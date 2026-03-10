Hatalmasat koppantak a szankciópártiak: az Egyesült Államok enged Oroszországnak az olajválság miatt

Donald Trump amerikai elnök március 9-én kijelentette, hogy az Egyesült Államok bizonyos olajjal kapcsolatos szankciók feloldására készül, hogy stabilizálja a globális energiaárakat. A megjegyzések Washington szankciók végrehajtásának lehetséges változását jelzik, mivel a Közel-Keleten eszkalálódó konfliktus veszélyezteti a globális olajellátást és a gazdasági stabilitást – írja a Kyiv Independent.

A Reuters jelentése szerint három névtelen forrásra hivatkozva Washington fontolgatja az orosz olajra vonatkozó szankciók enyhítését, amelyről március 16-án tehetnek bejelentést.