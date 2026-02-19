Ft
deák dániel lentulai krisztián hotel lentulai Magyar Péter

Deák Dániel döbbenetes titkot árult el: együtt nyaralt Magyar Péterrel (VIDEÓ)

2026. február 19. 21:02

Egy külföldi nyaraláson futott össze 2023 augusztusában Deák Dániel és Magyar Péter – derült ki a Hotel Lentulai friss műsorából. Magyar Péter a nagyobbik fiával nyaralt éppen, amikor áthívta Deák Dánielt egy beszélgetésre.

2026. február 19. 21:02
null

Deák Dániel arról beszélt Lentulai Krisztián podcast-sorozatában, a Hotel Lentulaiban, hogy néhány hónappal Magyar Péter politikai színre lépést megelőzően összefutottak és hosszan beszélgettek is egy külföldi nyaralóhelyen.

Mivel magánbeszélgetést folytattak, Deák Dániel nem árult el pontos részleteket, de azt igen: Magyar írt rá az Instagramon, miután észrevette, hogy éppen egy helyen nyaralnak. Az elemzőt elhívta a szállodájukba, ahol a nagyobbik fiával lakott éppen, ott folytattak egy hosszabb beszélgetést.

Nyomát nem láttam annak, hogy ő három-négy hónap múlva 'nagy' ellenzéki vezető lesz”

– jelentette ki Deák Dániel, azzal a kiegészítéssel, hogy 

később Magyar Péter már „utolsó, sz*r senkiházi propagandistának” nevezte és börtönnel fenyegette.

A beszélgetésükkor ugyanakkor – árulta el az elemző – még dicsérte is őt Magyar Péter: 

„milyen jól csinálod, milyen ügyes vagy, te vagy a legjobb, nagyon profi vagy – ilyen jelzőket alkalmazott még akkor” – sorolta Deák Dániel. 

A Hotel Lentulaiból az is kiderül: a nyári beszélgetésükben előkerült az infláció kérdése is, amellyel kapcsolatban 

Magyar Péter a Fidesz-kormány védelmére kelt,

 azt mondta: az infláció le fog menni, megoldják, nem lesz probléma.

„Ő egy olyan ember valójában, akinek nincsenek értékei, nincs értékrendszere, nincs egy olyan víziója, egy világnézete, ami alapján kialakítja a saját világát. 

Egy gátlástalan, számító ember, aki mindig éppen azt mondja, amit mások hallani akarnak” 

– jellemezte a történet alapján Magyar Pétert Deák Dániel.

Nyitókép: Mandiner/Hotel Lentulai

 

