A Zelenszkij-terv ára: Európa jövője – Földi László és Horváth József az Erőtérben
A Zelenszkij-terv: a béke útja vagy Európa végső öngyilkossága? Miközben Oroszország újabb haderőt vonultat fel, a színfalak mögött pánik van.
És nem érti, hogy miért nem vették már el korábban a szavazati jogot Magyarországtól.
Beszéljünk most a „hűséges kis medúzájáról”, pontosabban Európa „trójai lárvájáról”, Viktor Orbánról – kezdi videóját Borisz Tizengauzen.
A Politico szerint öt lépésből álló terv készült Ukrajna európai uniós csatlakozására, akár már 2027-ben. Az információkat európai diplomatáktól szerezték, akik megerősítették,
hogy valóban létezik egy ilyen ötpontos terv.
Az ukrán elemző szerint ez Orbán Viktor számára meglehetősen kellemetlen hír, mert a lépések a következők: az első Ukrajna felkészítése az EU-tagságra, a csatlakozási folyamat felgyorsítása, a kérelem előrehozása és hasonló intézkedések.
A második lehetséges lépés egy egyszerűsített tagsági modell létrehozása Ukrajna számára az Európai Unión belül.
A fő probléma azonban – emlékeztetnek – hogy Orbán ellenzi a csatlakozást, miközben a döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú szavazata szükséges.
A harmadik lépés arra épít, hogy Orbán elveszítheti a 2026-ra tervezett választásokat, és így már nem tud majd nemet mondani. A beszélő szerint ekkor „a történelem szemétdombjára” kerülhet.
Ha viszont Orbán hatalmon marad, akkor az Európai Uniónak marad még egy eszköze, az úgynevezett „nehéztüzérség”: ha minden más kudarcot vall, Magyarországot akár meg is foszthatják szavazati jogától.
Ezt az Európai Unióról szóló szerződés hetes cikke alapján tehetnék meg. Sokakban felmerül a kérdés: ha ez lehetséges, akkor miért nem vették el korábban Orbán szavazati jogát vagy vétójogát? – teszi fel végül a kérdést.
