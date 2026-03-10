Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin szankciók egyesült államok donald trump

Hatalmasat koppantak a szankciópártiak: az Egyesült Államok enged Oroszországnak az olajválság miatt

2026. március 10. 14:43

Az iráni háború okozta gazdasági sokkot enyhítenék.

2026. március 10. 14:43
null

Donald Trump amerikai elnök március 9-én kijelentette, hogy az Egyesült Államok bizonyos olajjal kapcsolatos szankciók feloldására készül, hogy stabilizálja a globális energiaárakat. A megjegyzések Washington szankciók végrehajtásának lehetséges változását jelzik, mivel a Közel-Keleten eszkalálódó konfliktus veszélyezteti a globális olajellátást és a gazdasági stabilitást – írja a Kyiv Independent. 

A Reuters jelentése szerint három névtelen forrásra hivatkozva Washington fontolgatja az orosz olajra vonatkozó szankciók enyhítését, amelyről március 16-án tehetnek bejelentést.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Az árak csökkentése érdekében feloldunk bizonyos olajjal kapcsolatos szankciókat”

 – mondta Trump. „Szankciókat alkalmazunk egyes országokkal szemben. Ezeket a szankciókat fel fogjuk oldani, amíg a helyzet rendeződik.”
„Akkor ki tudja, talán nem is kell majd bevezetnünk őket.”

A nyilatkozat néhány órával azután született, hogy Trump telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A globális olaj- és gázárak megugrottak, miután az Egyesült Államok és Izrael február 28-án támadást indított Irán ellen. Válaszul Teherán lezárta a Hormuzi-szorosot, amely a világ olajellátásának mintegy 20%-át bonyolítja le.

Alexander Kirk, az Urgewald nevű civil szervezet szankcióellenes aktivistája a Kyiv Independentnek elmondta, hogy a korlátozások enyhítése bátoríthatja a Kremlt a háború folytatására. 

Az amerikai energiaügyi miniszter, Chris Wright március 8-án kijelentette, hogy Washington nem szándékozik felhagyni Oroszország elleni szélesebb körű szankciós politikájával.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
•••
2026. március 10. 19:22 Szerkesztve
A nagyságos kegyúr - most, hogy frász van, hajlandó visszaengedni az olajat Európának. Hiszem, ha látom! De szerintem csak piacbefolyásoló szerepe volt a kijelentésnek, tett nem fogja követni.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
•••
2026. március 10. 17:25 Szerkesztve
Tegnap az olaj a $120-t közelítette, pánik miatt. Trump megnyugtatta a népet, valamint egyezmény született az olaj tartalékok megnyitására. Erre az olaj piacnyitás előtt már $86 körül volt. A mélypont közelében vettem 5000 olaj ETF-et. Pár órával később eladtam, jó haszonnal. Megvan a heti fizu...
Válasz erre
0
1
nemecsek-3
•••
2026. március 10. 17:22 Szerkesztve
Ravasz Trump. Egyelőre esze ágában sincs feloldogatni, valójában azt teszteli, elég-e egy ilyet belengetni az olajár megszelídítéséhez
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. március 10. 16:40
>>Hobby024 2026. március 10. 15:59 Az energiaárak a csillagos égben.<< A Standard & Poors szerint még kb. 2 hónapig, aztán a nyárra már 80 USD alatt lesz az ár. Az usának a közel-keleti jelenlét eddig több, mint 10.000 milliárd USD-be került. Irán az egyetlen akadálya, hogy hazamenjenek. Biztosan nehéz más szemszögből nézni az eseményeket, mint a 800 forintért tankoló átlagemberé. De ha mégis sikerül, akkor van benne ráció és az sokkal előremutatóbb, mint az idei nyaralás költségei. Nem beszélve arról, hogy azért elég sok okos ember agyal egy ilyen előtt és szimulálják a rövid és a középtávú következményeket a hosszútávú célok érdekében. >>Azok az oroszok, akiket a háborúval meg akart folytani az olcsó olajárakkal.<< Soha nem volt ilyen célja. Csupán 50 USD alá akarja vinni a Brentet, amit a Goldman Sachs szerint az év végére sikerül elérnie ezzel a katonai műveletsorral.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!