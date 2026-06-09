Magyarázkodik a jobboldali hírportálokat elnyomó Holló Gábor, szerinte kiforgatták a szavait

Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?
Valós üzenetet látunk vagy a filmszínház újabb fejezetét? Kovács András írása.
Közleményben mentegeti magát a Hírkereső tulajdonosa, aki pár napja maga vallott arról, miként nyomta le szándékosan a jobboldali sajtót és emelte fel Magyar Péter testvérének lapját a kormányváltás érdekében.
„A hvg.hu hírportálon 2026. június 4-én megjelent interjúmat követően számos csúsztatás, alaptalan vád és rágalom jelent meg személyemmel és az általam működtetett Hírkereső weboldallal kapcsolatban a Fideszhez közel álló médiumokban, továbbá
az ellenzéki párt egyes politikusai valótlanságokat állítva rólam – bűnbaknak kikiáltva engem – próbálják elrejteni saját politikai felelősségüket a Fidesz választási vereségéért.
Ezen állítások közös jellemzője, hogy kiforgatták mondataimat, ezért szükségesnek tartom a valóságról tájékoztatni a közvéleményt” – olvasható abban a közleményben, melyet Holló Gábor, a Hírkereső tulajdonosa adott ki, miután saját maga vallotta be, hogy szándékosan fékezte a jobboldali portálok híreit, és közvélemény-kutatásokat fizetett a Tiszának a győzelem érdekében.
Holló Gábor 6 pontban foglalta össze a magyarázkodását, mi csupán melléjük tesszük az eredeti interjú vonatkozó részeit:
HVG interjú:
„...kis lépésekben, heti fél százalékot súlyoztam le ezeket [a propagandaanyagokat], és ezzel párhuzamosan a független média híreit meg húztam felfelé. Mindezt nagyjából 200 héten keresztül, 2022 óta.” „...egy médiumon belül (...) nem elég lesúlyozni tartalma alapján a lejárató cikkeket, hanem fel is kell húzni más anyagokat. Mondjuk egy ott megjelent sportcikket, egy tudományos vagy celebhírt.”
HVG interjú:
„Akkor, 2022-ben nagyon berágtam azon, ahogy az akkori ellenzék aknamunkája mellett a propagandamédia teljesen tönkre tudott tenni valakit [Márki-Zay Pétert], és ezen elment egy választás. (...) Akkor pedig mi lenne, ha belenyúlnék abba, hogy az én oldalaimon ezek a hírek milyen súllyal jelenjenek meg.” „...több száz milliós hitelkeretet nyitottam a Tiszának azzal, hogy ha kell, nagyon sok pénzt tudok nekik adni, csak legyen változás.”
HVG interjú:
„De közben azért nagyon féltem, hogy le fogok bukni. Hiszen a kódban ennek nyoma van, és ha erre egy nagyon okos embert ráállítottak volna, akkor rá lehetett volna jönni.”
HVG interjú:
„A cél az volt, hogy a propagandalapok propagandahírei egyre kisebb súlyt kapjanak. Azt akartam, hogy a végére (...) már egy propagandahírnek a cáfolata nagyobb és gyorsabb nyilvánosságot kapjon, mint az eredeti.” „És még hírolvasási forgalmat is adtam a Kontrollnak a lapjaimon keresztül, ingyen.”
HVG nyilatkozat:
„A szerződésekben azt vállalom, hogy a híreket megjelenítem, ebbe nem nyúltam bele. Azt, hogy kinek hogyan szállítom a mennyiséget, a mi hatáskörünk. Ugyanis a hírolvasási forgalom döntő része a toplistákból származik, tehát annak az algoritmusnak a szabályozása, ami ezeket összeállítja, a mi kizárólagos jogunk. De közben azért nagyon féltem, hogy le fogok bukni. Hiszen a kódban ennek nyoma van, és ha erre egy nagyon okos embert ráállítottak volna, akkor rá lehetett volna jönni.”
HVG interjú:
„Napjainkra az összes ilyen propagandalappal megszűnt a szerződésünk.”
Holló Gábor végül azt is közölte, a Hírkereső minden esetben betartotta és betartja a partnereivel kötött szerződéseket, és állítása szerint továbbra is olyan híraggregátor oldalként üzemel, ahol az olvasók megbízható, sokoldalú, a médiatörvénynek megfelelő híreket olvashatnak.
Nyitókép: képernyőkép