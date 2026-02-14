Orbán Viktor a legfájóbb pontján vágott vissza az őt kóstolgató Zelenszkijnek

Ukrán politikai elemző mondta ki: valós az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló Zelenszkij-terv, amit a Politico hozott nyilvánosságra
És nem érti, hogy miért nem vették már el korábban a szavazati jogot Magyarországtól.
A magyar miniszterelnök tisztelettel, de kérlelhetetlen határozottsággal tette helyre az ukrán elnököt.
Orbán Viktor X-oldalán reagált Zelenszkij azon megjegyzésére, miszerint Orbánnak inkább azzal kéne törődnie hogy „az orosz tankok ne térjenek vissza Budapest utcáira”, nem pedig azzal, hogy „a hasát tömje”.
„Köszönöm, hogy ismét kampánybeszédet tartott Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásáról. Ez nagyban segít a magyaroknak, hogy tisztábban lássák a helyzetet” – írta az ukrán elnöknek címzett posztban a kormányfő.
Van azonban valami, amit félreért: ez a vita nem rólam és nem önről szól. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehet az Európai Unió tagja”
– zárta rövidre a vitát Orbán Viktor.
