Deák Dániel döbbenetes titkot árult el: együtt nyaralt Magyar Péterrel (VIDEÓ)

Deák Dániel arról beszélt Lentulai Krisztián podcast-sorozatában, a Hotel Lentulaiban, hogy néhány hónappal Magyar Péter politikai színre lépést megelőzően összefutottak és hosszan beszélgettek is egy külföldi nyaralóhelyen.

Mivel magánbeszélgetést folytattak, Deák Dániel nem árult el pontos részleteket, de azt igen: Magyar írt rá az Instagramon, miután észrevette, hogy éppen egy helyen nyaralnak. Az elemzőt elhívta a szállodájukba, ahol a nagyobbik fiával lakott éppen, ott folytattak egy hosszabb beszélgetést.