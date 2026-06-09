Magyarázkodik a jobboldali hírportálokat elnyomó Holló Gábor, szerinte kiforgatták a szavait

„A hvg.hu hírportálon 2026. június 4-én megjelent interjúmat követően számos csúsztatás, alaptalan vád és rágalom jelent meg személyemmel és az általam működtetett Hírkereső weboldallal kapcsolatban a Fideszhez közel álló médiumokban, továbbá

az ellenzéki párt egyes politikusai valótlanságokat állítva rólam – bűnbaknak kikiáltva engem – próbálják elrejteni saját politikai felelősségüket a Fidesz választási vereségéért.

Ezen állítások közös jellemzője, hogy kiforgatták mondataimat, ezért szükségesnek tartom a valóságról tájékoztatni a közvéleményt” – olvasható abban a közleményben, melyet Holló Gábor, a Hírkereső tulajdonosa adott ki, miután saját maga vallotta be, hogy szándékosan fékezte a jobboldali portálok híreit, és közvélemény-kutatásokat fizetett a Tiszának a győzelem érdekében.