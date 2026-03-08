Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
03. 09.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 09.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
majka majoros péter lentulai krisztián tina

Majka kioktat és már azzal fenyegetőzik, hogy elvenné munkatársunk munkáját

2026. március 08. 20:46

Semmit sem tudsz a munkásságomról, csak böfögöd a tipik ellenzéki mantrát, te mindenhez értő pénzéhes tehetség – üzente a Facebookon Majoros Péternek Lentulai Krisztián. A Mandiner műsorvezetője arra reagált, hogy Majoros arra szeretné „megtanítani”, hogyan kell „önerőből valakinek lenni”.

2026. március 08. 20:46
null

Rövid adok-kapok alakult ki az Emilio feleségével, Tinával készült rövid videó alatt Majoros Péter – vagyis Majka – és a Mandiner munkatársa, Lentulai Krisztián, a Hotel Lentulai műsorvezetője között. A Lentulai Krisztián által megosztott videóban Tina Orbán Viktorral kapcsolatos véleményét fejti ki, amit Majoros indulatos kirohanással reagált le, egy személyeskedésektől sem mentes megjegyzésben. 

Majoros kioktató hangnemben azzal fenyegetőzött, hogy a választások után a műsornak vége lesz, ő legalábbis ebben bízik, majd azt írta a műsorvezetőnek: ha akarja, ad neki órákat arról, „hogyan lehet önerőből valakinek lenni”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Lentulai Krisztián nem késlekedett a válasszal. Mint fogalmazott: Majoros semmit nem tud a munkásságáról, csak „böfögi a tipik ellenzéki mantrát” a 

mindenhez értő pénzéhes tehetség”.

„Te mégis mit képzelsz magadról, te suttyó?” – kérdezte Lentulai valamivel később, leszögezve: amióta diplomázott, folyamatosan dolgozik, sosem volt munkanélküli, „most meg jön Majoros és morálból oktat”. Felteszi azt a kérdést is: „Hogy veszed el a munkám, te senkiházi?”

A kommentek Lentulai hivatalos Facebook-oldalán, Tina videója alatt olvashatók:

Nyitókép: Facebook/Majka

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fehér Agyar
2026. március 09. 14:51
Minek kell egy olyan vendéget meghívni a műsorba, aki köpködi a műsorvezetőt?!
Válasz erre
0
0
nnjohn
2026. március 09. 14:25
Én meg Majka munkáját venném el....
Válasz erre
0
0
Robi54
2026. március 09. 13:21
Majoros,lehet sok pénzed,de akkor is csak egy proli maradtál.
Válasz erre
0
0
kir2vik
2026. március 09. 11:54
Azért lett "valaki" a fiúból, mert még ahhoz is gyáva volt, hogy megkefélje a ráküldött pornóst. Dédelgetni kezdték, míg kitalálta, hogy akkor reppel, mert ahhoz énekelni és hangszeren játszani sem kell. És ezek után elindult a média erősen fajtavezérelt működése. Kétségtelen, ízléstelenül sóderolni tud lélegzetvétel nélkül.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!