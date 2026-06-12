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vitézy dávid szepesfalvy anna podmaniczky mozgalom balogh balázs

A Fidesz-KDNP új frakcióvezetője szerint most végre egyértelművé vált, kik irányítják Budapestet

2026. június 12. 16:24

Szepesvalfy Anna úgy fogalmazott: „Ami eddig csak informális módon valósult meg, most már hivatalossá vált.”

2026. június 12. 16:24
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A választások óta látott politikai fejlemények is megmutatják, hogy kik irányítják a fővárost – mondta az Indexnek a Fidesz-KDNP új budapesti frakcióvezetője.

Szepesfalvy Anna kifejtette: „Vitézy Dávidból, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjéből a Tisza-kormány minisztere lett, így ami eddig csak informális módon valósult meg, most már hivatalossá vált. 

Tizenhárom képviselővel a Tisza és a Podmaniczky vált a közgyűlés vezető erejévé, 

és bár nincs többségük, de nélkülük nehéz döntéseket hozni. A Tisza az elmúlt két évben kerülte a felelősségvállalást, pedig 2024-ben sokan azért szavazhattak a listájukra, mert változást szerettek volna a főváros működésében. Parlamenti kétharmaddal és kormányzással már lehetnének elég bátrak ahhoz, hogy felvállalják a főváros vezetését is, delegáljanak felügyelőbizottsági tagokat, és akár főpolgármester-helyettest is.”

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a budapesti politika legfontosabb témái a választások után is ugyanazok, mint április 12. előtt:

A főváros problémái azonosak maradtak. A következő időszak irányát továbbra is Budapest anyagi helyzete határozza meg. 

Ezzel szorosan összefügg, hogy az általunk is kezdeményezett cégátvilágítási bizottság új elnöke a tiszás Balogh Balázs lett. Korábban a Budapest Brand működését átvilágító bizottság eredményei arra engedtek következtetni, hogy vannak hanyag gazdálkodásra utaló jelek, amelyek hozzájárulhattak a költségvetési helyzet destabilizációjához. Kérdés, hogy az új kormány az átláthatóság hangsúlyozása mellett hogyan kíván segíteni Budapestnek anélkül, hogy ne követelné meg a főváros gazdálkodásával kapcsolatban felmerült kérdések megnyugtató tisztázását és a teljes transzparenciát.”

Szepesfalvy Annától az Index azt is megkérdezte, utólag hibának tartja-e, hogy több országos témát bevittek az ülésekre. Válaszában kifejtette:

„Egyrészt torzított látásmód, ha valaki azt gondolja, mi lettünk volna azok, akik ebben élen jártak, másrészt irreális elvárás, hogy a fővárosi politika ne reflektáljon az országos eseményekre. A főpolgármester úr is ideológiai meggyőződése szerint szeret behozni témákat, ahogy a Tisza Párt is, de a többi baloldali párt sem marad ki belőle. Az igaz, hogy időnként mi is csatlakozunk ehhez, volt, amikor át is vettük ebben az irányítást, de a kampányfeszültség megszűnése jótékonyan hathat erre.”

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Nyitókép: Facebook / Szepesfalvy Anna

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
boomaire
2026. június 12. 18:45
"magyar-1977 - 2026. június 12. 18:10 " Megint itt esz a fene mocskos pedofil?
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0
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magyar-1977
2026. június 12. 18:14
Pápá náci propaganda! Minden nap karácsony!!:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Közel kétszáz embert küldhetnek el a Mediaworkstől Közel 200 embert küldhet el azonnali hatállyal a Mediaworks a jövő hét elején, és jelentősen átalakítja a működését, vagyis lapokat szüntet meg, a Magyar Nemzetet pedig hetilappá alakítja
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magyar-1977
2026. június 12. 18:10
Ez a maradék szőke kurva lett a pót szandálka?:DDDDDDDDDD
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retek312
2026. június 12. 17:48
leszarjuk a vergődésed hülye kurva
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