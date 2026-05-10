Esélye sem volt a Real Madridnak – az El Clásicón lett bajnok a Barcelona

Verekedés és botrány a Real Madridnál: kórházba került Federico Valverde
Egy edzésen kialakuló konfliktus után történt a verekedés.
Ahogy arra az előjelek alapján számítani is lehetett, a katalánok fölényben játszottak a madridiak ellen. A Barcelona–Real Madridon 2–0-ra győztek a hazaiak, így megnyerték történetük 29. bajnoki címét.
Barcelona–Real Madrid: az egyik, ha nem a legnagyobb klasszikus a világon, melynek vasárnap este külön pikantériát adott, hogy a katalánoknak mindössze egyetlen pontot kellett gyűjteniük ahhoz, hogy bebiztosítsák spanyol bajnoki címüket. És ez egyáltalán nem tűnt lehetetlen feladatnak, hiszen a héten rosszabbnál rosszabb hírek érkeztek a Királyi Gárda háza tájáról.
Mint beszámoltunk róla, a klub két középpályása, Aurelien Tchouaméni és Federico Valverde az egyik edzés után az öltözőben összeverekedett, a dulakodás során Valverde az egyik asztal sarkába ütötte magát. A középpályás zúzódásokat és vérző sérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani, ahol ellátták a sebeit. Az incidens után mindkét játékos súlyos büntetést kapott.
A Barcának pedig a meccsnapja kezdődött tragédiával: a csapat vezetőedzője, Hansi Flick hajnalban elvesztette az édesapját. A német tréner ennek ellenére úgy döntött, ott lesz a gárdával az El Clásicón a Camp Nouban.
A madridi gárda balhézó játékosai közül egyébként Tchouaméni ott volt a kezdőben, Valverde sérülése miatt a keretben sem, az uruguayin kívül a szurkolókat magára haragító Kylian Mbappé is kimaradt sérülés miatt. A gránátvörös-kékektől Lamine Yamal volt maródi, akit Marcus Rashford pótolt – nem is akárhogyan!
Még csak a 9. percben jártunk, amikor az angol támadó 17 méterről tekert egy szabadrúgást mesterien a jobb felső sarokba, 1–0.
A 18. percben már kettővel vezetett a Barcelona: Dani Olmo elképesztő mozdulattal, a levegőbe felugorva sarokkal továbbította a labdát Ferran Torreshez, aki 10 méterről lőtt a kapuba, 2–0.
Mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek a szünetig a nagy tempójú találkozón, de újabb gól nem esett az első félidőben.
A szünet után nem sokkal jött a Barca–Real rangadókról elmaradhatatlan lökdösődés, de amikor a játéké lett a főszerep, ismét a katalánok voltak fölényben. Jude Bellingham ugyan megszerezte a szépítő gólt, de óriási lesen volt, így nem tudtak zárkózni a madridiak. A vendégeken aztán szép lassan az látszott, kezdenek beletörődni a vereségbe, miközben a hazaiak okosan őrizték előnyüket, és még néhány veszélyes kontrát is vezettek, minden szinten uralták a játékot.
Nem született már gól a mérkőzésen, a játékvezető pedig hosszabbítás nélkül fújta le a találkozót, ami azért a két csapat mérkőzésein igen ritka. A Barcelona teljesen megérdemelten nyert 2–0-ra, mellyel megvédte bajnoki címét, összességében pedig a 29. aranyérmét gyűjtötte be. Mindezt az El Clásicón bebiztosítva – ennél nagyobb öröm biztosan nem kell a katalán szurkolóknak.
La Liga, 35. forduló
Barcelona–Real Madrid 2–0 (2–0)
Gól: Rashford (9.), Ferran Torres (18.)
Nyitókép: Josep LAGO / AFP