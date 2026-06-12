Miközben Ruff Bálint azt állította, hogy nem történt kirúgás, három nappal korábban 41 embert küldhettek el a Miniszterelnökségtől

Ez a felvételeken rögzített események fényében ellentmondásos értelmezést vet fel. A portál szerint a létszámcsökkentés jogi háttere is kérdéseket ébreszt, különösen amiatt, hogy az érintettek állítása szerint a kilépéshez szükséges dokumentumokat sem kapták meg.

A beszámolók alapján a minisztériumban egy pénteki értekezleten közölték a 41 dolgozó elbocsátását, amelyet a tanúk szerint egy állambiztonsági háttérrel rendelkező kísérő jelenléte is kísért. Az érintettek úgy vélik, a folyamat lebonyolítása szokatlan volt, és többek szerint a döntéshozók „sunyi” módon próbálták kezelni a helyzetet, miközben a jogviszonyuk hivatalos lezárása is kérdéses maradt.

A megszólalók egy része politikai motivációt feltételez az elbocsátások mögött, és azt kifogásolja, hogy a folyamatot nem vállalták fel nyilvánosan. A Köztér által idézett tanúk szerint a történtek nemcsak munkajogi, hanem politikai és kommunikációs szempontból is komoly kérdéseket vetnek fel, miközben a minisztérium és a kormányzat eddig nem adott egyértelmű, részletes magyarázatot az ügyre.