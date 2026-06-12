Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tarr zoltán magyar nemzeti levéltár főigazgató

Tarr Zoltán visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbizatását

2026. június 12. 16:23

Bizalomvesztés történt.

2026. június 12. 16:23
null

Tarr Zoltán a fenntartó képviselőjeként visszavonta Szabó Csabának, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbízatását. Erről a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook-oldalán számolt be pénteken.

Azt írta: a minisztérium részéről bizalomvesztés alakult ki a főigazgató felé azután, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár vezetője a fenntartót megkerülve kezdeményezte az intézmény fenntartói státuszának megváltoztatását.

„A széles spektrumú közgyűjteményi intézményrendszer tagjaként a Magyar Nemzeti Levéltárat nemcsak meghatározó magyar kulturális kincsnek tekintjük, hanem a kultúra egyik alappillérének is. Feladatunk ennek védelme, hogy a magyar kultúra újra szabad, szakmaiságra épülő terület lehessen” – fogalmazott a miniszter.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iimre
2026. június 12. 18:55
"Tarr Zoltán visszavonta a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatójának vezetői megbizatását" Na, a bizonyítékok megsemmisítése most kezdődik csak el igazán: ezek a kommenisták most változtatják meg a múltat — bocsánat, "törlik el végleg", mint ahogy azt Internacionaléban is éneklik… :(
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. június 12. 18:48
Ezt is szét fogják baszni...
Válasz erre
2
0
boomaire
2026. június 12. 18:45
"magyar-1977 - 2026. június 12. 18:17 " Megint itt esz a fene mocskos pedofil?
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. június 12. 18:40
A balliberális demagógia szellemi gyökerei azonosak a fasizmuséval! Liberálfasiszták! A nyitott társadalom, mint társadalomfilozófiai elképzelés az 1960-as évek végére megbukott. Ma már a nyitott társadalom popperi utópiája egy anakronizmus. Ha egy utópia megvalósul, az mindig totalitarizmushoz vezet. A társadalmak addig maradnak emberi társadalmak, ameddig képesek az ellentmondásokat és a különbségeket életben tartani. Nem egy utópikus szintézis, hanem a szabályozott antinómia a társadalom normál állapota. A normák és érdekek közötti ellentmondásokat szabályok által kordában tartott formában tartja fenn a társadalom. A közmegegyezés szerint létrejött szabályok felrúgása, semmibe vétele nem más, mint a társadalom tagadása! Ez a neoliberalizmus és a Nyitott Társadalom programja! A destrukció!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!