Tiszás gázoló – „egy gyilkosnak semmi keresnivalója nincsen a magyar parlamentben”

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Majd az oroszok, a Kutyapárt és persze Gyurcsány lesznek a hibásak – csak éppen ők nem.
Cseh Tamás elismerte a korábbi tragédiát, de a jelöltség feladásáról hallani sem akar. A Fidelitas felszólította Magyar Pétert, hogy határolódjon el.
„Vétkesek közt cinkos, aki néma” – idézte Babits Mihályt Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a szervezet szerdai sajtótájékoztatóján a Tisza Párt el nem ismert bázisa előtt, Budapesten a Szépvölgyi úton. Mohácsy az eseményen „minden jóérzésű magyar ember nevében” arra szólította fel a halálos gázolást okozó, majd elismerő Cseh Tamást, a Tisza Párt jelöltjét, hogy ismerje el tettei súlyát, vállalja a következményeket és lépjen vissza a közéletből, lépjen vissza a paksi körzettől. A sajtótájékoztatót Mohácsy egy tréleren álló összetört autó előtt tartotta, utalva ezzel Cseh Tamás tettére.
„Olyan tények kerültek napvilágra, melyek alapján megkérdőjeleződik, hogy Cseh Tamás, a Tisza paksi országgyűlési képviselőjelöltje alkalmas-e arra, hogy közszereplőként az embereket képviselje” – jelentette ki Mohácsy. Mint kifejtette: Cseh Tamás 1998-ban halálos közlekedési balesetet okozott, egy madocsai férfi vesztette életét az ő hibájából. „Egy ember, egy család, egy sors, amely örökké kettétört” – emlékeztetett Mohácsy. Hozzátéve, hogy mindezek ellenére
Cseh Tamás mindössze három hónap járművezetéstől való eltiltást kapott.
„Miért nem tartotta fontosnak Cseh Tamás, hogy erről a múltról nyíltan beszéljen a választóknak?” – tette fel a kérdést Mohácsy. A Fidelitas elnöke azt is tudni szeretné, hogy Cseh miért kapott ilyen szokatlanul enyhe büntetést egy halálos baleset után? Illetve arra is kíváncsi, hogy vajon van-e összefüggés aközött, az elkövetés idején rendőrként dolgozott és fedett nyomozóként is tevékenykedett. Mint Mohácsy kiemelte: ezekre a kérdésekre nem csak ők várják a választ, hanem a közvélemény is.
Mint arról a Mandiner beszámolt, nem elég, hogy Cseh halálos gázolást okozott, még morbid humorú mémeket is megosztott közlekedési balesetekről. Mohácsy erre is kitért a sajtótájékoztatón, mint fogalmazott: „Hogyan tehet ilyet valaki, aki tudja, hogy egy ember élete szárad a lelkén?”
Hogyan képviselheti bárkit is az, aki ennyire érzéketlen mások fájdalmával kapcsolatban?”
Kiemelte: „az erkölcsi alkalmasság nem jogi kategória” a véleményük szerint, „de a közéletnek mégis alapfeltétele”. Hozzátette: „aki egy ember halálát okozza, az azt a terhet egész életen át hordozza, és aki ezt nem hordozza kellő súllyal, az nem méltó arra, hogy a magyar embereket képviselje a parlamentben”.
Szerinte különösen megdöbbentő, hogy Cseh Tamásnak „esze ágában sincs visszalépni” a képviselőjelöltségtől. Nem úgy, mint Gér Mihály, a Párbeszéd Magyarországért politikusa, az ellenzéki összefogás 2022-es országgyűlési képviselőjelöltje, aki egy fiatalt párt gázolt el, majd azon viccelődött. Gér beismerte, hogy hibázott és visszalépett – emlékeztetett.
„Ezt nevezik erkölcsi iránytűnek, ami ahogy látjuk, a Tiszta Párt politikusánál nem létezik”
– emelte ki.
„Elfogadhatatlan” – hangsúlyozta Mohácsy, és felszólította Cseh Tamást, hogy ismerje el tettei súlyát, vállalja a következményeket és lépjen vissza a közéletből, lépjen vissza a paksi körzettől. Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét pedig arra szólította fel, hogy
határolódjon el Cseh Tamástól és ne tegyék elfogadhatóvá, hogy egy ember halálából gúnyt űzzön valaki.
„Ha csendben maradnak ők is cinkosok”
– emelte ki. Hozzátette: „mi patrióták egy dologban biztosak vagyunk: a magyar Parlament a nemzet képviseletének a helye, nem a lelkiismeret elől menekülőkké. Ezért mondjuk ki világosan: egy gyilkosnak semmi keresnivalója nincsen a magyar Parlamentben, a magyar közéletben”.
