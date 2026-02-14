Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
uniós csatlakozás Zelenszkij Orbán Viktor

Orbán Viktor a legfájóbb pontján vágott vissza az őt kóstolgató Zelenszkijnek

2026. február 14. 14:11

A magyar miniszterelnök tisztelettel, de kérlelhetetlen határozottsággal tette helyre az ukrán elnököt.

2026. február 14. 14:11
null

Orbán Viktor X-oldalán reagált Zelenszkij azon megjegyzésére, miszerint Orbánnak inkább azzal kéne törődnie hogy „az orosz tankok ne térjenek vissza Budapest utcáira”, nem pedig azzal, hogy „a hasát tömje”.

„Köszönöm, hogy ismét kampánybeszédet tartott Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatásáról. Ez nagyban segít a magyaroknak, hogy tisztábban lássák a helyzetet” – írta az ukrán elnöknek címzett posztban a kormányfő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Van azonban valami, amit félreért: ez a vita nem rólam és nem önről szól. Magyarország, Ukrajna és Európa jövőjéről szól. Pontosan ezért nem lehet az Európai Unió tagja”

– zárta rövidre a vitát Orbán Viktor.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Töki
2026. február 14. 15:06
Szép volt Vityám!
Válasz erre
0
0
madre79
2026. február 14. 15:03
2006-ban a nagy szemkilövetés előtt Orbán Viktor tartott egy beszédet, nagyon csinos volt, azóta eltelt néhány év és ha eszik, ha nem a kor és a rendszertelen életvitel (alig alszik, állandóan úton van, a sok stressz) nyomot hagy. Valamikor én is szép voltam, de már nem vagyok, 2-3 kg leadása is nehéz. Ezzel gondolom majdnem mindenki így van. Jobb lenne ha Zelenszkij nem piszkálná őt, egy olyan alak, aki ellopta Európa pénzét és emberek ezreit küldte a halálba maradjon csöndben!
Válasz erre
0
0
Medici
•••
2026. február 14. 14:50 Szerkesztve
Maradjunk annyiban, hogy ennek a galiciánernek "tisztelettel" nem lehet visszavágni. Ennek egy módon lehet: a fitymáját - mert garantáltan van, mivel csak akkor ébredt rá, hogy zsidó amikor a Vaskupola rendszerért pitizett Izraelnek - a fejére húzni és arra szem-és orrkivágást metszeni.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2026. február 14. 14:37
Az ukrán nép is jobban járt volna ha Zelenszkij is a hasával foglalkozott volna ahelyett, hogy a húsdarálóba vezényli őket.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!