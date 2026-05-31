Nagy fogás: Angliából igazolt válogatott labdarúgót a debreceni klub

Újabb igazolást jelentett be a Debreceni VSC labdarúgócsapata: az NB I-es bajnokság negyedik helyen végző együttes jogot szerzett a nemzetközi kupaindulásra, így a kettős terhelésre kell majd felkészítenie a csapatot az új szakmai stábnak. Sergio Navarro utódja már megvan, de a hivatalos bejelentésre még várni kell.
Nem úgy a játékoskeret tekintetében, ahol már a második igazolásról ad hírt a hajdúsági klubmédia, miközben Dzsudzsák Balázs is elárulta, hogy további egy évig marad a csapatnál.
Először a 24 éves bosnyák védekező középpályás, Blaz Boskovic érkezett be Debrecenbe, majd Londonból Leon Myrtaj írt alá a Lokihoz.
Íme, a hivatalos beszámoló: „a DVSC három évre szerződtette Leon Myrtajt. A 18 éves, korosztályos válogatott labdarúgó Angliából érkezett Debrecenbe, miután végigjárta az akadémiai rendszert a londoniaknál. Leon Myrtaj 7 évesen csatlakozott a Tottenham Hotspur csapatához, több korosztályban is képviselte a Tottenham együttesét, beleértve az U16-os, U18-as és U21-es gárdát, többször edzett az első kerettel is.
Leon Myrtaj édesanyja magyar, édesapja albán származású. Pályára lépett már az albán korosztályos válogatottakban, családi háttere révén jogosult a magyar U21-es labdarúgó-válogatott képviseletére is.”
Fotó: dvsc.hu
