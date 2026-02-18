Ft
02. 18.
szerda
02. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Korda György fidesz ulti játék orbán viktor

Hárompontos kiáltványt tett közzé Orbán Viktor

2026. február 18. 07:16

A kiáltványok egy frissen létrehozott Digitális Polgári Körhöz kapcsolódnak.

2026. február 18. 07:16
null

Orbán Viktor hétfőn, a Fidesz országos listájának bejelentése után ultizással zárta a napot a tabáni Gösser étteremben, ahol Korda Györggyel, Font Sándorral, Seszták Miklóssal, Pintér Sándorral és Nógrádi Györggyel ült le kártyázni.

A miniszterelnök a Blikknek arról beszélt, hogy a frissen létrehozott „Ulti Digitális Polgári Kör” egy hárompontos kiáltványt tett közzé, amelyben a miniszterelnök szerint világos célokat jelöltek ki az ulti jövőjéről. Elsőként azt sürgetik, hogy az ultit hungarikummá nyilvánítsák. Másodikként azt javasolják, hogy a játék kerüljön ki a szerencsejátékok köréből, hogy bárhol és bármikor bátran lehessen játszani, akár pénzben is. Harmadikként pedig azt indítványozzák, hogy az ulti kerüljön be a Nemzeti Alaptantervbe, és tanítsák az iskolában, mert

Orbán Viktor szerint a játék kitartásra, bátorságra és együttműködésre nevel, miközben a matematikai gondolkodást is fejleszti.

A miniszterelnök szerint az ulti különlegessége, hogy hárman játsszák, mégis az a lényege, hogy egyedül kell szembeszállni két ellenféllel, vagyis a túlerővel. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a játék valódi lényegét nem lehet könyvből megtanulni, azt a tapasztaltabb játékosok csendes megfigyelésével lehet elsajátítani, és szerinte a kártyaasztalnál ma is alapvetés, hogy „kibicnek kuss!”. Mivel jelenleg tilos pénzben játszani, a társaság nem tett pénzt az asztalra, ugyanakkor minden partit pontosan vezettek és papíron jegyzeteltek.

A beszámoló szerint Korda Gyuri bácsit nem lehetett megszorítani, mindenkit maga mögé utasított, a második helyen Nógrádi Gyuri bácsi végzett, miközben a társaság a partik között velőt és tatár beefsteaket is fogyasztott. Orbán Viktor a történetet azzal zárta, hogy 

Biztos vagyok benne, hogy a hosszú repülőút alatt is lesz kivel ultiznom...”

Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP

***

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ödenburger
2026. február 18. 08:02
MInden pontját támogatom. Ugyanakkor nem lehet elmenni a régi mondás mellett sem: ha a második kör után sem tudod, hogy ki a balek, akkor _te_ vagy az.
Válasz erre
1
0
pipa89
2026. február 18. 07:37
Végre egy stresszoldó hír 👌👍
Válasz erre
6
0
rasputin
2026. február 18. 07:37
Orbán Viktor szerint a játék kitartásra, bátorságra és együttműködésre nevel, miközben a matematikai gondolkodást is fejleszti. És az ultiban is jó sokat lehet kamuzni hazudozni. Ugye Viktor?
Válasz erre
1
6
sozlib_abschaum
2026. február 18. 07:33
"hogy az ulti kerüljön be a Nemzeti Alaptantervbe, és tanítsák az iskolában", na, mivel radnainé (oetra madjar) mindent másol, szerinte ez kellene a Nemzeti Alaptantervbe. Gén módosítottnak (pedofil / buzi / agyhalott) lenni kötelező, drogfogyasztás kötelező, nőket verni kötelező, hazudozás kötelező, a gittegylet (eu) mindenfajta hülyeségének azonnali átültetése a Nemzeti Tantervbe kötelező. Mivel a tiszaszektások nem magyarok, így ezt a szektát nem lehet hungarikummá nyilvánítani!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!