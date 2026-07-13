Öregedő Európa, ahol a százéves is reklámcélcsoport

Hasonló korprobléma látható az agráriumban is. Az Eurostat 2016-os felmérésében az uniós gazdaságvezetők 32 százaléka legalább 65 éves volt, miközben csak 11 százalékuk tartozott a 40 év alatti korosztályba. A 2020-as adatok szerint a 35 év alatti gazdaságvezetők aránya mindössze 6,5 százalék volt.

Egy gazdaság átadásához föld, hitel, géppark, szaktudás és utód is kell. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, az idős gazda visszavonulása nem generációváltást jelent, hanem a gazdaság megszűnését vagy beolvadását.

Eltűnni csendben és rendben

Finnország egy lépéssel előrébb jár a folyamat felismerésében. Az OECD szerint az ország a világ leggyorsabban öregedő társadalmai közé tartozik, és számos régiója, illetve önkormányzata tartós népességfogyással szembesül.

A finn vita ezért már nemcsak arról szól, hogyan lehet újra növekedést teremteni, hanem arról is, hogyan lehet a zsugorodást szervezetten kezelni. A helyi infrastruktúra ugyanis nem csökken automatikusan együtt a lakossággal.

A vízvezeték ugyanolyan hosszú marad. A buszjárathoz továbbra is jármű és sofőr kell. Az iskola nem működtethető feleannyi költséggel pusztán azért, mert feleannyi gyermek jár oda. Az OECD szerint a fogyó térségekben nőhet az egy lakosra jutó szolgáltatási költség, miközben romolhat az elérhetőség és szűkülhet az adóalap.

Ez az öregedő Európa valódi kihívása. Hogy vajon lesz-e elég dolgozó, orvos, ápoló, gazda, adófizető és működő helyi intézmény egy olyan kontinensen, ahol a felső korosztályok bővülnek, az alsók pedig szűkülnek.

A LEGO „4-100+” felirata kedves gesztus, viszont semmit nem tesz a negatív demográfiai folyamatok megállításáért, vagy akár lassításáért. Európa növekvő átlagos életkorára nem elég reakció a dobozok feliratainak átírása. Az igazi feladat a folyamat olyan menedzselése, mely minimalizálja a működési zavarok esélyét és hatását.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Nyitókép: Joe KLAMAR / AFP