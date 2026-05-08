Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
david attenborough doboz lego játék

Kész, ennyi volt, David Attenborough hivatalosan már nem legózhat többé, de van egy kis fény még az alagút végén

2026. május 08. 12:01

A szabály az szabály.

2026. május 08. 12:01
null

David Attenborough ma betöltötte a 100-at. Sok évtizednyi természetfilm, halk narráció, esőerdők, korallzátonyok, jegesmedvék és végtelen türelem fér bele ebbe a számba — meg persze egy váratlan veszteség is: 

a LEGO hivatalos szabályzata szerint ugyanis Sir David immár túl idős a legózáshoz.

A klasszikus LEGO-dobozokon ott szerepel a jól ismert korhatár: „4–99”, így Attenborough technikailag kicsúszott a játékból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A LEGO pedig pontosan érezte, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni.

A cég egy kedves Facebook-posztban reagált a legendás természetfilmes születésnapjára. A bejegyzésben ezt írták:

„Boldog 100. születésnapot, Sir David Attenborough. Nincs korhatár azoknak, akik sosem hagynak fel a játékkal.”

A poszthoz egy módosított LEGO-dobozt is készítettek. Az ikonikus „4–99” helyett ezen már „4–100+” szerepel, alatta pedig egy rövid üzenet:

„Frissítettük ön miatt, Sir David.”

Valljuk be, ha valaki tényleg kiérdemelte, hogy miatta átírják egy játékgyártó több évtizedes dobozfeliratát, az valószínűleg ő.

Nyitókép: Adrian DENNIS / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!