A Fidesz-KDNP új frakcióvezetője szerint most végre egyértelművé vált, kik irányítják Budapestet

Ezzel szorosan összefügg, hogy az általunk is kezdeményezett cégátvilágítási bizottság új elnöke a tiszás Balogh Balázs lett. Korábban a Budapest Brand működését átvilágító bizottság eredményei arra engedtek következtetni, hogy vannak hanyag gazdálkodásra utaló jelek, amelyek hozzájárulhattak a költségvetési helyzet destabilizációjához. Kérdés, hogy az új kormány az átláthatóság hangsúlyozása mellett hogyan kíván segíteni Budapestnek anélkül, hogy ne követelné meg a főváros gazdálkodásával kapcsolatban felmerült kérdések megnyugtató tisztázását és a teljes transzparenciát.”

Szepesfalvy Annától az Index azt is megkérdezte, utólag hibának tartja-e, hogy több országos témát bevittek az ülésekre. Válaszában kifejtette:

„Egyrészt torzított látásmód, ha valaki azt gondolja, mi lettünk volna azok, akik ebben élen jártak, másrészt irreális elvárás, hogy a fővárosi politika ne reflektáljon az országos eseményekre. A főpolgármester úr is ideológiai meggyőződése szerint szeret behozni témákat, ahogy a Tisza Párt is, de a többi baloldali párt sem marad ki belőle. Az igaz, hogy időnként mi is csatlakozunk ehhez, volt, amikor át is vettük ebben az irányítást, de a kampányfeszültség megszűnése jótékonyan hathat erre.”