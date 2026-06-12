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jogviszony ruff bálint kirúgás köztér miniszterelnökség

Miközben Ruff Bálint azt állította, hogy nem történt kirúgás, három nappal korábban 41 embert küldhettek el a Miniszterelnökségtől

2026. június 12. 15:35

A miniszter később korrigálta kijelentését, és úgy fogalmazott: „senkit nem rúgnak ki, aki nem bűnöző”. Most nyilvánosságra került hangfelvételek utalnak arra, hogy több tucat alkalmazottat bocsáthattak el.

2026. június 12. 15:35
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Az Index beszámolója szerint két hangfelvétel is nyilvánosságra került arról, ahogyan a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, Ducsay Zsuzsanna több tucat munkatársnak közli a jogviszonyuk megszűnését. A felvételeket a Köztér hozta nyilvánosságra, a dokumentumok szerint a beszélgetések 2026. június 5-én készültek. Ezzel szemben Ruff Bálint június 8-án a parlamentben azt állította, hogy nem történt kirúgás, csupán jogviszony-rendezés.

A miniszter később korrigálta kijelentését, és úgy fogalmazott: 

„senkit nem rúgnak ki, aki nem bűnöző”.

Ez a felvételeken rögzített események fényében ellentmondásos értelmezést vet fel. A portál szerint a létszámcsökkentés jogi háttere is kérdéseket ébreszt, különösen amiatt, hogy az érintettek állítása szerint a kilépéshez szükséges dokumentumokat sem kapták meg.

A beszámolók alapján a minisztériumban egy pénteki értekezleten közölték a 41 dolgozó elbocsátását, amelyet a tanúk szerint egy állambiztonsági háttérrel rendelkező kísérő jelenléte is kísért. Az érintettek úgy vélik, a folyamat lebonyolítása szokatlan volt, és többek szerint a döntéshozók „sunyi” módon próbálták kezelni a helyzetet, miközben a jogviszonyuk hivatalos lezárása is kérdéses maradt.

A megszólalók egy része politikai motivációt feltételez az elbocsátások mögött, és azt kifogásolja, hogy a folyamatot nem vállalták fel nyilvánosan. A Köztér által idézett tanúk szerint a történtek nemcsak munkajogi, hanem politikai és kommunikációs szempontból is komoly kérdéseket vetnek fel, miközben a minisztérium és a kormányzat eddig nem adott egyértelmű, részletes magyarázatot az ügyre.

A történtek kapcsán Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője közleményt adott ki, amelyet változtatás nélkül közlünk.

„Újabb bizonyíték a minisztériumokban zajló statáriális kirúgásokra

 

Miközben Ruff Bálint tiszás miniszter hétfőn cinikusan tagadta a minisztériumokban zajló törvényellenes eljárásokat, azt mondta, hogy ő csak a "bűnözőket" rúgja ki, első embere, Ducsay Zsuzsanna államtitkár, biztonsági személyzettel tudatja az egyszerű munkavállalókkal, hogy munkaviszonyuk abban az órában megszűnt, s haladéktalanul hagyják el az épületet.

 

41 miniszterelnökségi alkalmazottal történt mindez pár napja.

 

Ez jogszabályellenes és politikai hovatartozástól függetlenül méltatlan bánásmód. Ez nem az együttműködés, hanem a leszámolás kultúrája. Ez nem szeretetország, hanem bosszú.

 

Az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt általános a félelem a közigazgatásban dolgozók részéről. Ahogy fogalmaznak, »bármit megtehetnek velünk.«

Sokukat korábbi főnökeikről vallatják, hozzák vállalhatatlan szituációkba. Magánlevelezések iránt kutakodnak.

 

Volt olyan egyszerű munkatárs, akit egy tiszás miniszter azzal vádolt és helyezte kilátásba kirúgását, hogy ne vegye védelembe a pedofilokat pártoló volt főnökeit.

 

Ruff Bálint haladéktalanul nyilatkozzon ezekről az eljárásokról és várjuk a hétfői parlamenti hazug nyilatkozatának értelmezését is.

 

Ez a 41 statáriális módszerrel kirúgott egyszerű minisztériumi beosztott bűnöző?

 

Panyi Miklós

országgyűlési képviselő

 

Kiadó: Fidesz-frakció”

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(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

 

Összesen 57 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. június 12. 16:34
ezek a tiszások mind ilyen debil fejűek?
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0
kobi40
2026. június 12. 16:34
Szanyi Tibi , kapás van!
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kobi40
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2026. június 12. 16:32 Szerkesztve
“ senkit nem rúgnak ki, aki nem bűnöző” Akkor a köztörvényes eljárások célzott személye, MP Is lapátra került, vajon?
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 12. 16:30
Ennek, meg a pénzügyminiszternek ugyanaz a khazad dûmi törpe asszony az anyja. Csak ennek az apja egy hegyi goblin.
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