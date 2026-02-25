„A Tisza kutatást, a Fidesz választást nyer” – Trump lehet az intő példa a magyar ellenzék előtt (VIDEÓ)

Deák Dániel élesen bírálta a Tisza Pártot, kiemelve, hogy a párt együttműködik Ukrajnával. Úgy fogalmazott, Magyar Péter nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték leállítását és nem lépett fel azzal szemben sem, hogy Ukrajna politikai nyomást gyakorol Magyarországra.

Az elemző szerint a közvélemény-kutatások célja a Tisza szavazótáborának egyben tartása és a remény fenntartása.

Úgy véli, ezek az eredmények politikai narratívát szolgálnak.