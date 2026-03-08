Ezt nem láttuk jönni: Fekete-Győr levélben hívná be a NATO katonáit Magyarországra
Az orosz titkosszolgálati beavatkozásról szóló narratíva éppen azután kezdett el terjedni, hogy Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort.
Velem aztán nincsen!
„Azt írja a Btk. 258.§-át karcolgató félkegyelmű: »Meggyőződésem, hogy a NATO-nak nemcsak a mindenkori magyar kormánnyal, hanem a magyar társadalommal is van egy íratlan szerződése«. Velem aztán nincsen!”
Nyitókép forrása: Fekete-Győr András Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Az orosz titkosszolgálati beavatkozásról szóló narratíva éppen azután kezdett el terjedni, hogy Volodimir Zelenszkij példátlan módon megfenyegette Orbán Viktort.
***