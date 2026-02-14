Ukrán politikai elemző mondta ki: valós az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló Zelenszkij-terv, amit a Politico hozott nyilvánosságra

A második lehetséges lépés egy egyszerűsített tagsági modell létrehozása Ukrajna számára az Európai Unión belül.

A fő probléma azonban – emlékeztetnek – hogy Orbán ellenzi a csatlakozást, miközben a döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú szavazata szükséges.

A harmadik lépés arra épít, hogy Orbán elveszítheti a 2026-ra tervezett választásokat, és így már nem tud majd nemet mondani. A beszélő szerint ekkor „a történelem szemétdombjára” kerülhet.

Ha viszont Orbán hatalmon marad, akkor az Európai Uniónak marad még egy eszköze, az úgynevezett „nehéztüzérség”: ha minden más kudarcot vall, Magyarországot akár meg is foszthatják szavazati jogától.

Ezt az Európai Unióról szóló szerződés hetes cikke alapján tehetnék meg. Sokakban felmerül a kérdés: ha ez lehetséges, akkor miért nem vették el korábban Orbán szavazati jogát vagy vétójogát? – teszi fel végül a kérdést.