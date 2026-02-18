Hárompontos kiáltványt tett közzé Orbán Viktor

Orbán Viktor hétfőn, a Fidesz országos listájának bejelentése után ultizással zárta a napot a tabáni Gösser étteremben, ahol Korda Györggyel, Font Sándorral, Seszták Miklóssal, Pintér Sándorral és Nógrádi Györggyel ült le kártyázni.

A miniszterelnök a Blikknek arról beszélt, hogy a frissen létrehozott „Ulti Digitális Polgári Kör” egy hárompontos kiáltványt tett közzé, amelyben a miniszterelnök szerint világos célokat jelöltek ki az ulti jövőjéről. Elsőként azt sürgetik, hogy az ultit hungarikummá nyilvánítsák. Másodikként azt javasolják, hogy a játék kerüljön ki a szerencsejátékok köréből, hogy bárhol és bármikor bátran lehessen játszani, akár pénzben is. Harmadikként pedig azt indítványozzák, hogy az ulti kerüljön be a Nemzeti Alaptantervbe, és tanítsák az iskolában, mert