Esélye sem volt a Real Madridnak – az El Clásicón lett bajnok a Barcelona

Mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek a szünetig a nagy tempójú találkozón, de újabb gól nem esett az első félidőben.

Barcelona–Real Madrid: a második félidő

A szünet után nem sokkal jött a Barca–Real rangadókról elmaradhatatlan lökdösődés, de amikor a játéké lett a főszerep, ismét a katalánok voltak fölényben. Jude Bellingham ugyan megszerezte a szépítő gólt, de óriási lesen volt, így nem tudtak zárkózni a madridiak. A vendégeken aztán szép lassan az látszott, kezdenek beletörődni a vereségbe, miközben a hazaiak okosan őrizték előnyüket, és még néhány veszélyes kontrát is vezettek, minden szinten uralták a játékot.

Nem született már gól a mérkőzésen, a játékvezető pedig hosszabbítás nélkül fújta le a találkozót, ami azért a két csapat mérkőzésein igen ritka. A Barcelona teljesen megérdemelten nyert 2–0-ra, mellyel megvédte bajnoki címét, összességében pedig a 29. aranyérmét gyűjtötte be. Mindezt az El Clásicón bebiztosítva – ennél nagyobb öröm biztosan nem kell a katalán szurkolóknak.

La Liga, 35. forduló

Barcelona–Real Madrid 2–0 (2–0)

Gól: Rashford (9.), Ferran Torres (18.)