Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico európai unió magyarország ukrajna orbán viktor

Ukrajna úton van az Európai Unióba: új becenévvel gyalázzák Orbán Viktort

2026. március 10. 14:54

Miközben az egyik legolvasottabb ukrán lap a magyar miniszterelnök elleni merényletről fantáziál, a másik súlyos sértegetés társaságában kéri az olvasóit, hogy ne üljenek fel Orbán Viktor „provokációjának”.

2026. március 10. 14:54
null

Az egyik legolvasottabb ukrán lap azt kéri mindenkitől, ne reagáljanak semmilyen Magyarországgal kapcsolatos hírre, bármennyire is felháborítónak érzik, mert ez csak tovább növeli a feszültséget a két ország között.

Érdekesség, hogy ezzel párhuzamosan a szerző szó szerint azt írja:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ez valójában nemcsak Orbán Viktornak segít megnyerni a választásokat, hanem rombolja az együttműködésünket Magyarországgal abban az esetben, ha ez a »moszkvai bogáncs a seggben« mégis veszít.

Miközben tehát hosszasan fejtegeti, hogy ne dőljenek be a magyar miniszterelnök „provokációjának”, alattomos becenévvel gyalázza őt. Igaz, még mindig egy fokkal enyhébb a stílusa, mint az Uniannak, amely szerint nem is az a fontos, hogy valódi merénylet lesz-e Orbán Viktor ellen, hanem az, hogy ugyanúgy kihasználja majd a helyzetet, mint Robert Fico – pedig a szlovák kormányfő majdnem belehalt az esetbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 132 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. március 10. 19:09
Viktor beceneve: kolostormalac.
Válasz erre
2
9
Box Hill
2026. március 10. 18:56
Viktor beceneve: Győző
Válasz erre
9
1
bekeev-2025
2026. március 10. 18:54
molga8 2026. március 10. 18:49 Nincs mit mondani már. Semmi más nem maradt, csak annyi, hogy hajrá, oroszok!!! Hajrá oroszok, mint 1956-ban.
Válasz erre
3
7
molga8
2026. március 10. 18:49
Nincs mit mondani már. Semmi más nem maradt, csak annyi, hogy hajrá, oroszok!!!
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!