Nem nyugszik Zelenszkij, újra Orbán Viktornak üzent – nem is akárhogyan

Orbán Viktor így válaszolt az ukrán elnöknek címzett posztjában: „Köszönöm, hogy ismét kampánybeszédet tartott Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásáról. Ez nagyban segít a magyaroknak, hogy tisztábban lássák a helyzetet. Van azonban valami, amit félreért: ez a vita nem rólam és nem önről szól. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehet az Európai Unió tagja” – zárta rövidre a vitát Orbán Viktor.

(Nyitókép forrása: Michaela STACHE / AFP)