Majka kioktat és már azzal fenyegetőzik, hogy elvenné munkatársunk munkáját

Rövid adok-kapok alakult ki az Emilio feleségével, Tinával készült rövid videó alatt Majoros Péter – vagyis Majka – és a Mandiner munkatársa, Lentulai Krisztián, a Hotel Lentulai műsorvezetője között. A Lentulai Krisztián által megosztott videóban Tina Orbán Viktorral kapcsolatos véleményét fejti ki, amit Majoros indulatos kirohanással reagált le, egy személyeskedésektől sem mentes megjegyzésben.

Majoros kioktató hangnemben azzal fenyegetőzött, hogy a választások után a műsornak vége lesz, ő legalábbis ebben bízik, majd azt írta a műsorvezetőnek: ha akarja, ad neki órákat arról, „hogyan lehet önerőből valakinek lenni”.