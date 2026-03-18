Szoboszlai Zsolt Főnix FC Szoboszlai Dominik

Saját édesapja mondta el, miért nem látunk itthon több Szoboszlai Dominikot

2026. március 18. 13:18

A Liverpool magyar világsztárjának nevelőedzője bevallása szerint fiánál sokkal tehetségesebb gyerekekkel is találkozott, mégsem lett belőlük semmi. Szoboszlai Zsolt szerint ugyanis a tehetség önmagában nem minden, emellett a húrt túlfeszítő szülőket is figyelmezteti.

null

Nem gyakran tart nyilvános előadásokat Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt, éppen ezért kiemelt figyelem kísérte a sikeres nevelőedző felszólalását a szegedi Business Festen. A szakember első hallásra meglepő dolgokat is elárult: mint mondta, pályafutása alatt számos, a fiánál tehetségesebb fiatal játékossal is találkozott, akikből később mégsem lett profi futballista, mert hiányzott belőlük a céltudatosság. 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik Székesfehérvárról eljutott a világfutball tetejére (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Nem minden a tehetség Szoboszlai Zsolt szerint

Szoboszlai Zsolt egészen pontosan így fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Nagyon sok olyan játékost láttam, akikről talán még azt is mondanám, hogy Dominiknél sokkal tehetségesebbek voltak. Hány olyan játékos volt csapaton belül, akikről azt mondtuk, ha őbelőle nem lesz futballista, akkor senkiből... És nem lett! Mert valami nem stimmelt: fizikalitásban nem volt annyira terhelhető, vagy mentálisan nem tudott bizonyos terhet elviselni."

Érdekesség, a Főnix Gold alapítója éppen azt a Vinícius Juniort hozta fel ellenpéldának, aki a hírek szerint nagyon szeretné a Liverpooltól a Real Madridhoz csábítani Szoboszlait, és aki a vitathatatlan zsenialitása mellett jó ideje folyamatosan a megosztó viselkedésével szolgáltat témát a labdarúgás kedvelőinek. „A profi futballban nagyon odafigyelnek arra, hogy egy játékos mentálisan mennyire terhelhető: hogy a 90. vagy a 80. percben mennyire veszti el a fejét, mennyire hajlamos arra, hogy kiállítsák, és ezzel hátrányba hozza az egész csapatot. Vinícius például ilyen, de ettől függetlenül mégis egy zseni.”

Ezt is ajánljuk a témában

A túlzott szülői ráhatás sem jó!

Az édesapa emellett nem győzte hangsúlyozni, a fiatalkorú játékosok esetében mennyire fontos, hogy a szülők megtalálják a megfelelő egyensúlyt: sem az elhanyagolás, sem a túlzott ráhatás nem jó. 

„Nagyon fontos, hogy a szülő rájöjjön, amikor a mérkőzésen torkaszakadtából ordibál be a pálya széléről, szerencsétlen gyerek azt sem tudja, mit csináljon. Mert 

az van a fejében, hogy ha nem azt csinálom, amit fater mond, akkor otthon letépi a fejemet, de ha meg nem azt csinálom, amit az edző mond, akkor nem fogok többet játszani. És a másodperc tört része alatt ott neki játékhelyzetben döntenie kell"

– magyarázta Szoboszlai Zsolt, hozzátéve, náluk a Főnixnél éppen ezért a szülők be sem tehetik a lábukat a gyerekek edzéseire. A székesfehérvári szakember emellett a céltudatosságot és a célirányosságot nevezte meg, mint fő faktort, ami később eldöntheti, kiből lesz profi és kiből nem. Ami pedig Dominiket illeti, világklasszis fia ma már nyilván olyan szinten van, hogy nem szükséges „beleszólnia” a dolgába: „Csapatszinten nem tudok belefolyni, mert nem tudom, mit kér az edző. Meg szoktam kérdezni, hogy tőle mit kért, és ezzel szemben én mit láttam a mérkőzésen. 

Átbeszéljük, ő hogy érezte magát a mérkőzésen, hogyan látta a meccset, de ezen kívül már nem kell belefolynom annyira.”

@premierleague When Dominik Szoboszlai stands over a free-kick, be afraid. @Liverpool FC #PremierLeague ♬ original sound - Premier League

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

* * *

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
madre79
2026. március 18. 14:24
Azért, amikor a tini Dominikot kirakták külföldre és még az ünnepi szünetekre sem jöhetett haza, sőt még telefonon sem beszélhetett az anyjával, magára volt hagyva az azért elég húzós! A szülői önkritika sem árt néha! Dominik szerintem nem megosztó, hanem azt mondja, amit át él-és érez, nincs könnyű helyzetben, de Ő a vezér! Minden tiszteletem az övé, holott az unokám is idősebb egy kicsivel, mint Ő!
