Magyar Péter talán még sosem volt ennyire kínos helyzetben: a Tisza-vezér alig győzte rejtegetni a valóságot

A posztban az elemző a leszereplés indokaira is kitért. Mint ahogy azt Deák Dániel is írta, Magyar Péter lepaktált az ukránokkal – amit az is bizonyít, hogy a Tisza Párt elnöke nem ítélte el, hogy Ukrajna leállította Magyarország olajellátását – ami szemet szúrt a magyar választópolgároknak is, akik a Tisza-vezér lépései miatt elpártoltak az ellenzéki indulótól.

Nyitókép: Facebook / Deák Dániel