A gyerekek közösségimédia-használata ellen küzd Von der Leyen

amiatt, hogy a közösségi média rossz a fiatalok számára, és ezért EU-szerte alkalmazandó korlátozásra van szükség. A Bizottság elnöke már szeptemberben nyilvánosságra hozhatja a közösségi médiára vonatkozó uniós korhatár-korlátozás terveit. A hétfői jelentés egy módja annak, hogy meggyőzzék a szkeptikus nemzeti kormányokat a tilalomhoz való csatlakozásról.

Ausztrália decemberben elsőként vezetett be korhatár-korlátozást a közösségi platformokra. Indonézia márciusban kezdte meg a tilalom betartatását, Malajzia pedig júniusban követte. A török ​​parlament zöld utat adott egy törvényjavaslatnak. Franciaország jár a legmesszebb az EU-tagállamok között, és az Egyesült Királyság is előrehaladt a tilalom szabályozásában. Lengyelországban a lakosság több mint 70 százaléka támogatja a gyermekek közösségi médiás tilalmát és az életkor ellenőrzését, tekintettel a fiatalok által látott tartalmak egy részére. A gyerekek káros tartalmakat láthatnak – gyermekpornográfiát, zaklatást és más bűncselekményeket is az interneten.

Von der Leyen kiállása a közösségi média korlátozása mellett egy olyan időszakban történik, amikor