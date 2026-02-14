Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
terv európai unió politico orosz-ukrán háború ukrajna jog orbán viktor

Ukrán politikai elemző mondta ki: valós az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló Zelenszkij-terv, amit a Politico hozott nyilvánosságra

2026. február 14. 10:43

És nem érti, hogy miért nem vették már el korábban a szavazati jogot Magyarországtól.

2026. február 14. 10:43
null

Beszéljünk most a „hűséges kis medúzájáról”, pontosabban Európa „trójai lárvájáról”, Viktor Orbánról – kezdi videóját Borisz Tizengauzen

A Politico szerint öt lépésből álló terv készült Ukrajna európai uniós csatlakozására, akár már 2027-ben. Az információkat európai diplomatáktól szerezték, akik megerősítették, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

hogy valóban létezik egy ilyen ötpontos terv.

Az ukrán elemző szerint ez Orbán Viktor számára meglehetősen kellemetlen hír, mert a lépések a következők: az első Ukrajna felkészítése az EU-tagságra, a csatlakozási folyamat felgyorsítása, a kérelem előrehozása és hasonló intézkedések. 

A második lehetséges lépés egy egyszerűsített tagsági modell létrehozása Ukrajna számára az Európai Unión belül.

A fő probléma azonban – emlékeztetnek – hogy Orbán ellenzi a csatlakozást, miközben a döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú szavazata szükséges.

A harmadik lépés arra épít, hogy Orbán elveszítheti a 2026-ra tervezett választásokat, és így már nem tud majd nemet mondani. A beszélő szerint ekkor „a történelem szemétdombjára” kerülhet. 

Ha viszont Orbán hatalmon marad, akkor az Európai Uniónak marad még egy eszköze, az úgynevezett „nehéztüzérség”: ha minden más kudarcot vall, Magyarországot akár meg is foszthatják szavazati jogától.

Ezt az Európai Unióról szóló szerződés hetes cikke alapján tehetnék meg. Sokakban felmerül a kérdés: ha ez lehetséges, akkor miért nem vették el korábban Orbán szavazati jogát vagy vétójogát? – teszi fel végül a kérdést.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Boris Tizengauzen Facebookja

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bodosoldier-2
2026. február 14. 11:17
Az az egészben a legszomorúbb,hogy Tramp és Putyin érdeke is,hogy az ukránok csatlakozzonak az únióhoz. Nekik van eszük és tudják,hogy azzal vége az EU-nak.
Válasz erre
3
0
lemez
2026. február 14. 11:04
Már beavatkoznak az unoo jogrendjébe.Olyan hatalmat kaptak hogy képesek europát is megtámadni.Fegyver van még eladó is.
Válasz erre
1
0
Amerigo
2026. február 14. 11:02
Ez most hoholia. Lator, bűnöző politikusok és médiacselédek országa. Ha beerőszakolják őket az eu-ba, akkor cudar világ jön.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!