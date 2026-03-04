Ft
Ft
03. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
románia nato magyarország konfliktus

A Közel-Kelet többé nem „távoli történet” – a szomszédunkban riadóztattak, nagyobb a veszély mint gondolnánk

2026. március 04. 17:35

A NATO-technológia képes elfogni a legtöbb rövid- és közepes hatótávú rakétát, de nincs százszázalékos védelem.

2026. március 04. 17:35
null

A Közel-Kelet lángjaihoz hozzászoktunk: rakéták, válaszcsapások, távoli frontok. De most a konfliktus árnyéka veszélyesen közel került, Romániában riadóztattak – számolt be az Adevărul cikke alapján a Világgazdaság.

Az amerikai hadsereg FPCON BRAVO szintű riasztást rendelt el a Bukaresttől délnyugatra fekvő deveselui támaszponton. Ez nem a legmagasabb készültség, de már emelt fenyegetettséget jelent. 

Miért éppen Románia?

Románia NATO-tag, területén amerikai rakétavédelmi rendszer működik. A Deveselu Military Base kulcsszerepet játszik a szövetség védelmi struktúrájában, a Mihail Kogălniceanu Air Base pedig korábban amerikai műveletek kiindulópontja volt.

Bár Teherán hivatalosan nem tekinti ellenségnek Bukarestet, a realitás az, hogy ha egy ország területéről potenciálisan fenyegetés érheti Iránt, az viszontválaszt is kiválthat. Az iráni rakéták többsége 1000–2000 kilométeres hatótávolságú – közvetlenül nem érik el Romániát, 

de megfelelő indítási pozícióból már igen.

A román légvédelem: van pajzs, de nem tökéletes

Románia Patriot rendszerekkel és francia MAMBA egységekkel védi légterét. A NATO-technológia képes elfogni a legtöbb rövid- és közepes hatótávú rakétát. De – és ez a lényeg – nincs százszázalékos védelem. A rendszer még fejlesztés alatt áll, további fegyverrendszerekre van szükség a teljes lefedettséghez.

Mit jelent a BRAVO?

Az FPCON-skálán a BRAVO a második emelt szint: nem közvetlen támadás, de már konkrét, kiszámítható fenyegetés, fokozott biztonsági intézkedésekkel.

Ha ennél magasabb szintre lépnének, az már valódi válsághelyzetet jelezne.

A cikk hangsúlyozza: a Közel-Kelet többé nem „távoli történet”. Egy NATO-tagállamban riadót rendeltek el az iráni események miatt. Románia már most feszült. És ha egy uniós ország akár csak részlegesen is belesodródna a konfliktusba, annak nemcsak katonai, hanem gazdasági következményei is lennének egész Európára nézve. Teherán messze van, de most kiderült: mégsem elég messze.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

 

 

csulak
2026. március 04. 18:05
most aztan mindenki beszart ! ...vagy csak a Poloska ?
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
•••
2026. március 04. 17:54 Szerkesztve
Semmi probléma. Irán még néhány hétig lövöldözik mindenkire, akit elér, aztán elfogy mindene és megadja magát. Az iráni emberek nagy többsége az utcán fog ünnepelni, mint már teszik minden nyugati országban, "köszönjük Amerika" táblákkal. Az agyalágyult magyar nácik sírva gyászolják majd a drága ayatollát és minden évben megünneplik majd a születésnapját, mint teszik Hitlerrel és Szálasival. Agyatlan söpredék, de szerencsére nagyon kevesen vannak.
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. március 04. 17:39
Izrael csatlósával az USA-val kirobbantotta a 3. Világháborút
Válasz erre
0
3
