Nagy fogás: Angliából igazolt válogatott labdarúgót a debreceni klub

Újabb igazolást jelentett be a Debreceni VSC labdarúgócsapata: az NB I-es bajnokság negyedik helyen végző együttes jogot szerzett a nemzetközi kupaindulásra, így a kettős terhelésre kell majd felkészítenie a csapatot az új szakmai stábnak. Sergio Navarro utódja már megvan, de a hivatalos bejelentésre még várni kell.

Nem úgy a játékoskeret tekintetében, ahol már a második igazolásról ad hírt a hajdúsági klubmédia, miközben Dzsudzsák Balázs is elárulta, hogy további egy évig marad a csapatnál.