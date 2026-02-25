Vinícius megint táncolt, a Real-szurkolók üzentek – a továbbjutás ellenére sem lehet teljes az öröm Madridban

Real Madrid–Benfica

Mint emlékezetes, a párharc első, lisszaboni mérkőzése botrányba fulladt, miután Vinícius Júniort a győztes gólja után – a vád szerint – rasszista inzultusok érték a Benfica egyik játékosa, Gianluca Prestianni részéről. A vétkest eltiltotta a visszavágóról az európai szövetség. Az argentin labdarúgó ennek ellenére elutazott a társaival a Madridba, abban bízva, hogy az UEFA helyt ad a Benfica fellebbezésének, de ez végül nem történt meg, így Prestianni nem lehetett ott a portugálok meccskeretében a Santiago Bernabéu Stadionban.

A Real legnagyobb hiányzója a visszavágón Kylian Mbappé volt, aki térdfájdalmak miatt nem léphetett pályára. Álvaro Arbeloa, a királyi együttes vezetőedzője a mérkőzést megelőzően azt mondta,