Védett üzemanyagárak: nagyon komoly tévhiteket oszlatott el a kormány

Adócsökkentéssel egészíti ki a védett árak bevezetését az üzemanyagoknál a kormány
A kormány exporttilalmat is bevezet a Barátság leállása és az iráni helyzet miatt.
Nem, nem teszi tönkre a benzinkutakat az új védett ár, és nem fognak külföldi autósorok kígyózni a határmenti állomásokon.
Faramuci helyzet állt elő a Magyarországra érkező olajvezetékek kapcsán: az ukránok azt mondják, nem működik Barátság kőolajvezeték, közben szakértők szerint minden technikai feltétel adott az újraindításhoz; a horvátok meg azt, hogy az övék „mindent is” tudna, de valójában két óra után felmondta a szolgálatot a legutóbbi tesztnél, és orosz olajat eleve nem akarnak beengedni a brüsszeli szankciókra hivatkozva, egyébként alaptalanul. Innen indultunk, és erre jött rá az iráni olajválság, ami magával rántotta a Brent-olajárat, és persze az európai üzemanyagárakat is.
Az olajárat nem az dönti el, hogy mennyi kőolaj van a föld alatt, hanem az, hogy válság idején mennyi jut el biztonságosan a finomítókig, majd a kutakra.
Ennek kivédésére indította el hétfő este a kormány – három kormányrendelettel – az üzemanyagok úgynevezett védett árazását, amit a stratégiai készletek felszabadításával támaszt alá – ennek részleteit igyekeztek tisztába tenni a Nemzetgazdasági Minisztérium keddi háttérbeszélgetésén.
Mit tudtunk eddig? Azt, hogy
A rendeletekben tisztázták a kedvezményezettek körét, hogy mi a benzinkutak dolga, és mi vár azokra, akik adott esetben a kedvezményeztti körön kívül eső – külföldi rendszámú – tankolóknak teszik félre a benzint, hogy drágábban árulhassák; a beszélgetésben emellett szó esett a hazánkba irányuló olaj minőségéről és mennyiségéről, meg arról is, hogy hogyan lehet okosan élve a brüsszeli kártyával rávenni a horvátokat arra, hogy mégiscsak indítsák el akár az orosz olaj szállítását az Adria-vezetéken keresztül.
Kedd reggel erről beszélt néhány sajtóorgánumnak, köztük lapunknak is Gerlaki Bence, az NGM adópolitikáért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára és Steiner Attila energetikai államtitkár.
„Nyugat-Európában bőven 2 euró fölötti üzemanyagárakat is láttunk, gázolajban nagyon durva az árnyomás” – fogalmazott Gerlaki – , emellett az orosz olaj kiesésével fellépő ellátásbiztonsági kérdések is indokolták, hogy a stratégiai tartalékhoz nyúljon a kormány, ami szerencsére a jogszabályi előírásoknál magasabb szinten álltak.
Mint kiemelték: a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szereplőknek is meghagyják az un. marginokat (árréseket), vagyis mindenki érdekelt lesz abban, hogy működjön a rendszer. Három árat is szabályozott a kormány: azt, hogy a Magyar Széndidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) mennyiért adhatja az üzemanyagot a nagykereskedőknek (nettó 251 és 280 forint), hogy a nagykereskedő mennyiért adhatja tovább a kiskereskedőnek (nettó 286 és 315 forint), utóbbi pedig a fogyasztóknak (ez az ismert lakossági védett ár) – és mindenkinek meghagyják a maga árrését. Gerlaki kérdésre kifejtette: a Mol korábbi bejelentéséhez képest végül 24 forinttal alacsonyabb árakat határoztak meg. A jövedékiadó-csökkentés kapcsán kérdésünkre elmondták: ez havi 10-12 milliárd forintba kerül a költségvetésnek, amíg ki nem vezetik, vagyis előre láhatóan május 1-ig – lényegében az EU által előírt minimumszintre vitték ezzel le a jövedéki adót.
Ahogy a kedvezményezettek köre is egyértelmű: minden magyar rendszámú autó tulajdonosa, és magyar rendszámú járművekkel a gazdasági szereplők, „taxisok, mezőgazdasági gépek tulajdonosak, céges autók, fuvarozók” – sorolta az államtitkár.
Az egyes kiskereskedő egyébként importból is beszerezhet üzemanyagot, de csak külföldi rendszámú járművek tulajdonosainak adhatja a védett árnál magasabban – sőt, olyat se tehet meg, hogy nem ad ki védett árú benzint a belföldi fogyasztóknak azzal a céllal, hogy félreteszi azt a külföldieknek, mert 48 óra után ezt szigorúan büntetik az új rendeletek szellemében. A kutak üzemeltetőinek egyébként ellenőrizniük kell a tankoló jármű rendszámát és forgalmi engedélyét, jól láthatóan feltüntetni a védett árakat, és magyar és angol nyelven információt kihelyezni arról, hogy kikre milyen ár vonatkozik.
Az 595-ös benzin és 615-ös gázolajár nem effektív, ennél jelenleg alacsonyabbak az árak, de a nagy ugrások elkerülése érdekében itt húzták meg ezt a maximumszintet.
Steiner kifejtette: a védett árak bevezetése különbözik a 2021-es benzinársoptól, hiszen akkor üzemelt a Barátság kőolajvezeték, és egy alacsonyabb szinten húzhatták meg a plafont; most muszáj volt közbelépni, hogy ne alakuljon ki gazdaságilag fenntarthatatlan helyzet, elsősorban a magyar fogyasztók rovására.
Most pedig zajlik az átállás az Adria-vezetékre, amíg azonban ez a hosszadalmas és bonyolult technikai folyamat megtörténik, szükség van áthidaló megoldásként a stratégiai tartalék egy részének – összesen mintegy 250 kilotonna – felhasználására. a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni.
Kérdésünkre elmondta: mindehhez át kellett szerződni a horvátokkal, hanem
Ugyanakkor hozzátette, van nagyon sok kérdés az Adria vezeték kapcsán. Nem tudni, „mennyit tud” a cső, hiszen maximális kapacitáson alig két órán keresztül volt kipróbálva egy alkalommal és máris vészhelyzetet jelentettek a horvátok. „Most tartós teszteket szeretnénk lefolytatni, és ebbe bevontuk az Európai Bizottságot is, hogy érezzék a horvátok is a nyomást a transzparencia tekintetében” – tette hozzá.
Mindemellett a finomítók orosz olajra voltak optimalizálva, így a brentből kevesebb dízelt lehet finomítani, ezért nagyon fontos, hogy orosz olaj is érkezzen – fejtette ki az államtitkár – amit a horvátoknak az uniós joggal és a szerződésekkel összhangban küldeniük kéne, jelenleg
„szereptévesztésben vannak” azzal, hogy a szankciós bizottság elé akarják vinni vizsgálatra az ügyet.
A tesztek mindenesetre március 11-el kezdődnek, ezzel kipróbálják, milyen évszakban mekkora mennyiségű nyersolajat lehet biztonságosan szállítani a vezetéken, ez a horvátok szerint 11-15 millió tonna, eddig azonban 2 volt összesen szállítva rajta, s maga a tesztelés is hosszadalmas lesz.
Az uralról brentre való technológiai átállás elhalasztásában is áttételesen az EU a ludas – mutattak rá egy másik kérdés kapcsán: hiszen az első REPAIR csomagban kizárták az energetikai felhasználhatóságát az uniós forrásoknak, így a MOL-nak magának kellett félmilliárd dollárt összeszednie erre az átállásra, ahogy a „a gázinfrastruktúrára sem kaptunk semmilyen támogatást”. Maradt az, hogy „oldjuk meg, ahogy tudjuk”, a kötelezettség itt van, a támogatás nincs.
Arról is szó esett, hogy az ukránok már teljesen nyilvánvalóan zsarolják Magyarországot, Steiner szerint nagyon is beszédes, hogy az ukránok nem engedték be eddig sem a szlovák-magyar, sem az uniós vizsgálóbizottságot az állításuk szerint súlyosan sérült Barátság kőolajvezeték megvizsgálására, vagyis az ukránok „szórakoznak”, és láthatóan van rejtegetnivalójuk. „Nagyon könnyen orvosolható lenne ez a történet, de ebből is meg lehet nézni, hogy tényleg politikai okokból nem akarják újraindítani”.
