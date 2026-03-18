Tiszás gázoló – „egy gyilkosnak semmi keresnivalója nincsen a magyar parlamentben”

„Vétkesek közt cinkos, aki néma” – idézte Babits Mihályt Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a szervezet szerdai sajtótájékoztatóján a Tisza Párt el nem ismert bázisa előtt, Budapesten a Szépvölgyi úton. Mohácsy az eseményen „minden jóérzésű magyar ember nevében” arra szólította fel a halálos gázolást okozó, majd elismerő Cseh Tamást, a Tisza Párt jelöltjét, hogy ismerje el tettei súlyát, vállalja a következményeket és lépjen vissza a közéletből, lépjen vissza a paksi körzettől. A sajtótájékoztatót Mohácsy egy tréleren álló összetört autó előtt tartotta, utalva ezzel Cseh Tamás tettére.

„Olyan tények kerültek napvilágra, melyek alapján megkérdőjeleződik, hogy Cseh Tamás, a Tisza paksi országgyűlési képviselőjelöltje alkalmas-e arra, hogy közszereplőként az embereket képviselje” – jelentette ki Mohácsy. Mint kifejtette: Cseh Tamás 1998-ban halálos közlekedési balesetet okozott, egy madocsai férfi vesztette életét az ő hibájából. „Egy ember, egy család, egy sors, amely örökké kettétört” – emlékeztetett Mohácsy. Hozzátéve, hogy mindezek ellenére