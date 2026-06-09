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Magyarázkodik a jobboldali hírportálokat elnyomó Holló Gábor, szerinte kiforgatták a szavait

2026. június 09. 19:06

Közleményben mentegeti magát a Hírkereső tulajdonosa, aki pár napja maga vallott arról, miként nyomta le szándékosan a jobboldali sajtót és emelte fel Magyar Péter testvérének lapját a kormányváltás érdekében.

2026. június 09. 19:06
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A hvg.hu hírportálon 2026. június 4-én megjelent interjúmat követően számos csúsztatás, alaptalan vád és rágalom jelent meg személyemmel és az általam működtetett Hírkereső weboldallal kapcsolatban a Fideszhez közel álló médiumokban, továbbá 

az ellenzéki párt egyes politikusai valótlanságokat állítva rólam – bűnbaknak kikiáltva engem – próbálják elrejteni saját politikai felelősségüket a Fidesz választási vereségéért.

Ezen állítások közös jellemzője, hogy kiforgatták mondataimat, ezért szükségesnek tartom a valóságról tájékoztatni a közvéleményt” – olvasható abban a közleményben, melyet Holló Gábor, a Hírkereső tulajdonosa adott ki, miután saját maga vallotta be, hogy szándékosan fékezte a jobboldali portálok híreit, és közvélemény-kutatásokat fizetett a Tiszának a győzelem érdekében. 

Holló Gábor 6 pontban foglalta össze a magyarázkodását, mi csupán melléjük tesszük az eredeti interjú vonatkozó részeit:

  • A Fidesz-közeli médiában szereplő állításokkal ellentétben nem a jobboldali médiára, hanem kizárólag a dezinformációra – ezt nevezem „propagandahíreknek” az interjúban – és annak is a terjedésének sebességére gyakoroltunk hatást.

HVG interjú:

„...kis lépésekben, heti fél százalékot súlyoztam le ezeket [a propagandaanyagokat], és ezzel párhuzamosan a független média híreit meg húztam felfelé. Mindezt nagyjából 200 héten keresztül, 2022 óta.” „...egy médiumon belül (...) nem elég lesúlyozni tartalma alapján a lejárató cikkeket, hanem fel is kell húzni más anyagokat. Mondjuk egy ott megjelent sportcikket, egy tudományos vagy celebhírt.”

  • Médiatulajdonosként felelősnek érzem magam abban, hogy olvasóink hiteles, valós információkból tájékozódjanak. Az elmúlt hetekben a Fidesz-közeli média több alkalmazottja is nyíltan beszélt arról, hogyan gyártották és használták az álhíreket a politikai ellenfelek és ártatlan civilek lejáratására, vagy hogy miként gyártottak teljesen abszurd blődségeket – például a nemváltó óvodai műtétekről szóló álhíreket – manipulációs céllal. Ez a dezinformációs propaganda már hosszú ideje zajlott, én 2022-ben döntöttem úgy, hogy fellépek a magam eszközeivel a hazugságok gyors terjedése ellen. 

HVG interjú:

„Akkor, 2022-ben nagyon berágtam azon, ahogy az akkori ellenzék aknamunkája mellett a propagandamédia teljesen tönkre tudott tenni valakit [Márki-Zay Pétert], és ezen elment egy választás. (...) Akkor pedig mi lenne, ha belenyúlnék abba, hogy az én oldalaimon ezek a hírek milyen súllyal jelenjenek meg.”  „...több száz milliós hitelkeretet nyitottam a Tiszának azzal, hogy ha kell, nagyon sok pénzt tudok nekik adni, csak legyen változás.”

  • Bizonyos esetekben bírósági ítélet is született, amely kimondta egy-egy állítás valótlanságát. Ilyen volt az elhíresült Tisza-adós álhír, amely után – a bírósági ítélet ellenére – a Fidesz-közeli média tovább folytatta a valótlanság terjesztését. Ilyen esetekben a bírósági ítéletnek megfelelően jártunk el a Hírkeresőn is. 

HVG interjú:

„De közben azért nagyon féltem, hogy le fogok bukni. Hiszen a kódban ennek nyoma van, és ha erre egy nagyon okos embert ráállítottak volna, akkor rá lehetett volna jönni.”

  • Ez azonban nem azt jelentette, hogy a Hírkeresőn ne jelentek volna meg ezek a tartalmak, hanem az algoritmus változtatásával pusztán lassítottuk az álhírek terjedését a saját oldalunkon és így áttételesen a közösségi médiában. Tettük ezt azért, hogy a sajtónak, illetve a lejáratások célpontjainak legyen idejük reagálni azokra. Akár a sajtóban, akár a közösségi médiában. Azt próbáltuk elérni, hogy a propaganda álhírei és azok esetleges cáfolatai nagyjából egy időben és egyforma súllyal jelenjenek meg a Hírkeresőn. Célunk tehát nem valamelyik politikai oldal vagy párt híreinek elnyomása volt, hanem az igazságosság, az egyenlő feltételek biztosítása és a „hallgattassék meg a másik fél is” elv érvényesítése volt.

HVG interjú:

„A cél az volt, hogy a propagandalapok propagandahírei egyre kisebb súlyt kapjanak. Azt akartam, hogy a végére (...) már egy propagandahírnek a cáfolata nagyobb és gyorsabb nyilvánosságot kapjon, mint az eredeti.” „És még hírolvasási forgalmat is adtam a Kontrollnak a lapjaimon keresztül, ingyen.”

  • Csak és kizárólag olyan eszközzel éltünk, amelyeket az ügyfeleinkkel kötött szerződések kifejezetten megengedtek.

HVG nyilatkozat:

„A szerződésekben azt vállalom, hogy a híreket megjelenítem, ebbe nem nyúltam bele. Azt, hogy kinek hogyan szállítom a mennyiséget, a mi hatáskörünk. Ugyanis a hírolvasási forgalom döntő része a toplistákból származik, tehát annak az algoritmusnak a szabályozása, ami ezeket összeállítja, a mi kizárólagos jogunk. De közben azért nagyon féltem, hogy le fogok bukni. Hiszen a kódban ennek nyoma van, és ha erre egy nagyon okos embert ráállítottak volna, akkor rá lehetett volna jönni.”

  • 2025. év végére szinte teljesen eltűntek az egyértelműen propagandahírek a Hírkereső oldalról, azóta csak szórványosan jelentek meg, mert vagy felmondták a szerződéseket azok a partnerek, amelyek ilyeneket közöltek, vagy bár nem mondták fel a szerződést, mert a hírolvasási forgalomra szükségük volt, de már nem jelenítettek meg többé propagandahíreket a Hírkeresőn.

HVG interjú:

„Napjainkra az összes ilyen propagandalappal megszűnt a szerződésünk.”

Holló Gábor végül azt is közölte, a Hírkereső minden esetben betartotta és betartja a partnereivel kötött szerződéseket, és állítása szerint továbbra is olyan híraggregátor oldalként üzemel, ahol az olvasók megbízható, sokoldalú, a médiatörvénynek megfelelő híreket olvashatnak.

 

Nyitókép: képernyőkép

 

Összesen 20 komment

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kecskesajt
2026. június 09. 20:52
Sulyok, nyugodtan feloszlathatná a parlamentet.
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Csubszi
2026. június 09. 20:51
Disznó! Remélem megfizet érte!
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0
0
beva
2026. június 09. 20:48
Ezt az idiótát valószínűleg felvilagositottak, hogy hány dolog miatt lehet őt perelni. A román választásokat ennél kevesebbért annulálták. Képzeljük el, ha fordítva történt volna. Már csak a gyanú miatt is érvénytelenitve lenne Brüsszel által az eredmény. Ez a barom meg maga büszkélkedik vele.
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1
0
Lilyana2
2026. június 09. 20:39
Ezek után azonnal érvényteleníteni kellene az országgyűlési választás eredményét! Mire ugrálnak itt, amikor ordas csalás volt az egész!!! Nem értem, hogy büntetlenül meg lehet tenni mindent és még hencegnek is vele???!!! A szája helyett seggén szóló poloska is perc, mint perc lebukik a hazugságaival, mégis minden marad a régiben! Hogy van ez???!!!!
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3
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