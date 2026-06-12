Itt az eredménye a globális migrációnak és az egyre könnyebb honosításnak – az oroszországi vb óta a feje tetejére állt a világ

A 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság óta több mint kétszeresére nőtt azoknak a játékosoknak az aránya, akik más országban születtek, mint amit most képviselnek – hívta fel a figyelmet a Telex.

Foci vb 2026: Chong a kivétel a curacaói válogatottban / Fotó: Pong Pong/AFP