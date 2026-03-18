Vinícius Junior Manchester City Real Madrid

A szögletzászlónál „sírta el” magát Vinícius, de ezúttal másképpen végződött a történet

2026. március 18. 12:09

Nehéz eldönteni, hogy vesztesnek vagy győztesnek rosszabb a Real Madrid klasszisa. Vinícius Junior a Benfica után most a Manchester City drukkereit hergelte – igaz, ennek legalább volt némi előzménye...

null

A jóérzésű futballkedvelők számára kedd este sem lett szimpatikusabb figura Vinícius Junior. A Real Madrid futballistaként zseniális képességű, emberileg minimum megosztó játékosa a közelmúltbeli rasszistázós-levonulós performansza után ezúttal a Manchester City szurkolóit hergelte gólja után a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján. 

JÚNIOR, Vinícius
Erre megint mi szükség volt? – mintha csak ezt a költői kérdést sugallnák a manchesteri Matheus Nunes gesztusai a szokás szerint sportszerűtlenül ünneplő Vinícius Jr. felé (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Vinícius válasza

Mint ismert, az előző fordulóban Lisszabonban is abból pattant ki az azóta nagyra fújt botránylufi, hogy Vinícius a Benfica-szurkolótábor előtt táncikálva ünnepelte meg a gólját. A menetrendszerű provokáció kedden Manchesterben sem maradhatott el: 

a brazil a Bernardo Silva kiállítását követő tizenegyesgólját ismét sportszerűtlenül, a hazai tábornak mutogatva ünnepelte, ezúttal a változatosság kedvéért sírós gesztusokat imitálva az angol drukkerek felé.

Ennek, mondjuk, legalább van előzménye: tavaly a City-szurkolók egy nagy molinóval kárörvendtek azon, hogy a 2024-es Aranylabdát várakozásával ellentétben végül nem a brazil botrányhős, hanem a manchesteriek spanyol középpályása, Rodri nyerte. Az angol tábor akkor stílusosan 

a közismerten City-kötődésű Oasis zenekar egyik legismertebb dalcímével („Stop Crying Your Heart Out”) üzentek a döntés miatt hisztiző Vinícusnak, hogy hagyja már abba végre a sírást.

Ha úgy tetszik, a keddi reakció volt Vinícius „nemes” bosszúja, avagy kölcsön kenyér visszajár, mint az óvodában – összességében megállapítható tehát, hogy zsák a foltját... Szerencsére ezúttal nem ismétlődtek meg a Lisszabonban látott botrányos jelenetsorok, a Real pedig összességében a vártnál sokkal simábban, 5–1-es összesítéssel jutott be a BL legjobb nyolc csapata közé.

Nyitókép: MTI/AP/Dave Thompson

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagoly-29
2026. március 18. 13:01
Csak igazolja a Darwinizmust!
kisstomi-2-2
2026. március 18. 12:25
Vinicius csak újfent megmutatta, hogy miért gyűlölik szinte az egész világon ! Ahogy Horti Gábor sportkommentátor mondta, ez egy gusztustalan alak ! S teljesen igaza van !
astra04
2026. március 18. 12:23
Tenyérbemászó geci ez, a fajtája tipikus képviselője! Kár, hogy minimum nem baszták fejbe egy fürt banánnal!
