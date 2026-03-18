A szögletzászlónál „sírta el” magát Vinícius, de ezúttal másképpen végződött a történet

„Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat” – szintet lép a rasszizmus elleni harc
Újabb lépést fontolgatnak a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél. Kiállítással büntethetik a rasszista megnyilvánulásokat.
Nehéz eldönteni, hogy vesztesnek vagy győztesnek rosszabb a Real Madrid klasszisa. Vinícius Junior a Benfica után most a Manchester City drukkereit hergelte – igaz, ennek legalább volt némi előzménye...
A jóérzésű futballkedvelők számára kedd este sem lett szimpatikusabb figura Vinícius Junior. A Real Madrid futballistaként zseniális képességű, emberileg minimum megosztó játékosa a közelmúltbeli rasszistázós-levonulós performansza után ezúttal a Manchester City szurkolóit hergelte gólja után a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján.
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb lépést fontolgatnak a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél. Kiállítással büntethetik a rasszista megnyilvánulásokat.
Mint ismert, az előző fordulóban Lisszabonban is abból pattant ki az azóta nagyra fújt botránylufi, hogy Vinícius a Benfica-szurkolótábor előtt táncikálva ünnepelte meg a gólját. A menetrendszerű provokáció kedden Manchesterben sem maradhatott el:
a brazil a Bernardo Silva kiállítását követő tizenegyesgólját ismét sportszerűtlenül, a hazai tábornak mutogatva ünnepelte, ezúttal a változatosság kedvéért sírós gesztusokat imitálva az angol drukkerek felé.
Ezt is ajánljuk a témában
A címvédő Paris Saint-Germain a tűzzel játszott, de készülhet a nyolcaddöntőre.
Ennek, mondjuk, legalább van előzménye: tavaly a City-szurkolók egy nagy molinóval kárörvendtek azon, hogy a 2024-es Aranylabdát várakozásával ellentétben végül nem a brazil botrányhős, hanem a manchesteriek spanyol középpályása, Rodri nyerte. Az angol tábor akkor stílusosan
a közismerten City-kötődésű Oasis zenekar egyik legismertebb dalcímével („Stop Crying Your Heart Out”) üzentek a döntés miatt hisztiző Vinícusnak, hogy hagyja már abba végre a sírást.
Ha úgy tetszik, a keddi reakció volt Vinícius „nemes” bosszúja, avagy kölcsön kenyér visszajár, mint az óvodában – összességében megállapítható tehát, hogy zsák a foltját... Szerencsére ezúttal nem ismétlődtek meg a Lisszabonban látott botrányos jelenetsorok, a Real pedig összességében a vártnál sokkal simábban, 5–1-es összesítéssel jutott be a BL legjobb nyolc csapata közé.
Ezt is ajánljuk a témában
A Manchester City és a Chelsea reményei hamar elszálltak a visszavágón.
Nyitókép: MTI/AP/Dave Thompson
Ezt is ajánljuk a témában
Kijevben attól tartanak, hogy a magyar választások eredménye hosszabb távon is meghatározhatja Ukrajna uniós esélyeit.