Ft
Ft
26°C
11°C
Ft
Ft
26°C
11°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
la liga Real Madrid Barcelona

Esélye sem volt a Real Madridnak – az El Clásicón lett bajnok a Barcelona

2026. május 10. 22:43

Ahogy arra az előjelek alapján számítani is lehetett, a katalánok fölényben játszottak a madridiak ellen. A Barcelona–Real Madridon 2–0-ra győztek a hazaiak, így megnyerték történetük 29. bajnoki címét.

2026. május 10. 22:43
null

Barcelona–Real Madrid: az egyik, ha nem a legnagyobb klasszikus a világon, melynek vasárnap este külön pikantériát adott, hogy a katalánoknak mindössze egyetlen pontot kellett gyűjteniük ahhoz, hogy bebiztosítsák spanyol bajnoki címüket. És ez egyáltalán nem tűnt lehetetlen feladatnak, hiszen a héten rosszabbnál rosszabb hírek érkeztek a Királyi Gárda háza tájáról.

Barcelona–Real Madrid
Barcelona–Real Madrid: Marcus Rashford remek szabadrúgásgólt szerzett. Fotó: Lluis GENE / AFP

Mint beszámoltunk róla, a klub két középpályása, Aurelien Tchouaméni és Federico Valverde az egyik edzés után az öltözőben összeverekedett, a dulakodás során Valverde az egyik asztal sarkába ütötte magát. A középpályás zúzódásokat és vérző sérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani, ahol ellátták a sebeit. Az incidens után mindkét játékos súlyos büntetést kapott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Barcának pedig a meccsnapja kezdődött tragédiával: a csapat vezetőedzője, Hansi Flick hajnalban elvesztette az édesapját. A német tréner ennek ellenére úgy döntött, ott lesz a gárdával az El Clásicón a Camp Nouban.

A madridi gárda balhézó játékosai közül egyébként Tchouaméni ott volt a kezdőben, Valverde sérülése miatt a keretben sem, az uruguayin kívül a szurkolókat magára haragító Kylian Mbappé is kimaradt sérülés miatt. A gránátvörös-kékektől Lamine Yamal volt maródi, akit Marcus Rashford pótolt – nem is akárhogyan!

Még csak a 9. percben jártunk, amikor az angol támadó 17 méterről tekert egy szabadrúgást mesterien a jobb felső sarokba, 1–0.

A 18. percben már kettővel vezetett a Barcelona: Dani Olmo elképesztő mozdulattal, a levegőbe felugorva sarokkal továbbította a labdát Ferran Torreshez, aki 10 méterről lőtt a kapuba, 2–0.

Mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek a szünetig a nagy tempójú találkozón, de újabb gól nem esett az első félidőben.

Barcelona–Real Madrid: a második félidő

A szünet után nem sokkal jött a Barca–Real rangadókról elmaradhatatlan lökdösődés, de amikor a játéké lett a főszerep, ismét a katalánok voltak fölényben. Jude Bellingham ugyan megszerezte a szépítő gólt, de óriási lesen volt, így nem tudtak zárkózni a madridiak. A vendégeken aztán szép lassan az látszott, kezdenek beletörődni a vereségbe, miközben a hazaiak okosan őrizték előnyüket, és még néhány veszélyes kontrát is vezettek, minden szinten uralták a játékot.

Nem született már gól a mérkőzésen, a játékvezető pedig hosszabbítás nélkül fújta le a találkozót, ami azért a két csapat mérkőzésein igen ritka. A Barcelona teljesen megérdemelten nyert 2–0-ra, mellyel megvédte bajnoki címét, összességében pedig a 29. aranyérmét gyűjtötte be. Mindezt az El Clásicón bebiztosítva – ennél nagyobb öröm biztosan nem kell a katalán szurkolóknak.

La Liga, 35. forduló
Barcelona–Real Madrid 2–0 (2–0)
Gól: Rashford (9.), Ferran Torres (18.)

Nyitókép: Josep LAGO / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!