Kész, ennyi volt, David Attenborough hivatalosan már nem legózhat többé, de van egy kis fény még az alagút végén

David Attenborough ma betöltötte a 100-at. Sok évtizednyi természetfilm, halk narráció, esőerdők, korallzátonyok, jegesmedvék és végtelen türelem fér bele ebbe a számba — meg persze egy váratlan veszteség is:
a LEGO hivatalos szabályzata szerint ugyanis Sir David immár túl idős a legózáshoz.
A klasszikus LEGO-dobozokon ott szerepel a jól ismert korhatár: „4–99”, így Attenborough technikailag kicsúszott a játékból.
A LEGO pedig pontosan érezte, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni.
A cég egy kedves Facebook-posztban reagált a legendás természetfilmes születésnapjára. A bejegyzésben ezt írták:
„Boldog 100. születésnapot, Sir David Attenborough. Nincs korhatár azoknak, akik sosem hagynak fel a játékkal.”
A poszthoz egy módosított LEGO-dobozt is készítettek. Az ikonikus „4–99” helyett ezen már „4–100+” szerepel, alatta pedig egy rövid üzenet:
„Frissítettük ön miatt, Sir David.”
Valljuk be, ha valaki tényleg kiérdemelte, hogy miatta átírják egy játékgyártó több évtizedes dobozfeliratát, az valószínűleg ő.
Nyitókép: Adrian DENNIS / AFP