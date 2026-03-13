Néhány napja a nagymarosi könyvtárban jártam. Egy „kollégával”, azaz egy másik íróval együtt tartottunk ott egy estet. Legalább huszonöt éve nem jártam abban az épületben, amin magam is meglepődtem. Elvégre ott nőttem föl a könyvtártól alig százméternyire. Persze nem egészen, mert korábban a könyvtár nem abban az épületben működött, de ez teljesen mindegy.

Beléptem, és nem ismertem rá semmire. A belső tér nagyon megváltozott (egyébiránt előnyére), lett egy galéria, a polcrendszerek is újak, tehát minden máshogy van, mint kamaszkoromban. Akkor, amikor még rendszeresen jártam oda. Még ma is van nálam olyan könyv, amit annak idején elfelejtettem visszavinni, A Karamazov testvérek egy régi kiadása. Eszembe is jutott, hogy megragadom az alkalmat, és visszaviszem, de egyrészt csak az első kötetet találtam meg, másrészt pedig megrémültem, hogy mi lesz, ha felszámolnak egy minimum huszonöt éves késedelmi pótlékot. Nyilván nem számoltak volna fel.