Hárompontos kiáltványt tett közzé Orbán Viktor

Nincs menekvés: kilenc vármegyénket temeti be a hó
Szerdán átmenetileg csökken a felhőzet és mérséklődik a csapadék, majd csütörtöktől mediterrán ciklon hoz többfelé esőt.
A kiáltványok egy frissen létrehozott Digitális Polgári Körhöz kapcsolódnak.
Orbán Viktor hétfőn, a Fidesz országos listájának bejelentése után ultizással zárta a napot a tabáni Gösser étteremben, ahol Korda Györggyel, Font Sándorral, Seszták Miklóssal, Pintér Sándorral és Nógrádi Györggyel ült le kártyázni.
A miniszterelnök a Blikknek arról beszélt, hogy a frissen létrehozott „Ulti Digitális Polgári Kör” egy hárompontos kiáltványt tett közzé, amelyben a miniszterelnök szerint világos célokat jelöltek ki az ulti jövőjéről. Elsőként azt sürgetik, hogy az ultit hungarikummá nyilvánítsák. Másodikként azt javasolják, hogy a játék kerüljön ki a szerencsejátékok köréből, hogy bárhol és bármikor bátran lehessen játszani, akár pénzben is. Harmadikként pedig azt indítványozzák, hogy az ulti kerüljön be a Nemzeti Alaptantervbe, és tanítsák az iskolában, mert
Orbán Viktor szerint a játék kitartásra, bátorságra és együttműködésre nevel, miközben a matematikai gondolkodást is fejleszti.
A miniszterelnök szerint az ulti különlegessége, hogy hárman játsszák, mégis az a lényege, hogy egyedül kell szembeszállni két ellenféllel, vagyis a túlerővel. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a játék valódi lényegét nem lehet könyvből megtanulni, azt a tapasztaltabb játékosok csendes megfigyelésével lehet elsajátítani, és szerinte a kártyaasztalnál ma is alapvetés, hogy „kibicnek kuss!”. Mivel jelenleg tilos pénzben játszani, a társaság nem tett pénzt az asztalra, ugyanakkor minden partit pontosan vezettek és papíron jegyzeteltek.
A beszámoló szerint Korda Gyuri bácsit nem lehetett megszorítani, mindenkit maga mögé utasított, a második helyen Nógrádi Gyuri bácsi végzett, miközben a társaság a partik között velőt és tatár beefsteaket is fogyasztott. Orbán Viktor a történetet azzal zárta, hogy
Biztos vagyok benne, hogy a hosszú repülőút alatt is lesz kivel ultiznom...”
Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Szerdán átmenetileg csökken a felhőzet és mérséklődik a csapadék, majd csütörtöktől mediterrán ciklon hoz többfelé esőt.