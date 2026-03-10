Ukrajna úton van az Európai Unióba: új becenévvel gyalázzák Orbán Viktort

Fico sorsára juthat: az ukránok egyre biztosabbak az Orbán Viktor elleni merényletben
A szlovák miniszterelnök majdnem meghalt.
Miközben az egyik legolvasottabb ukrán lap a magyar miniszterelnök elleni merényletről fantáziál, a másik súlyos sértegetés társaságában kéri az olvasóit, hogy ne üljenek fel Orbán Viktor „provokációjának”.
Az egyik legolvasottabb ukrán lap azt kéri mindenkitől, ne reagáljanak semmilyen Magyarországgal kapcsolatos hírre, bármennyire is felháborítónak érzik, mert ez csak tovább növeli a feszültséget a két ország között.
Érdekesség, hogy ezzel párhuzamosan a szerző szó szerint azt írja:
Ez valójában nemcsak Orbán Viktornak segít megnyerni a választásokat, hanem rombolja az együttműködésünket Magyarországgal abban az esetben, ha ez a »moszkvai bogáncs a seggben« mégis veszít.
Miközben tehát hosszasan fejtegeti, hogy ne dőljenek be a magyar miniszterelnök „provokációjának”, alattomos becenévvel gyalázza őt. Igaz, még mindig egy fokkal enyhébb a stílusa, mint az Uniannak, amely szerint nem is az a fontos, hogy valódi merénylet lesz-e Orbán Viktor ellen, hanem az, hogy ugyanúgy kihasználja majd a helyzetet, mint Robert Fico – pedig a szlovák kormányfő majdnem belehalt az esetbe.
