Miközben Ruff Bálint azt állította, hogy nem történt kirúgás, három nappal korábban 41 embert küldhettek el a Miniszterelnökségtől

Rendkívül jövedelmezőnek bizonyult Ruff Bálint és édesanyja közös vállalkozása
Az ügy pikantériája, hogy erre éppen a Magyar Péter testvére által igazgatott portál hívta fel a figyelmet.
A miniszter később korrigálta kijelentését, és úgy fogalmazott: „senkit nem rúgnak ki, aki nem bűnöző”. Most nyilvánosságra került hangfelvételek utalnak arra, hogy több tucat alkalmazottat bocsáthattak el.
Az Index beszámolója szerint két hangfelvétel is nyilvánosságra került arról, ahogyan a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, Ducsay Zsuzsanna több tucat munkatársnak közli a jogviszonyuk megszűnését. A felvételeket a Köztér hozta nyilvánosságra, a dokumentumok szerint a beszélgetések 2026. június 5-én készültek. Ezzel szemben Ruff Bálint június 8-án a parlamentben azt állította, hogy nem történt kirúgás, csupán jogviszony-rendezés.
A miniszter később korrigálta kijelentését, és úgy fogalmazott:
„senkit nem rúgnak ki, aki nem bűnöző”.
Ez a felvételeken rögzített események fényében ellentmondásos értelmezést vet fel. A portál szerint a létszámcsökkentés jogi háttere is kérdéseket ébreszt, különösen amiatt, hogy az érintettek állítása szerint a kilépéshez szükséges dokumentumokat sem kapták meg.
A beszámolók alapján a minisztériumban egy pénteki értekezleten közölték a 41 dolgozó elbocsátását, amelyet a tanúk szerint egy állambiztonsági háttérrel rendelkező kísérő jelenléte is kísért. Az érintettek úgy vélik, a folyamat lebonyolítása szokatlan volt, és többek szerint a döntéshozók „sunyi” módon próbálták kezelni a helyzetet, miközben a jogviszonyuk hivatalos lezárása is kérdéses maradt.
A megszólalók egy része politikai motivációt feltételez az elbocsátások mögött, és azt kifogásolja, hogy a folyamatot nem vállalták fel nyilvánosan. A Köztér által idézett tanúk szerint a történtek nemcsak munkajogi, hanem politikai és kommunikációs szempontból is komoly kérdéseket vetnek fel, miközben a minisztérium és a kormányzat eddig nem adott egyértelmű, részletes magyarázatot az ügyre.
A történtek kapcsán Panyi Miklós, a Fidesz országgyűlési képviselője közleményt adott ki, amelyet változtatás nélkül közlünk.
„Újabb bizonyíték a minisztériumokban zajló statáriális kirúgásokra
Miközben Ruff Bálint tiszás miniszter hétfőn cinikusan tagadta a minisztériumokban zajló törvényellenes eljárásokat, azt mondta, hogy ő csak a "bűnözőket" rúgja ki, első embere, Ducsay Zsuzsanna államtitkár, biztonsági személyzettel tudatja az egyszerű munkavállalókkal, hogy munkaviszonyuk abban az órában megszűnt, s haladéktalanul hagyják el az épületet.
41 miniszterelnökségi alkalmazottal történt mindez pár napja.
Ez jogszabályellenes és politikai hovatartozástól függetlenül méltatlan bánásmód. Ez nem az együttműködés, hanem a leszámolás kultúrája. Ez nem szeretetország, hanem bosszú.
Az ilyen és ehhez hasonló esetek miatt általános a félelem a közigazgatásban dolgozók részéről. Ahogy fogalmaznak, »bármit megtehetnek velünk.«
Sokukat korábbi főnökeikről vallatják, hozzák vállalhatatlan szituációkba. Magánlevelezések iránt kutakodnak.
Volt olyan egyszerű munkatárs, akit egy tiszás miniszter azzal vádolt és helyezte kilátásba kirúgását, hogy ne vegye védelembe a pedofilokat pártoló volt főnökeit.
Ruff Bálint haladéktalanul nyilatkozzon ezekről az eljárásokról és várjuk a hétfői parlamenti hazug nyilatkozatának értelmezését is.
Ez a 41 statáriális módszerrel kirúgott egyszerű minisztériumi beosztott bűnöző?
Panyi Miklós
országgyűlési képviselő
Kiadó: Fidesz-frakció”
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Az ügy pikantériája, hogy erre éppen a Magyar Péter testvére által igazgatott portál hívta fel a figyelmet.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt