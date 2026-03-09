Gyorsan lépett a kormány, a védett üzemanyagárakkal óriási drágulástól védik meg a magyar családokat

Az intézkedés a külföldiekre nem vonatkozik, nekik a piaci árat kell megfizetniük, ha Magyarországon tankolnak.

Nem először avatkozik be a kormány az árakba

A bejelentés nem meglepő, mivel a Brent olaj ára hétfőn már bőven meghaladta a hordónkénti 100 dollárt, néhány nap alatt duplájára emelkedett. Ennek oka az újabb közel-keleti konfliktus: Irán nem engedi át a fő olajszállítási útvonalon, a Hormuzi-szoroson az arab térségből induló olaj és földgázszállítmányokat.

A védett ár nem ugyanaz, mint a 2022-ben átmenetileg bevezetett árstop, amikor a benzin és a gázolaj literenkénti árát a kormány 480 forintban maximalizálta.

A védett ár akkor lép életbe, ha az üzemanyagok piaci kiskereskedelmi ára meghaladja az 595, illetve 615 forintot. Mivel csak a magyar autósoknak jár az árvédelem, ezért nem kell keresletrobbanástól és készlethiánytól tartani.