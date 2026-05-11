Tilos a szerelem és a szabad gondolat – Gileád továbbra is élhetetlen hely

Erről pedig nem más gondoskodik egy, a parancsnokok gyermekeinek fenntartott „iskolában”, mint Lydia néni (Ann Dowd) és megannyi munkatársa.

Szemlátomást a leendő feleségeket a nénik kevésbé gyötrik, mint a szolgálólányokat, de ha rossz fát tesznek a tűzre, annak bizony súlyos következményei vannak számukra is. Érdekesség, hogy a Testamentumok első évadának első öt része némileg „mellőzi” az erőszakos cselekményeket, de azért a lányok még így is a kelleténél többet találkoznak a halállal, a kíméletlen büntetésekkel – többek között a MayDay tagjait elrettentésül még mindig fellógatják a falra –, valamint a lázadókkal való leszámolásokkal is.

A hatodik rész azonban bepótolja az addig elmaradt brutalitást. Ekkor kerül előtérbe Lydia néni története, aki a hatalomátvételtől kezdve végigkísérte a gileádi rezsim kiépülését, így már az első percekben szemtanúja volt az emberi ésszel jóformán alig felfogható jogfosztásnak és dehumanizálásnak, amely leginkább a nőket sújtotta.

Ezután karaktere is új fénybe kerül, és jó néhány lépése érthetővé válik.

A történetnek egyébként külön pezsgést ad June (Elisabeth Moss) feltűnése is, aki kisebbik lányát, Daisyt (Lucy Halliday) terelgeti. Mindezt úgy, hogy a kamaszlány mit sem sejt arról, hogy saját édesanyja bízza meg azzal a feladattal, hogy kerüljön közelebb féltestvéréhez, Agneshez (Chase Infiniti). Daisy küldetéséről néhány részletet a hetedik részben tudunk meg, amelyben az ellenálló MayDay működéséről is kiderülnek részletek.