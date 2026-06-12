Az Euronews szerint lényegében már most felvizezték a migrációs paktumot – mutatjuk, hogyan!

A pénteken hatályba lépett migrációs paktumot az Európai Bizottság évek óta olyan átfogó reformként mutatta be, amely egységes szabályokat teremt a migráció kezelésére és nagyobb együttműködésre kényszeríti a tagállamokat. Az Euronews azonban arról számolt be, hogy a rendszer egyik legfontosabb eleme, az úgynevezett kötelező szolidaritás már az indulás előtt jelentősen meggyengült. Az új szabályozás szerint a migrációs nyomás alatt álló országokat a többi tagállam háromféleképpen segítheti:

menedékkérők átvételével,

pénzügyi hozzájárulással vagy

technikai támogatással.

A rendszer alapját egy szolidaritási alap képezi, amelynek eredetileg évente legalább harmincezer menedékkérő áthelyezését és hatszázmillió eurónyi hozzájárulást kellett volna biztosítania.