Hatalmasat koppantak a szankciópártiak: az Egyesült Államok enged Oroszországnak az olajválság miatt

A nyilatkozat néhány órával azután született, hogy Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
A globális olaj- és gázárak megugrottak, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen. Válaszul Teherán lezárta a Hormuzi-szorosot, amely a világ olajellátásának mintegy 20%-át bonyolítja le.
Alexander Kirk, az Urgewald nevű civil szervezet szankcióellenes aktivistája a Kyiv Independentnek elmondta, hogy a korlátozások enyhítése bátoríthatja a Kremlt a háború folytatására.
Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright március 8-án kijelentette, hogy Washington nem szándékozik felhagyni Oroszország elleni szélesebb körű szankciós politikájával.
