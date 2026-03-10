Védett üzemanyagárak: nagyon komoly tévhiteket oszlatott el a kormány

Mindemellett a finomítók orosz olajra voltak optimalizálva, így a brentből kevesebb dízelt lehet finomítani, ezért nagyon fontos, hogy orosz olaj is érkezzen – fejtette ki az államtitkár – amit a horvátoknak az uniós joggal és a szerződésekkel összhangban küldeniük kéne, jelenleg

„szereptévesztésben vannak” azzal, hogy a szankciós bizottság elé akarják vinni vizsgálatra az ügyet.

A tesztek mindenesetre március 11-el kezdődnek, ezzel kipróbálják, milyen évszakban mekkora mennyiségű nyersolajat lehet biztonságosan szállítani a vezetéken, ez a horvátok szerint 11-15 millió tonna, eddig azonban 2 volt összesen szállítva rajta, s maga a tesztelés is hosszadalmas lesz.

Az uralról brentre való technológiai átállás elhalasztásában is áttételesen az EU a ludas – mutattak rá egy másik kérdés kapcsán: hiszen az első REPAIR csomagban kizárták az energetikai felhasználhatóságát az uniós forrásoknak, így a MOL-nak magának kellett félmilliárd dollárt összeszednie erre az átállásra, ahogy a „a gázinfrastruktúrára sem kaptunk semmilyen támogatást”. Maradt az, hogy „oldjuk meg, ahogy tudjuk”, a kötelezettség itt van, a támogatás nincs.

Arról is szó esett, hogy az ukránok már teljesen nyilvánvalóan zsarolják Magyarországot, Steiner szerint nagyon is beszédes, hogy az ukránok nem engedték be eddig sem a szlovák-magyar, sem az uniós vizsgálóbizottságot az állításuk szerint súlyosan sérült Barátság kőolajvezeték megvizsgálására, vagyis az ukránok „szórakoznak”, és láthatóan van rejtegetnivalójuk. „Nagyon könnyen orvosolható lenne ez a történet, de ebből is meg lehet nézni, hogy tényleg politikai okokból nem akarják újraindítani”.