Nem lép vissza a Tisza halálos gázolója

Halálos gázolás árnyékolja be a Tisza Párt jelöltjének múltját: Magyar Péterék most magyarázkodhatnak
Az erkölcstelenség teljes hiánya is megmutatkozott: morbid közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémeket osztott meg Facebook-oldalán.
Cseh Tamás elismerte a korábbi tragédiát, de a jelöltség feladásáról hallani sem akar.
Nem hajlandó visszalépni a képviselőjelöltségtől Cseh Tamás, a Tisza Párt paksi jelöltje, annak ellenére sem, hogy korábban halálos közlekedési balesetet okozott, és később közlekedési balesetekkel viccelődő bejegyzéseket osztott meg közösségi oldalán.
Az erkölcstelenség teljes hiánya is megmutatkozott: morbid közlekedési balesetekkel kapcsolatos mémeket osztott meg Facebook-oldalán.
Mint ahogy azt korábban megírtuk, a politikus a nyilvánosságra került információk után elismerte, hogy évekkel ezelőtt halálos gázolás részese volt, ám arról nem beszélt, miért osztott meg később morbid humorú mémeket közlekedési balesetekről. Arról sem tett említést, hogy fontolóra venné a visszalépést.
Az eset még 1998-ban történt: Cseh Tamás egy madocsai férfit gázolt el, aki a sérüléseibe belehalt.
A bíróság megállapította a felelősségét, azonban a politikus mindössze három hónapra kapott járművezetéstől való eltiltást.
A baleset idején Cseh Tamás rendőrként dolgozott, ráadásul kábítószeres ügyekkel foglalkozott, és később fedett nyomozóként is tevékenykedett. Emiatt egyesekben felmerült a kérdés, hogy rendvédelmi pozíciója befolyásolhatta-e az ügy megítélését. Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség nem fellebbezett, így az azonnal jogerőre emelkedett.
Az ügyet tovább árnyalja, hogy a politikus az elmúlt években közlekedési balesetekkel kapcsolatos, sokak szerint morbid humorú bejegyzéseket osztott meg a Facebookon.
Az egyik ilyen mémben például az állt:
Vigyázzatok az utakon! Ilyenkor sokan ülnek ittasan az autóba és engedik vezetni a feleségüket…”
Egy másik bejegyzés szintén közlekedési balesettel viccelődött.
Hasonló botrány miatt korábban már visszalépett egy ellenzéki jelölt. 2022-ben Gér Mihály, az akkori ellenzéki összefogás egyik képviselőjelöltje szintén halálos baleset kapcsán került a hírekbe, majd morbid stílusú bejegyzései után elismerte hibáját és visszalépett.
Cseh Tamás esetében azonban egyelőre semmi nem utal arra, hogy hasonló lépést tervezne. A politikus a nyilvánosságra került információk után ugyan elismerte a balesetet, de a visszalépés lehetőségéről nem beszélt, és a kérdésekkel kapcsolatban sem adott részletes magyarázatot.
Nyitókép forrása: Cseh Tamás Facebook-oldala