Orbán Viktor a legfájóbb pontján vágott vissza az őt kóstolgató Zelenszkijnek

Orbán Viktor X-oldalán reagált Zelenszkij azon megjegyzésére, miszerint Orbánnak inkább azzal kéne törődnie hogy „az orosz tankok ne térjenek vissza Budapest utcáira”, nem pedig azzal, hogy „a hasát tömje”.

„Köszönöm, hogy ismét kampánybeszédet tartott Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásáról. Ez nagyban segít a magyaroknak, hogy tisztábban lássák a helyzetet” – írta az ukrán elnöknek címzett posztban a kormányfő.