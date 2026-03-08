Majka kioktat és már azzal fenyegetőzik, hogy elvenné munkatársunk munkáját

A Mandiner cikke miatt kitört a háború Majka posztja alatt
Az előadó Trump után a Mandinert is gyalázni kezdte.
Semmit sem tudsz a munkásságomról, csak böfögöd a tipik ellenzéki mantrát, te mindenhez értő pénzéhes tehetség – üzente a Facebookon Majoros Péternek Lentulai Krisztián. A Mandiner műsorvezetője arra reagált, hogy Majoros arra szeretné „megtanítani”, hogyan kell „önerőből valakinek lenni”.
Rövid adok-kapok alakult ki az Emilio feleségével, Tinával készült rövid videó alatt Majoros Péter – vagyis Majka – és a Mandiner munkatársa, Lentulai Krisztián, a Hotel Lentulai műsorvezetője között. A Lentulai Krisztián által megosztott videóban Tina Orbán Viktorral kapcsolatos véleményét fejti ki, amit Majoros indulatos kirohanással reagált le, egy személyeskedésektől sem mentes megjegyzésben.
Majoros kioktató hangnemben azzal fenyegetőzött, hogy a választások után a műsornak vége lesz, ő legalábbis ebben bízik, majd azt írta a műsorvezetőnek: ha akarja, ad neki órákat arról, „hogyan lehet önerőből valakinek lenni”.
Lentulai Krisztián nem késlekedett a válasszal. Mint fogalmazott: Majoros semmit nem tud a munkásságáról, csak „böfögi a tipik ellenzéki mantrát” a
mindenhez értő pénzéhes tehetség”.
„Te mégis mit képzelsz magadról, te suttyó?” – kérdezte Lentulai valamivel később, leszögezve: amióta diplomázott, folyamatosan dolgozik, sosem volt munkanélküli, „most meg jön Majoros és morálból oktat”. Felteszi azt a kérdést is: „Hogy veszed el a munkám, te senkiházi?”
A kommentek Lentulai hivatalos Facebook-oldalán, Tina videója alatt olvashatók:
