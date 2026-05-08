Kész, ennyi volt, David Attenborough hivatalosan már nem legózhat többé, de van egy kis fény még az alagút végén

David Attenborough ma betöltötte a 100-at. Sok évtizednyi természetfilm, halk narráció, esőerdők, korallzátonyok, jegesmedvék és végtelen türelem fér bele ebbe a számba — meg persze egy váratlan veszteség is:

a LEGO hivatalos szabályzata szerint ugyanis Sir David immár túl idős a legózáshoz.

A klasszikus LEGO-dobozokon ott szerepel a jól ismert korhatár: „4–99”, így Attenborough technikailag kicsúszott a játékból.