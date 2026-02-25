„A Tisza kutatást, a Fidesz választást nyer” – Trump lehet az intő példa a magyar ellenzék előtt (VIDEÓ)

Nagyot nevetett Orbán Viktor a Medián kutatásán, majd két szóval semmisítette meg az intézet vezetőjét
Zseniális megjegyzést tett a kormányfő.
A Medián legfrissebb közvélemény-kutatása húszszázalékos előnyt mutat Magyar Péter pártjának.
„Beindult a teljes tiszás propagandagépezet Hann Endre, a Medián vezetőjének legfrissebb közvélemény-kutatása után, amely húszszázalékos előnyt mutat Magyar Péter pártjának” – erről beszélt közösségi oldalán közzétett videójában Deák Dániel.
Az elemző szerint a kutatás megjelenését követően a Telex szinte azonnal élő műsort szervezett a témában, míg Török Gábor úgy fogalmazott: ha valóban ekkora az előny, akkor a Tisza biztos győzelemre számíthat a választáson.
Deák Dániel ezzel szemben más politikai fejleményekre hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a hivatalos kampányidőszak első napján a Fidesz közel kétszer annyi aláírást gyűjtött, mint a Tisza. Hozzátette: a balmazújvárosi időközi választáson a kormánypárt jelöltje egy hagyományosan ellenzékinek számító körzetben tudott győzni, miközben az ellenzéki induló nyíltan szimpatizált a Tiszával.
Az elemző arról is beszélt, hogy míg Orbán Viktor országjárásain telt házas rendezvények zajlanak, addig Magyar Péter egyik közelmúltbeli eseményén még élő közvetítés sem indult, olyan alacsony volt az érdeklődés.
Magyar Péter országjárásának tompai állomásáról az alacsony részvétel miatt még online közvetítés sem indult.
Deák Dániel élesen bírálta a Tisza Pártot, kiemelve, hogy a párt együttműködik Ukrajnával. Úgy fogalmazott, Magyar Péter nem ítélte el a Barátság kőolajvezeték leállítását és nem lépett fel azzal szemben sem, hogy Ukrajna politikai nyomást gyakorol Magyarországra.
Az elemző szerint a közvélemény-kutatások célja a Tisza szavazótáborának egyben tartása és a remény fenntartása.
Úgy véli, ezek az eredmények politikai narratívát szolgálnak.
Példaként az amerikai elnökválasztást említette, ahol a felmérések Kamala Harris győzelmét vetítették előre, végül azonban Donald Trump nyert.
Hozzátette: Magyarországon is gyakran előfordul, hogy az ellenzék kedvezőbb számokat lát a kutatásokban, a választásokat azonban a Fidesz nyeri meg. Véleménye szerint ez lesz a helyzet április 12-én is.
A Tisza kutatást, a Fidesz választást nyer!”
– fogalmazott a velemző.
