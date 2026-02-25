Normális? Müncheni paktum, újabb kamuk és Magyar Péter „katonái” | Megérkezett a The Man XVIII. része

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Új epizóddal jelentkezik a The Man, amely ezúttal sem finomkodik. A XVIII. részben Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel a Magyar Péter és a TISZA Párt kampányának legfrissebb fordulatait elemzi – szatirikus, de kőkemény hangnemben.
Tényleg összejött az első napon a 200 ezer aláírás? Mit jelent a müncheni kézfogás a magyar érdekek szempontjából? PR-akció vagy valódi segítség a látványos vidéki szereplés?
Szó esik a „katonák” mozgósításáról, a politikai kommunikáció határairól és arról is, mennyire állják ki a valóság próbáját Magyar Péter nagy ívű vállalásai.
A teljes adás már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján!