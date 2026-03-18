„Végre valaki…” – felrobbantotta a közösségi médiát Orbán Viktor exkluzív interjúja

Orbán Viktor tizenöt év után adott interjút: most az egész világ megismeri Magyarország álláspontját
Több nemzetközi válságról és a Nyugat átalakulásáról is kifejtette álláspontját.
A közösségi médiában élénk reakciókat váltott ki a magyar miniszterelnök GB Newsnak adott exkluzív interjúja. Orbán Viktor megszólalását sokan kifejezetten pozitívan fogadták, és több kommentelő szerint az Egyesült Királyságnak is hasonló vezetőre lenne szüksége.
Élénk visszhangot váltott ki a brit közösségi médiában Orbán Viktor exkluzív interjúja, amelyet a GB News közölt, és amelyben a magyar miniszterelnök a nemzetközi helyzetről és Európa jövőjéről beszélt. A hozzászólások között számos támogató vélemény jelent meg, amelyekben a kommentelők elismerően szóltak a kormányfő politikájáról és vezetői stílusáról.
Több hozzászóló egyértelműen pozitív példaként tekintett a magyar miniszterelnökre. Volt, aki úgy fogalmazott:
Az Egyesült Királyságnak jól jönne egy ilyen vezető, aki az emberek érdekeit nézi.
Mások még egyértelműbben fejezték ki véleményüket:
„Bárcsak ő lenne a mi vezetőnk.” vagy „Bárcsak ő lenne a miniszterelnökünk.”
Többen a vezetői kvalitásait emelték ki. Egy kommentelő szerint:
Végre valaki, akinek van gerince!,
míg egy másik így fogalmazott:
Na, ő egy miniszterelnök, jó vezető.
Akadt olyan hozzászólás is, amely egyszerűen csak ennyit írt:
Igazi vezető.
A brit kommentelők között többen hangsúlyozták, hogy Orbán Viktor saját országa érdekeit helyezi előtérbe. Egy vélemény szerint:
Olyan vezető, aki a saját országa érdekeit tartja elsődlegesnek.
Mások ezt általánosabban fogalmazták meg:
Ő az egyik jó közülük.
Volt, aki kifejezetten azt emelte ki, hogy Magyarország biztonságosabbnak számít más európai országoknál:
Ennek eredményeként Magyarország Lengyelországgal együtt Európa legbiztonságosabb országai közé tartozik.
A hozzászólások között olyan vélemények is megjelentek, amelyek szerint az Egyesült Királyságnak is hasonló irányt kellene követnie. Egy kommentelő így fogalmazott:
Szükségünk lenne rá, hogy megtanítsa a politikusainkat és a biztonsági szolgálatainkat.,
míg egy másik szerint:
Erős vezetőre és erős kormányra van szükségünk.
A támogatók között akadtak olyanok is, akik személyes szimpátiájuknak adtak hangot, például így:
„Szeretem Orbán Viktort, egy őszinte, becsületes ember!”, illetve „Nagyon intelligens ember.” Mások rövidebben, de annál egyértelműbben fogalmaztak: „Teljes mértékben igaza van.”
A reakciók összességében azt mutatják, hogy Orbán Viktor megszólalása nem maradt visszhang nélkül a brit közönség körében, és a támogató hangok jelentős része a határozott vezetői fellépést és a nemzeti érdekek képviseletét értékelte.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán