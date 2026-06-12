Itt az eredménye a globális migrációnak és az egyre könnyebb honosításnak – az oroszországi vb óta a feje tetejére állt a világ

Mutatjuk a több mint száz meccses világbajnokság programját – ezeket a csapatokat látjuk emberi időben
Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Döbbenetes statisztika látott napvilágot a világbajnokságon szereplő játékosokról. Egyre több az olyan futballista, akik más országban születtek, mint amit most képviselnek.
A 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság óta több mint kétszeresére nőtt azoknak a játékosoknak az aránya, akik más országban születtek, mint amit most képviselnek – hívta fel a figyelmet a Telex.
Évtizedeken keresztül a vb-kerettagok nyolc-tíz százaléka született más országban, mint amelyiknek válogatottjában játszott, az elmúlt két világbajnokságon azonban látványosan megnőtt az arányuk. A mostani vb-n már közel minden negyedik játékos ilyen”
– írták, majd hozzátették: a mostani torna 48 csapatából nyolc olyan van, amelyeknél a játékosok többsége más országban született.
A növekedés hátterében leegyszerűsítve a gyarmati múlt és a globális migráció, a honosítást fokozatosan könnyítő Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), az egyre inkább felhígult mezőny és a diaszpórát egyre tudatosabban kutató nemzeti szövetségek állnak.
A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!
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Csokorba szedtük a torna menetrendjét és a legfontosabb tudnivalókat!
Labdarúgó-világbajnokság (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)
Június 12., péntek
21.00: B-csoport: Kanada–Bosznia-Hercegovina (Toronto)
Június 13., szombat
3.00: D-csoport: Egyesült Államok–Paraguay (Los Angeles)
Nyitókép: Franck Fife//AFP