„Érdekes”: a székesfehérvári levegőben nincs jelen az az elégedetlenség, amire a Tisza Párt és médiája rendre hivatkozik

A koronázóvárosban nem nehéz történelmi emlékekbe botlani, és nem kivételes eset, ha egy épület nem csupán emlék, hanem Székesfehérvár mai életében is központi szerepet játszik. Ilyen az egykori ciszterci rendház is, amely ma a Szent István Király Múzeumnak ad helyet. Az épület az utóbbi években az Árpád-ház-programban újult meg, a felújításra a kormány több mint 5 milliárd forintot adott, amelyet az önkormányzat nagyjából 190 millió forinttal egészített ki – mondja Vargha Tamás, a program volt kormánybiztosa, Székesfehérvár fideszes országgyűlési képviselője az egykori rendház mellett.

Vargha Tamás 2010 óta képviseli a parlamentben a települést. A tizenhat év alatt ide érkező, a kormány által is támogatott befektetéseknek, valamint az önkormányzati adósság állam általi átvállalásának köszönhetően Székesfehérvár az ország nagyvárosainak élmezőnyébe került. „Az egyik legerősebb megyeszékhely vagyunk, elég csak az átlagkeresetet, az szja-befizetéseket megnézni” – mutat rá. A képviselő elmondása szerint sokan költöznek Székesfehérvárra az ország különböző pontjairól, emellett számos fehérvári család kiköltözik a környező településekre, nemritkán úgy, hogy a szülők továbbra is bejárnak dolgozni, a gyermekek pedig a városban járnak bölcsődébe, óvodába, iskolába. A választókerület, amely eddig csak a megyeszékhely egy részét fedte le, egy kisvárossal és kilenc kisebb településsel bővült.