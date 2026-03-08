Ft
03. 08.
vasárnap
fekete - győr andrás nato btk

Azt írja a Btk. 258.§-át karcolgató félkegyelmű: a NATO-nak a magyar társadalommal is van egy íratlan szerződése

2026. március 08. 15:44

Velem aztán nincsen!

2026. március 08. 15:44
null
Schiffer András
Schiffer András
Facebook

„Azt írja a Btk. 258.§-át karcolgató félkegyelmű: »Meggyőződésem, hogy a NATO-nak nemcsak a mindenkori magyar kormánnyal, hanem a magyar társadalommal is van egy íratlan szerződése«. Velem aztán nincsen!"

Nyitókép forrása: Fekete-Győr András Facebook-oldala

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
linkeloe
2026. március 08. 20:15
Ezek a nyomentumosok egyetlen óvszerből szabadultak ki??
Hohokam
2026. március 08. 20:10
258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. NNaaa.... szóval akkor KINEK a felelőssége az emiatti feljelentés, illetve a nyomozás azonnali elindítása?
enes
2026. március 08. 19:46
Az íratlan szerződés olyan mint a láthatatlan alkotmány ( dr. S. L. )?
sober
2026. március 08. 19:42
szánalom! ez is államférfi? mint az a síkhülye, aki magát államférfinak nevezte közülük? már a nevét se tudjuk...! szánalom! a fia szégyelheti majd ha felnő!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!