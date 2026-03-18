Saját édesapja mondta el, miért nem látunk itthon több Szoboszlai Dominikot

„Nagyon fontos, hogy a szülő rájöjjön, amikor a mérkőzésen torkaszakadtából ordibál be a pálya széléről, szerencsétlen gyerek azt sem tudja, mit csináljon. Mert

az van a fejében, hogy ha nem azt csinálom, amit fater mond, akkor otthon letépi a fejemet, de ha meg nem azt csinálom, amit az edző mond, akkor nem fogok többet játszani. És a másodperc tört része alatt ott neki játékhelyzetben döntenie kell"

– magyarázta Szoboszlai Zsolt, hozzátéve, náluk a Főnixnél éppen ezért a szülők be sem tehetik a lábukat a gyerekek edzéseire. A székesfehérvári szakember emellett a céltudatosságot és a célirányosságot nevezte meg, mint fő faktort, ami később eldöntheti, kiből lesz profi és kiből nem. Ami pedig Dominiket illeti, világklasszis fia ma már nyilván olyan szinten van, hogy nem szükséges „beleszólnia” a dolgába: „Csapatszinten nem tudok belefolyni, mert nem tudom, mit kér az edző. Meg szoktam kérdezni, hogy tőle mit kért, és ezzel szemben én mit láttam a mérkőzésen.