Tarr Zoltán visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbizatását

Tarr Zoltán a fenntartó képviselőjeként visszavonta Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán számolt be pénteken.

Azt írta: a minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását.