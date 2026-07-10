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társadalom Ursula von der Leyen Európai Bizottság Európai Unió közösségi média

A gyerekek közösségimédia-használata ellen küzd Von der Leyen

2026. július 10. 12:07

Az Európai Bizottság elnöke uniós szintű tilalmat vezetne be a kiskorúak közösségimédia-használatára.

2026. július 10. 12:07
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A Politico arról ír, hétfőn kulcsfontosságú lépés történt az Európai Bizottság elnökének törekvésében, hogy EU-szerte betiltsák a közösségi médiát a kiskorúak számára: szakértői jelentés jelent meg a közösségi média kiskorúakra leselkedő veszélyeiről.

Von der Leyen meghívta Jörg Fegert gyermekpszichiátert és Maria Melchior szociális epidemiológust, hogy elmondják Brüsszelben, hogyan védhetik meg a gyermekeket az online károktól, több tucat más szakértő hónapokig tartó közreműködésével.

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Ursula von der Leyen orvosként és hét gyermek szülőjeként már korábban is kifejezte aggodalmát 

amiatt, hogy a közösségi média rossz a fiatalok számára, és ezért EU-szerte alkalmazandó korlátozásra van szükség. A Bizottság elnöke már szeptemberben nyilvánosságra hozhatja a közösségi médiára vonatkozó uniós korhatár-korlátozás terveit. A hétfői jelentés egy módja annak, hogy meggyőzzék a szkeptikus nemzeti kormányokat a tilalomhoz való csatlakozásról.

Ausztrália decemberben elsőként vezetett be korhatár-korlátozást a közösségi platformokra. Indonézia márciusban kezdte meg a tilalom betartatását, Malajzia pedig júniusban követte. A török ​​parlament zöld utat adott egy törvényjavaslatnak. Franciaország jár a legmesszebb az EU-tagállamok között, és az Egyesült Királyság is előrehaladt a tilalom szabályozásában. Lengyelországban a lakosság több mint 70 százaléka támogatja a gyermekek közösségi médiás tilalmát és az életkor ellenőrzését, tekintettel a fiatalok által látott tartalmak egy részére. A gyerekek káros tartalmakat láthatnak – gyermekpornográfiát, zaklatást és más bűncselekményeket is az interneten.

Von der Leyen kiállása a közösségi média korlátozása mellett egy olyan időszakban történik, amikor 

több európai ország már teljes gőzzel halad a saját intézkedéseivel. 

Franciaország szeptemberig tervezi bevezetni a korhatár-korlátozásokat, míg Dánia és Görögország az év végéig kíván intézkedéseket bevezetni. A Bizottság zöld utat adott nekik a folytatáshoz. Emmanuel Macron francia elnök a kérdést a politikája kulcsfontosságú részévé tette. Von der Leyenre olyan fővárosok is nyomást gyakorolnak, mint Athén, Koppenhága és Madrid, hogy tegyen többet a kiskorúak közösségi médiától való távol tartása érdekében.

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Fotó: Olivier Hoslet

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
bagoly-29
2026. július 10. 13:51
Ugyanolyan sikerrel mint az általuk kitalált globális felmelegedés ellen! Mégis, hogy akarják vissza-tuszakolni a palackból kiengedett szellemet?
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0
Irgum-burgum
•••
2026. július 10. 13:45 Szerkesztve
Ez a hajó már elment. A mai gyerekek mobillal a kezükben nőnek fel, esélytelen kitiltani őket a közösségi felületekről. A jogalkotónak inkább a netes szolgáltató cégeket kellene rászorítani a jogkövető magatartásra és keményen bírságolni az addiktív, manipulatív tartalmakat.
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0
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tomekjosef
2026. július 10. 13:32
Te gonosz vén szatyor akkor szólj a fosos poloska féreg pincsidnek, hogy a gyerekeket ne használja aljas politikai céljai eléréséhez az ellenzék lejáratásához!
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madre79
2026. július 10. 13:31
Ócska szemét, bezzeg az LMBTQ-t támogatja!
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