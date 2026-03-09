Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány védett ár irán benzin gázolaj orbán viktor

Gyorsan lépett a kormány, a védett üzemanyagárakkal óriási drágulástól védik meg a magyar családokat

2026. március 09. 18:20

Orbán Viktor bejelentette, a magyar autósoknak az olajárrobbanás után is legfeljebb 595 forintot kell fizetniük a benzinért és 615 forintot a gázolajért. A külföldiek továbbra is piaci árakon tankolhatnak.

2026. március 09. 18:20
null

Éjféltől védett árat vezet be a kormány az üzemanyagokra – jelentette be hétfő délután Orbán Viktor. Ennek oka, hogy az iráni válság miatt duplájára emelkedett a kőolaj világpiaci ára, amelynek tartós fennmaradása – beavatkozás nélkül – ismét gyorsuló inflációhoz vezethet.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök kiemelte, a magyar családok és vállalkozások védelme érdekében arról döntött, hogy a megugró olajárak miatt beavatkozik, a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező autósoknak

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • a benzinért legfeljebb literenként 595 forintot,
  • a gázolajért 615 forintot kell fizetniük a kutakon.

Az intézkedés a külföldiekre nem vonatkozik, nekik a piaci árat kell megfizetniük, ha Magyarországon tankolnak.

Nem először avatkozik be a kormány az árakba

A bejelentés nem meglepő, mivel a Brent olaj ára hétfőn már bőven meghaladta a hordónkénti 100 dollárt, néhány nap alatt duplájára emelkedett. Ennek oka az újabb közel-keleti konfliktus: Irán nem engedi át a fő olajszállítási útvonalon, a Hormuzi-szoroson az arab térségből induló olaj és földgázszállítmányokat.

A védett ár nem ugyanaz, mint a 2022-ben átmenetileg bevezetett árstop, amikor a benzin és a gázolaj literenkénti árát a kormány 480 forintban maximalizálta.

A védett ár akkor lép életbe, ha az üzemanyagok piaci kiskereskedelmi ára meghaladja az 595, illetve 615 forintot. Mivel csak a magyar autósoknak jár az árvédelem, ezért nem kell keresletrobbanástól és készlethiánytól tartani.

A kormány válságkezelő intézkedése nem meglepő, az elmúlt évek nagy piaci zavarainak – Covid-19 járvány, orosz-ukrán háború – a kezelése érdekében többször is beavatkozott az állam annak érdekében, hogy a magyar családoknak ne nőjenek elviselhetetlen mértékben a kiadásaik. A legfontosabb intézkedések:

  • a kiskereskedelmi árstop, árrésstop, majd a jelenleg is érvényben lévő árréskorlátozás az élelmiszerekre és drogériai termékekre,
  • a korábbi benzinárstop, valamint most az éjféltől életbelépő védett ár,
  • a 2013 óta érvényben lévő rezsicsökkentés,
  • valamint a változó kamatozású hitelek esetén a kamatstop, vagyis az államilag rögzített kamat.

Az állami beavatkozás a piaci árak megfékezése érdekében korábban is beváltotta a célokat, mivel az infláció időszakában megfizethetőek maradtak az alapvető élelmiszerek, az üzemanyagok és a jelzáloghitelek törlesztőrészletei sem szálltak el. 

A bankokkal, a biztosítókkal és a telekommunikációs cégekkel pedig megállapodott a kormány a díjak éves emelésének önkorlátozásáról. Orbán Viktor és más kormánytagok minden alkalommal hangsúlyozzák, a piaci árképzésbe való beavatkozás addig marad érvényben, amíg a politikai, gazdasági környezet nem teszi lehetővé ezek kivezetését anélkül, hogy a magyar családoknak és vállalkozásoknak ne járjon komoly terhet jelentő kiadásnövekedéssel.

Az állami beavatkozást a piaci árakba az ellenzék minden alkalommal elutasította és Brüsszel sem nézi jó szemmel. Az Európai Bizottság rendszeresen felszólítja Magyarországot a hatósági árréskorlátozás vagy a rezsicsökkentés kivezetésére. A Tisza Párt pedig többször is kijelentette, a rezsicsökkentést károsnak tartják.

Nehéz a helyzet a Közel-Keleten

A globális kőolaj- és földgázárak gyors és robbanásszerű emelkedését az okozza, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. A perzsa állam válaszul a környező arab országok kőolaj- és LNG-infrastruktúráit támadja, emiatt mind a kőolaj, mind a cseppfolyósított földgáztermelésben fennakadások vannak. Teherán emellett blokkolna a Hormuzi-szoroson való áthajózást amely az egyetlen tengeri útvonal az arab térségből induló olaj- és LNG-szállítmányok részére.

Egyelőre senki sem tudja, mikorra oldódhat meg az iráni válság, több elemző szerint akár hónapokig, sőt évekig is elhúzódhat a konfliktus.

A globális energiaellátást érdemben veszélyeztető körülmények energiaár-sokkot okoztak a világpiacon: a Brent kőolaj hordónkénti ára átlépte a 110 dollárt, miközben a konfliktust megelőzően stabilan 60 dollár körül mozgott a tarifa. A földgáz ára Európában közel duplájára emelkedett néhány nap alatt, mivel az EU az orosz gázról való leválással a tengeri LNG-szállítmányoknak vált kiszolgáltatottá. Mivel a katari LNG-hiány súlyosan érinti Ázsia legnagyobb gazdaságait, ezért verseny indult a világban a még elérhető földgázszállítmányokért. Az árfelhajtó verseny hatására már több szállítmány is irányt váltott és Európa helyett ázsiai vevőkhöz kerül. Az újabb közel-keleti válság rövid és hosszabb távú világpiaci következményeiről és a hazai hatásairól korábban a Mandiner is részletesen beszámolt. 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Komka Péter

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)

Közeleg a nagy nap: ekkor dönthetnek a Magyarország által vétózott ukrán EU-hitelről (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 86 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. március 10. 06:24
Kapitány a nyitott piacgazdaság mindenütt megbukott, elavult koncepcióját erőlteti. Anakronisztikusak az elképzelései. Ma már a kínai típusú, az állam segítette, felügyelte protekcionista gazdasági modell a nyerő. A gazdaság van az emberekért és nem fordítva. A gazdaságpolitikai döntéseknek nem kell a nyitott piacgazdaság elképzeléseinek megfelelnie. Az utóbbiak alapjáról a gazdaságpolitikát támadni butaság és demagógia! Kapitány szellemi fejlődésében visszamaradt kb. 100 évet. Az a gazdasági koncepció amit jelenleg képvisel, az értéktelen. Kapitányból hiányzik a gazdaság országos szintű átlátására való képesség.
Válasz erre
2
0
narancsliget
2026. március 10. 05:50
Mivel a Béketanács tehet róla ez a minimum.
Válasz erre
0
1
tapir32
•••
2026. március 10. 05:50 Szerkesztve
Ne exportáljunk gázt Ukrajnába! "Véres" orosz gázt ne használjanak az ukránok! Legyen gerincük! Az ukránok ne támogassák az oroszokat az EU pénzéből!
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 10. 04:55
Az elmúlt 15 évben 4 különféle, a magyar kormány által támogatott olajvezeték létesítését fúrta meg az EU!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!