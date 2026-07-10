A gyerekek közösségimédia-használata ellen küzd Von der Leyen

Döntött a brit kormány: megtiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak
Az intézkedés várhatóan 2027 elején lép érvénybe.
Az Európai Bizottság elnöke uniós szintű tilalmat vezetne be a kiskorúak közösségimédia-használatára.
A Politico arról ír, hétfőn kulcsfontosságú lépés történt az Európai Bizottság elnökének törekvésében, hogy EU-szerte betiltsák a közösségi médiát a kiskorúak számára: szakértői jelentés jelent meg a közösségi média kiskorúakra leselkedő veszélyeiről.
Von der Leyen meghívta Jörg Fegert gyermekpszichiátert és Maria Melchior szociális epidemiológust, hogy elmondják Brüsszelben, hogyan védhetik meg a gyermekeket az online károktól, több tucat más szakértő hónapokig tartó közreműködésével.
Ursula von der Leyen orvosként és hét gyermek szülőjeként már korábban is kifejezte aggodalmát
amiatt, hogy a közösségi média rossz a fiatalok számára, és ezért EU-szerte alkalmazandó korlátozásra van szükség. A Bizottság elnöke már szeptemberben nyilvánosságra hozhatja a közösségi médiára vonatkozó uniós korhatár-korlátozás terveit. A hétfői jelentés egy módja annak, hogy meggyőzzék a szkeptikus nemzeti kormányokat a tilalomhoz való csatlakozásról.
Ausztrália decemberben elsőként vezetett be korhatár-korlátozást a közösségi platformokra. Indonézia márciusban kezdte meg a tilalom betartatását, Malajzia pedig júniusban követte. A török parlament zöld utat adott egy törvényjavaslatnak. Franciaország jár a legmesszebb az EU-tagállamok között, és az Egyesült Királyság is előrehaladt a tilalom szabályozásában. Lengyelországban a lakosság több mint 70 százaléka támogatja a gyermekek közösségi médiás tilalmát és az életkor ellenőrzését, tekintettel a fiatalok által látott tartalmak egy részére. A gyerekek káros tartalmakat láthatnak – gyermekpornográfiát, zaklatást és más bűncselekményeket is az interneten.
Von der Leyen kiállása a közösségi média korlátozása mellett egy olyan időszakban történik, amikor
több európai ország már teljes gőzzel halad a saját intézkedéseivel.
Franciaország szeptemberig tervezi bevezetni a korhatár-korlátozásokat, míg Dánia és Görögország az év végéig kíván intézkedéseket bevezetni. A Bizottság zöld utat adott nekik a folytatáshoz. Emmanuel Macron francia elnök a kérdést a politikája kulcsfontosságú részévé tette. Von der Leyenre olyan fővárosok is nyomást gyakorolnak, mint Athén, Koppenhága és Madrid, hogy tegyen többet a kiskorúak közösségi médiától való távol tartása érdekében.
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Az intézkedés várhatóan 2027 elején lép érvénybe.
Fotó: Olivier Hoslet