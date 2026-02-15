Nem nyugszik Zelenszkij, újra Orbán Viktornak üzent – nem is akárhogyan

Orbán Viktor a legfájóbb pontján vágott vissza az őt kóstolgató Zelenszkijnek
A magyar miniszterelnök tisztelettel, de kérlelhetetlen határozottsággal tette helyre az ukrán elnököt.
Az ukrán elnök díjat kapott a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon.
Újra Orbán Viktornak üzent Volodimir Zelenszkij. Az Európai Pravda beszámolója szerint az ukrán elnök – miután átvette a Kleist Ewald-díjat – azt mondta, „köszöni” a magyar miniszterelnöknek, hogy „arra motiválja egész Európát, hogy senki ne váljon olyan emberré, mint ő”.
Jobbak legyünk, legalábbis azért, hogy soha ne váljunk olyanná, mint ő – olyan emberré, aki mintha elfelejtette volna a szégyen szó jelentését”
– fogalmazott Zelenszkij.
Az elmúlt napokban nem ez volt az első alkalom, hogy az ukrán elnök bírálta a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor a saját X-oldalán reagált Zelenszkij azon megjegyzésére, miszerint Orbánnak inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy „az orosz tankok ne térjenek vissza Budapest utcáira”, nem pedig azzal, hogy „a hasát tömje”.
Orbán Viktor így válaszolt az ukrán elnöknek címzett posztjában: „Köszönöm, hogy ismét kampánybeszédet tartott Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásáról. Ez nagyban segít a magyaroknak, hogy tisztábban lássák a helyzetet. Van azonban valami, amit félreért: ez a vita nem rólam és nem önről szól. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehet az Európai Unió tagja” – zárta rövidre a vitát Orbán Viktor.
