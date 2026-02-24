Magyar Péter talán még sosem volt ennyire kínos helyzetben: a Tisza-vezér alig győzte rejtegetni a valóságot

Fókuszcsoport Ádám ezt is benézte: az utca embere nem kér Magyar Péterből (VIDEÓ)
Sőt, mint kiderült elégedett is nemzeti kormánnyal.
Magyar Péter országjárásának tompai állomásáról az alacsony részvétel miatt még online közvetítés sem indult.
Deák Dániel politikai elemző közösségi oldalán közzétett bejegyzésében mutatott rá Magyar Péter országjárásának tompai kudarcára.
Az elemző által megosztott fotó 17 óra 36 perckor készült Tompán, amikor Magyar Péter már a színpadon tartózkodott. A Tisza-vezér iránt tanúsított érdeklődés azonban – ahogy azt a megosztott drónfotó is igazolja – meglehetősen alacsony volt. Deák úgy fogalmazott:
az esemény annyira „kínosan” alacsony nézőszámokat hozott, hogy Magyar Péter azt nem is közvetítette élőben a közösségi felületén.
Deák Dániel bejegyzésében rámutatott arra is, hogy a jelenlévők többsége nem is helyi érdeklődő volt, hanem máshonnan odautaztatott, a Tisza Párthoz köthető aktivista.
A posztban az elemző a leszereplés indokaira is kitért. Mint ahogy azt Deák Dániel is írta, Magyar Péter lepaktált az ukránokkal – amit az is bizonyít, hogy a Tisza Párt elnöke nem ítélte el, hogy Ukrajna leállította Magyarország olajellátását – ami szemet szúrt a magyar választópolgároknak is, akik a Tisza-vezér lépései miatt elpártoltak az ellenzéki indulótól.
Nyitókép: Facebook / Deák Dániel