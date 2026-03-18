tisza fidelitas cseh tamás mohácsy istván

Tiszás gázoló – „egy gyilkosnak semmi keresnivalója nincsen a magyar parlamentben”

2026. március 18. 13:11

Cseh Tamás elismerte a korábbi tragédiát, de a jelöltség feladásáról hallani sem akar. A Fidelitas felszólította Magyar Pétert, hogy határolódjon el.

Konopás Noémi
„Vétkesek közt cinkos, aki néma” – idézte Babits Mihályt Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a szervezet szerdai sajtótájékoztatóján a Tisza Párt el nem ismert bázisa előtt, Budapesten a Szépvölgyi úton. Mohácsy az eseményen „minden jóérzésű magyar ember nevében” arra szólította fel a halálos gázolást okozó, majd elismerő Cseh Tamást, a Tisza Párt jelöltjét, hogy ismerje el tettei súlyát, vállalja a következményeket és lépjen vissza a közéletből, lépjen vissza a paksi körzettől. A sajtótájékoztatót Mohácsy egy tréleren álló összetört autó előtt tartotta, utalva ezzel Cseh Tamás tettére.

„Olyan tények kerültek napvilágra, melyek alapján megkérdőjeleződik, hogy Cseh Tamás, a Tisza paksi országgyűlési képviselőjelöltje alkalmas-e arra, hogy közszereplőként az embereket képviselje” – jelentette ki Mohácsy. Mint kifejtette: Cseh Tamás 1998-ban halálos közlekedési balesetet okozott, egy madocsai férfi vesztette életét az ő hibájából. „Egy ember, egy család, egy sors, amely örökké kettétört” – emlékeztetett Mohácsy. Hozzátéve, hogy mindezek ellenére 

Cseh Tamás mindössze három hónap járművezetéstől való eltiltást kapott.

„Miért nem tartotta fontosnak Cseh Tamás, hogy erről a múltról nyíltan beszéljen a választóknak?” – tette fel a kérdést Mohácsy. A Fidelitas elnöke azt is tudni szeretné, hogy Cseh miért kapott ilyen szokatlanul enyhe büntetést egy halálos baleset után? Illetve arra is kíváncsi, hogy vajon van-e összefüggés aközött, az elkövetés idején rendőrként dolgozott és fedett nyomozóként is tevékenykedett. Mint Mohácsy kiemelte: ezekre a kérdésekre nem csak ők várják a választ, hanem a közvélemény is.

 „Egy gyilkosnak semmi keresnivalója nincsen a magyar parlamentben” - mondta Mohácsy. Fotó: Mandiner

Mint arról a Mandiner beszámolt, nem elég, hogy Cseh halálos gázolást okozott, még morbid humorú mémeket is megosztott közlekedési balesetekről. Mohácsy erre is kitért a sajtótájékoztatón, mint fogalmazott: „Hogyan tehet ilyet valaki, aki tudja, hogy egy ember élete szárad a lelkén?”

Hogyan képviselheti bárkit is az, aki ennyire érzéketlen mások fájdalmával kapcsolatban?”

Kiemelte: „az erkölcsi alkalmasság nem jogi kategória” a véleményük szerint, „de a közéletnek mégis alapfeltétele”. Hozzátette: „aki egy ember halálát okozza, az azt a terhet egész életen át hordozza, és aki ezt nem hordozza kellő súllyal, az nem méltó arra, hogy a magyar embereket képviselje a parlamentben”.

Szerinte különösen megdöbbentő, hogy Cseh Tamásnak „esze ágában sincs visszalépni” a képviselőjelöltségtől. Nem úgy, mint Gér Mihály, a Párbeszéd Magyarországért politikusa, az ellenzéki összefogás 2022-es országgyűlési képviselőjelöltje, aki egy fiatalt párt gázolt el, majd azon viccelődött. Gér beismerte, hogy hibázott és visszalépett – emlékeztetett. 

„Ezt nevezik erkölcsi iránytűnek, ami ahogy látjuk, a Tiszta Párt politikusánál nem létezik”

 – emelte ki.

„Elfogadhatatlan” – hangsúlyozta Mohácsy, és felszólította Cseh Tamást, hogy ismerje el tettei súlyát, vállalja a következményeket és lépjen vissza a közéletből, lépjen vissza a paksi körzettől. Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét pedig arra szólította fel, hogy

határolódjon el Cseh Tamástól és ne tegyék elfogadhatóvá, hogy egy ember halálából gúnyt űzzön valaki. 

„Ha csendben maradnak ők is cinkosok” 

– emelte ki. Hozzátette: „mi patrióták egy dologban biztosak vagyunk: a magyar Parlament a nemzet képviseletének a helye, nem a lelkiismeret elől menekülőkké. Ezért mondjuk ki világosan: egy gyilkosnak semmi keresnivalója nincsen a magyar Parlamentben, a magyar közéletben”

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2026. március 18. 14:40
ALJAS EGY LIBSI BÍRÓK VANNAK MAGYARORSZÁGON! EZEK KÖZÖTT A SZEMETEK KÖZÖTT KELLENE RENDET CSINÁLNI! A GYILKOS KAP JOGSI BEVONÁST 3 HÓNAPRA A TOLVAJ MEG 25 ÉV LETÖLTENDŐT. NA EZ IGAZSÁGOS?
sanya55-2
2026. március 18. 13:14
1 ember három hónap. 27 ember, a komplett tiszaszar, egy jó pihenés
