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labdarúgás foci vb 2026 honosítás világbajnokság migráció

Itt az eredménye a globális migrációnak és az egyre könnyebb honosításnak – az oroszországi vb óta a feje tetejére állt a világ

2026. június 12. 16:56

Döbbenetes statisztika látott napvilágot a világbajnokságon szereplő játékosokról. Egyre több az olyan futballista, akik más országban születtek, mint amit most képviselnek.

2026. június 12. 16:56
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A 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság óta több mint kétszeresére nőtt azoknak a játékosoknak az aránya, akik más országban születtek, mint amit most képviselnek – hívta fel a figyelmet a Telex.

Foci vb 2026: Chong a kivétel a curacaói válogatottban
Foci vb 2026: Chong a kivétel a curacaói válogatottban / Fotó: Pong Pong/AFP

Évtizedeken keresztül a vb-kerettagok nyolc-tíz százaléka született más országban, mint amelyiknek válogatottjában játszott, az elmúlt két világbajnokságon azonban látványosan megnőtt az arányuk. A mostani vb-n már közel minden negyedik játékos ilyen”

– írták, majd hozzátették: a mostani torna 48 csapatából nyolc olyan van, amelyeknél a játékosok többsége más országban született.

  • Curacao keretében a korábbi Manchester United-játékos, Tahith Chong az egyetlen, aki a szigeten született. Őt 10 évesen fedezte fel a Feyenoord, ekkor költözött Hollandiába.
  • A Kongói DK keretében 85 százalékos a más országban született játékosok aránya, Marokkóéban 73 százalékos.
  • A Zöld-foki-szigetek keretében több olyan játékos van, aki Rotterdamban született (hat), mint aki az ország fővárosában, Praiában.

A növekedés hátterében leegyszerűsítve a gyarmati múlt és a globális migráció, a honosítást fokozatosan könnyítő Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), az egyre inkább felhígult mezőny és a diaszpórát egyre tudatosabban kutató nemzeti szövetségek állnak.

Érdekességek

  • Míg Curacaón csak egy vb-játékos született, Franciaországban 75 olyan játékos született, aki más válogatottat képvisel vb-n. Így kis túlzással majdnem minden tizedik játékos a tornán francia származású.
  • Bár Franciaország a legnagyobb exportőr ebből a szempontból, több olyan játékos van a keretében, aki más országban született, például az egyik legjobb játékosa, a londoni származású Michael Olise.
  • Hollandiában mintegy 40, Angliában pedig 24 olyan játékos született, aki más válogatottban játszik. Köztük van például a norvég Erling Haaland, akinek születésekor az apja az angol bajnokságban játszott.
  • A változatosságot jelképezi, hogy a vb-n hét testvérpár (vagy féltestvérpár) is szerepel, de közülük négy különböző válogatottakban játszik: Désiré Doué a francia, Guéla Doué az elefántcsontparti keretben van ott, John Souttar skót, testvére, Harry Souttar ausztrál válogatott, a spanyolok egyik legjobbja, Nico Williams pedig a ghánai Inaki Williams testvére, míg a holland Brian Brobbey féltestvére, Derrick Luckassen ghánai mezben látható majd.

A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!

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Június 12., péntek
21.00: B-csoport: Kanada–Bosznia-Hercegovina (Toronto)

Június 13., szombat
3.00: D-csoport: Egyesült Államok–Paraguay (Los Angeles)

Nyitókép: Franck Fife//AFP

 

 

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