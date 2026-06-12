Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel migrációs paktum menedékkérők Európai Unió

Az Euronews szerint lényegében már most felvizezték a migrációs paktumot – mutatjuk, hogyan!

2026. június 12. 17:02

Pénteken életbe lépett az Európai Unió új migrációs rendszere, amelytől Brüsszel a tagállamok közötti tehermegosztás megerősítését várja. A migrációs paktum azonban már a rajt előtt komoly engedményeken esett át, és a tervezett vállalásoknak csak töredéke valósulhat meg.

2026. június 12. 17:02
null

A pénteken hatályba lépett migrációs paktumot az Európai Bizottság évek óta olyan átfogó reformként mutatta be, amely egységes szabályokat teremt a migráció kezelésére és nagyobb együttműködésre kényszeríti a tagállamokat. Az Euronews azonban arról számolt be, hogy a rendszer egyik legfontosabb eleme, az úgynevezett kötelező szolidaritás már az indulás előtt jelentősen meggyengült. Az új szabályozás szerint a migrációs nyomás alatt álló országokat a többi tagállam háromféleképpen segítheti

  • menedékkérők átvételével, 
  • pénzügyi hozzájárulással vagy
  • technikai támogatással. 

A rendszer alapját egy szolidaritási alap képezi, amelynek eredetileg évente legalább harmincezer menedékkérő áthelyezését és hatszázmillió eurónyi hozzájárulást kellett volna biztosítania.

Ezt is ajánljuk a témában

A migrációs paktum számai látványosan összezsugorodtak

Az Euronews szerint azonban a tagállamok már a kezdetektől igyekeztek csökkenteni kötelezettségeiket. Mivel az új rendszer 2026-ban csak az év második felében működik teljes körűen, a belügyminiszterek decemberben úgy döntöttek, hogy a vállalásokat időarányosan mérséklik

Így a harmincezres minimum helyett huszonegyezer áthelyezésről és hatszázmillió helyett négyszázhúszmillió eurós hozzájárulásról állapodtak meg.

A folyamat azonban itt nem állt meg. Az Euronews által idézett európai parlamenti képviselők szerint a tagállamok további jogi és technikai megoldásokkal még tovább faragták a számokat. A végeredmény az lett, hogy a tényleges vállalások már nem érik el a kilencezer áthelyezést, miközben a valós pénzügyi hozzájárulások összege alig több mint 76 millió euró. Tavaly az Európai Unióban több mint 669 ezer ember nyújtott be menedékkérelmet első alkalommal.

A lapnak nyilatkozó Juan Fernando López Aguilar szocialista EP-képviselő egyenesen „nevetségesnek” nevezte az idei vállalásokat.

További problémát jelent, hogy több ország teljes mentességet kapott a rendszer alól. Csehország, Horvátország, Ausztria és Lengyelország jelentős migrációs helyzetre hivatkozva mentesült a kvóták teljesítése alól, míg a többi ország különböző formákban járulhat hozzá a rendszerhez.

A kötelező szolidaritás nem tűnik túl kötelezőnek

Az Euronews beszámolója szerint Magyarország és Szlovákia sem vállalt sem migránsáthelyezést, sem pénzügyi hozzájárulást. A portál azt írja, hogy ez ellentétes a rendszer alapelvével, ennek ellenére az Európai Bizottság eddig nem alkalmazott szankciókat.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a hozzájárulásra kötelezett tizenkilenc országból mindössze hét vállalta menedékkérők átvételét, kilenc pedig kizárólag pénzügyi támogatást ajánlott fel. 

Több állam ráadásul egy úgynevezett „felelősségi beszámítási” mechanizmust alkalmazhat, amely lehetővé teszi, hogy a területükön már tartózkodó, más tagállamhoz tartozó menedékkérők ügyintézését beszámítsák a kvótájukba. Emiatt a tényleges áthelyezések száma tovább csökkenhet.

Diplomáciai források szerint végül kevesebb mint ezer menedékkérőt szállíthatnak fizikailag egyik tagállamból a másikba 2026-ban. 

Diplomáciai források szerint a rendszer első évében várhatóan csak minimális lesz a menedékkérők tényleges áthelyezése az uniós tagállamok között. Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy a migrációs paktum támogatói éppen a kötelező szolidaritási mechanizmust nevezték a reform egyik legfontosabb elemének. Az első év számai alapján azonban úgy tűnik, hogy a tagállamok jelentős része már az indulás előtt megtalálta a módját annak, hogyan csökkentse a vállalásait.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. június 12. 18:55
Valószínű megpróbálják rátolni a kis országoka a feleslegesen beengedett trágyát.
Válasz erre
1
0
gabor87
2026. június 12. 18:53
Végre jó hír.
Válasz erre
0
0
boomaire
2026. június 12. 18:43
"magyar-1977 - 2026. június 12. 17:44 " Megint itt esz a fene mocskos pedofil?
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2026. június 12. 17:59
KIderül, ha beborul!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!