajtás részleteiről jelentős szakmai vita folyik.

Jurij Bucsa, az ukrán adósságkezelés vezetője a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy a program hivatalos jóváhagyása akár heteken belül megtörténhet. 

Február még tartható időkeret” 

– fogalmazott.

A 8,1 milliárd dolláros IMF-hitel lezárása elengedhetetlen feltétele annak, hogy Ukrajna hozzájusson az Európai Unió által kilátásba helyezett, 90 milliárd eurós pénzügyi mentőcsomaghoz. A kormány szerint enélkül az ország pénzügyi mozgástere néhány hónapon belül jelentősen beszűkülne.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök hangsúlyozta: 

az IMF-fel kötött együttműködési program az alapja minden további nemzetközi pénzügyi támogatásnak, különösen az uniós források lehívásának.

Az újratárgyalások január 21-én indultak, miután az IMF vezetése jelezte: az igazgatótanács várhatóan néhány héten belül döntést hozhat a programról.

Nyitókép: Alexandra BEIER / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. február 16. 00:28
kitörölhetik vele a seggüket a hoholok meg fűthetnek vele
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2026. február 16. 00:06
Nagyszerű! A 90 milliárd 'kölcsönt' az EU ostobáitól már jóváhagyta az EU. De az ehhez szükséges deposit (letét, kaució?) sincs meg, arra is hitelt kell felvenni... Ki fogja visszafizetni ezt a temérdek pénzt? Az biztos, hogy Ukrajna SOHA nem fogja, de nem is tudja. Ja persze, majdnem elfelejtettem: Oroszország fogja visszafizetni! Oké, persze, így akkor rendben van, hát nem? 😳😱
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 15. 23:53
Az ukránok a saját hazájukat sem képesek megvédeni, nemhogy Európát védenék. Az ukránok a feketepiacon már rég eladták a fegyvereiket. A pénzt elitták és megint koldulnak.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. február 15. 23:52
A Monaco hadtest fogja az EU-t megvédeni? Az EU abba önti a pénzt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!