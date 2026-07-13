Öregedő Európa, ahol a százéves is reklámcélcsoport

Kész, ennyi volt, David Attenborough hivatalosan már nem legózhat többé, de van egy kis fény még az alagút végén
A szabály az szabály.
A LEGO Sir David Attenborough századik születésnapjára átírta a klasszikus „4-99” korhatárt. A gesztus játékos, a mögötte álló demográfia viszont komoly. Franciaországban ma közel harmincszor annyi százéves él, mint fél évszázada. A cikk Európa öregedésének öt megdöbbentő jelét mutatja be.
A LEGO Sir David Attenborough századik születésnapján a jól ismert „4-99” jelölést „4-100+”-ra módosította. Egyben azt üzente, hogy nincs korhatár azok számára, akik soha nem hagyják abba a játékot.
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A szabály az szabály.
A 2026. május 8-i közösségimédia-gesztus természetesen egy ügyes reklámhúzás volt, mégis pontosan azért működött, mert bár játékosan, de egy nagyon fontos demográfiai tényre irányította a reflektorfényt.
Az öregedésről szóló viták rendszerint százalékokkal, korfákkal és nyugdíjmodellekkel operálnak. Pedig a változás ennél hétköznapibb. Látszik a játékdobozon, a társasházak lakóin, az egyre kisebb családokon, az idős gazdákon és a nyugdíj felé tartó orvosokon.
Európa lakossága nem egyszerűen tovább él. Egyszerre láthatjuk, hogy a kontinens felső korosztályai gyorsan bővülnek, és azt is, hogy eközben az utánuk következő nemzedékek létszáma egyre kisebb.
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Franciaországban 2023-ban mintegy 30 ezer olyan ember élt, aki legalább százéves volt. Az 1960 és 1975 közötti időszakban ugyanez a létszám átlagosan 1000 körül volt. Vagyis alig több mint fél évszázad alatt közel harmincszorosára nőtt a korcsoport mérete.
A francia statisztikai hivatal egy korábbi előrejelzése 2040-re már 76 ezer százévessel számolt. Bár ez csak egy projekció, a nagyságrend így is világos üzenetet hordoz. A társadalomnak be kell rendelkeznie arra, hogy gyorsan növekszik a nagyon idős állampolgárok száma. Ez annyira igaz, hogy már a 105 évfelettiek külön vizsgálható statisztikai csoportot alkotnak.
Persze mindez nem jelenti azt, hogy eltűnik az emberi élettartam biológiai határa. Több ember jut el százéves korig, továbbra is csak nagyon kevesen érik meg a 105 vagy 110 évet. Az átlagos életkor és a 100 év felettiek arányának növekedése nem jelenti azt, hogy a maximális élettartam korlátlan mértékben kitolódna.
A 100 év felettiek számának növekedése önmagában jó hír. Annak a következménye, hogy kevesebben halnak meg fiatalon, hogy jelentősen javult az orvosi ellátás, és hogy sok idős ember hosszabb ideig marad önálló. A probléma az, hogy a korfa másik vége közben elvékonyodik.
Olaszországban 2025-ben 355 ezer gyermek született, és 652 ezer ember halt meg. Azaz száz újszülöttre körülbelül 184 haláleset történt. A természetes népességváltozás a két érték eredőjelént mínusz 296 ezer fő volt.
A tényleges népesség-változás ennél persze kisebb volt, hiszen az olaszokhoz sok bevándorló érkezett. Ám ez nem változtat azon a tényen, hogy a társadalom egyre gyorsabban öregszik.
A folyamat ráadásul komoly tehetetlenséget mutat. Ha az olasz termékenységi mutató egyik évről a másikra javulna is, a születések száma akkor sem ugrana vissza a korábbi szintekre, hiszen a múltbeli alacsony ráták miatt ma sokkal kevesebb gyermekvállalási korban lévő olasz nő van, mint egy-két évtizeddel ezelőtt.
Ez az oka annak, hogy Európa demográfiai folyamatait rövid távon lehetetlen visszafordítani. A mai korfa az előző évtizedek születéseinek eredménye. Ami negyven év alatt alakult ki, azt nem lehet egyetlen kormányzati ciklus alatt megváltoztatni.
Az Európai Unióban 2025-ben körülbelül 203 millió háztartás volt. Ezeknek azonban csupán 23,4 százalékában élt gyermek. Több mint 76 millió háztartás ráadásul egyetlen gyermek nélkül élő felnőttből állt.
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A fentiek persze nem jelentik azt, négyből három európainak nincs gyermeke. A gyermek nélkül élő háztartások között ugyanis vannak idősek, akiknek felnőtt gyermekei már kirepültek, illetve családalapítás előtt álló fiatalok, özvegyek és elváltak is.
A társadalom mindennapi szerkezetét azonban jól mutatják a fenti számok. A gyermek már nem megszokott szereplő az európai háztartásokban. Ez pedig hatással van a lakáspiacra, a helyi szolgáltatásokra, az iskolahálózatra és még az energiafelhasználásra is.
Két egyszemélyes háztartás fenntartásához rendszerint több lakóterület, több háztartási gép és több infrastruktúra kell, mint két ember közös otthonához. Azaz a háztartások atomizálódása nyomást helyez az ingatlanpiacokra is.
Ráadásul a gyermekes háztartásokon belül is az egygyermekes modell az általános. Az uniós adatok szerint 2025-ben e háztartások 50,2 százalékában egy gyermek, 37,6 százalékában kettő, 12,2 százalékában pedig három vagy több gyermek élt.
A gyermek tehát egyre ritkább kincs. Ráadásul ahol van, a szülők ott is sokszor megállnak az első utód megszületése után. A gyermekvállalási kedv egyértelmű csökkenése pedig nem sok jót jelent a termékenységi ráta jövőbeni alakulása tekintetében.
Az idősödő Európa egyik legerősebb következménye és indikátora az, hogy nemcsak az időskori ellátásra szorulók, de az ellátást biztosítók életkora is növekszik. Az OECD és az Európai Bizottság 2024-es európai egészségügyi áttekintése a munkaerőhiányt a kontinens egészségügyi rendszereinek egyik tartós problémájaként azonosította.
Hiába nő a kereslet az ellátórendszerben, ha az orvosok és ápolók egyre közelebb vannak a nyugdíjkorhatárhoz. A képzési kapacitás ráadásul csak lassan bővíthető, hiszen egy új szakorvos előtt többéves képzés áll.
Hasonló korprobléma látható az agráriumban is. Az Eurostat 2016-os felmérésében az uniós gazdaságvezetők 32 százaléka legalább 65 éves volt, miközben csak 11 százalékuk tartozott a 40 év alatti korosztályba. A 2020-as adatok szerint a 35 év alatti gazdaságvezetők aránya mindössze 6,5 százalék volt.
Egy gazdaság átadásához föld, hitel, géppark, szaktudás és utód is kell. Ha ezek közül bármelyik hiányzik, az idős gazda visszavonulása nem generációváltást jelent, hanem a gazdaság megszűnését vagy beolvadását.
Finnország egy lépéssel előrébb jár a folyamat felismerésében. Az OECD szerint az ország a világ leggyorsabban öregedő társadalmai közé tartozik, és számos régiója, illetve önkormányzata tartós népességfogyással szembesül.
A finn vita ezért már nemcsak arról szól, hogyan lehet újra növekedést teremteni, hanem arról is, hogyan lehet a zsugorodást szervezetten kezelni. A helyi infrastruktúra ugyanis nem csökken automatikusan együtt a lakossággal.
A vízvezeték ugyanolyan hosszú marad. A buszjárathoz továbbra is jármű és sofőr kell. Az iskola nem működtethető feleannyi költséggel pusztán azért, mert feleannyi gyermek jár oda. Az OECD szerint a fogyó térségekben nőhet az egy lakosra jutó szolgáltatási költség, miközben romolhat az elérhetőség és szűkülhet az adóalap.
Ez az öregedő Európa valódi kihívása. Hogy vajon lesz-e elég dolgozó, orvos, ápoló, gazda, adófizető és működő helyi intézmény egy olyan kontinensen, ahol a felső korosztályok bővülnek, az alsók pedig szűkülnek.
A LEGO „4-100+” felirata kedves gesztus, viszont semmit nem tesz a negatív demográfiai folyamatok megállításáért, vagy akár lassításáért. Európa növekvő átlagos életkorára nem elég reakció a dobozok feliratainak átírása. Az igazi feladat a folyamat olyan menedzselése, mely minimalizálja a működési zavarok esélyét és hatását.
A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.
Nyitókép: Joe KLAMAR / AFP