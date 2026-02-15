Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij ukrajna orbán viktor

Nem nyugszik Zelenszkij, újra Orbán Viktornak üzent – nem is akárhogyan

2026. február 15. 20:07

Az ukrán elnök díjat kapott a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon.

2026. február 15. 20:07
null

Újra Orbán Viktornak üzent Volodimir Zelenszkij. Az Európai Pravda beszámolója szerint az ukrán elnök – miután átvette a Kleist Ewald-díjat – azt mondta, „köszöni” a magyar miniszterelnöknek, hogy „arra motiválja egész Európát, hogy senki ne váljon olyan emberré, mint ő”.

Jobbak legyünk, legalábbis azért, hogy soha ne váljunk olyanná, mint ő – olyan emberré, aki mintha elfelejtette volna a szégyen szó jelentését”

 – fogalmazott Zelenszkij.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

Az elmúlt napokban nem ez volt az első alkalom, hogy az ukrán elnök bírálta a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor a saját X-oldalán reagált Zelenszkij azon megjegyzésére, miszerint Orbánnak inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy „az orosz tankok ne térjenek vissza Budapest utcáira”, nem pedig azzal, hogy „a hasát tömje”.

Orbán Viktor így válaszolt az ukrán elnöknek címzett posztjában: „Köszönöm, hogy ismét kampánybeszédet tartott Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásáról. Ez nagyban segít a magyaroknak, hogy tisztábban lássák a helyzetet. Van azonban valami, amit félreért: ez a vita nem rólam és nem önről szól. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehet az Európai Unió tagja” – zárta rövidre a vitát Orbán Viktor.

(Nyitókép forrása: Michaela STACHE / AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 125 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. február 15. 22:13
A tiszafostost kihajították Münchenben egy kocsmából és ha nem takarodik, már készültek rá a pincérek, hogy ráhívják a rendőrséget.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. február 15. 22:10
Beteg seggböl nem jöhet egészséges fing. Csak beteg...
Válasz erre
2
0
szilvarozsa
2026. február 15. 22:09
Valamitől nagyon fel van villanyozódva ez a Zselé. Kéne már neki egy kis áramszünet, hogy lenyugodjon.
Válasz erre
2
0
hunyadyt
2026. február 15. 22:09
Grogu 2026. február 15. 21:55 Ez a honvédő hős nemzet, minden lelkiismeretfordalás nélkül robbantotta fel az egyik legnagyobb szövetségese tenger alatti gázvezetékét. Ez a kiváló nemzet jelenleg is épp blokkolja két eu és nato tag, elvileg szövetséges ország energiaellátását. Szemérmetlenül probál beavatkozni egy szomszédos szuverén ország választásába, többek között az olyan ügynökök alkalmazásával, mint például te is vagy. Csak azért mert úgy érzi, következmény és válaszlépés nélkül megteheti. Nagyon szivesen szektás
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!