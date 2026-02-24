Ft
02. 24.
kedd
deák dániel tisza tompa országjárás Magyar Péter kudarc

Magyar Péter talán még sosem volt ennyire kínos helyzetben: a Tisza-vezér alig győzte rejtegetni a valóságot

2026. február 24. 19:17

Magyar Péter országjárásának tompai állomásáról az alacsony részvétel miatt még online közvetítés sem indult.

2026. február 24. 19:17
null

Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán közzétett bejegyzésében mutatott rá Magyar Péter országjárásának tompai kudarcára.

Az elemző által megosztott fotó 17 óra 36 perckor készült Tompán, amikor Magyar Péter már a színpadon tartózkodott. A Tisza-vezér iránt tanúsított érdeklődés azonban – ahogy azt a megosztott drónfotó is igazolja – meglehetősen alacsony volt. Deák úgy fogalmazott:

az esemény annyira „kínosan” alacsony nézőszámokat hozott, hogy Magyar Péter azt nem is közvetítette élőben a közösségi felületén. 

Deák Dániel bejegyzésében rámutatott arra is, hogy a jelenlévők többsége nem is helyi érdeklődő volt, hanem máshonnan odautaztatott, a Tisza Párthoz köthető aktivista.

A posztban az elemző a leszereplés indokaira is kitért. Mint ahogy azt Deák Dániel is írta, Magyar Péter lepaktált az ukránokkal – amit az is bizonyít, hogy a Tisza Párt elnöke nem ítélte el, hogy Ukrajna leállította Magyarország olajellátását – ami szemet szúrt a magyar választópolgároknak is, akik a Tisza-vezér lépései miatt elpártoltak az ellenzéki indulótól.

Nyitókép: Facebook / Deák Dániel

Natila
2026. február 24. 20:59
Nem lehet hogy csak párt gyűlés volt. :-)
LevEDIa
2026. február 24. 20:58
Indulásától kezdve egy álnok, hazug kígyó volt. Semmilyen politikai ámokfutásba nem férhet bele, hogy a saját vérét, a gyerekeit elárulja - aki ilyet tesz, az egy patkány. Eddig a megrögzött vagy éppen gyűlölködő Orbán-fóbiások tartottak ki mellette, de lehet, hogy mára még ezek között is van, akinél kinyíltak a "csipák", ez látszik a fotón. Egy életen át nem lehet senkinek sem hazugságban élni, de még egy választási kampány ideje alatt sem. Egy ilyen veszélyes világban egy normális ember elgondolkodik azon, hogy egy nem kedvelt világot érdemes-e lecserélni egy kígyófészekre? Aki nem gondolkodik, azt felfalják a kígyók.
akosb
2026. február 24. 20:39
a tiszafos féle kritikus rendszerváltó tömeg
csulak
2026. február 24. 20:29
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!