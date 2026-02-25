Ft
kacsoh dániel lentulai krisztián the man Magyar Péter

Normális? Müncheni paktum, újabb kamuk és Magyar Péter „katonái” | Megérkezett a The Man XVIII. része

2026. február 25. 15:54

Új epizóddal jelentkezik a The Man, amely ezúttal sem finomkodik. A XVIII. részben Lentulai Krisztián és Kacsoh Dániel a Magyar Péter és a TISZA Párt kampányának legfrissebb fordulatait elemzi – szatirikus, de kőkemény hangnemben.

2026. február 25. 15:54
null

Tényleg összejött az első napon a 200 ezer aláírás? Mit jelent a müncheni kézfogás a magyar érdekek szempontjából? PR-akció vagy valódi segítség a látványos vidéki szereplés?

Szó esik a „katonák” mozgósításáról, a politikai kommunikáció határairól és arról is, mennyire állják ki a valóság próbáját Magyar Péter nagy ívű vállalásai.

A teljes adás már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján!

Gonella
2026. február 25. 16:48
már megint münchen... ebben a városban már születtek rossz döntések. nem tanulunk semmit...
Válasz erre
0
0
belbuda
2026. február 25. 16:22
Hú,de komoly...😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣😂😂😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 25. 16:17
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
mlotta
•••
2026. február 25. 16:02 Szerkesztve
Vox Populi: Kezdhet izgulni a Fidesz a Tisza-kétharmad miatt, ha a Medián számai a valóságot mutatják
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!