Gyorsan lépett a kormány, a védett üzemanyagárakkal óriási drágulástól védik meg a magyar családokat

Orbán Viktor: Védett árat vezet be a kormány a benzinre és a gázolajra
Az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány.
Orbán Viktor bejelentette, a magyar autósoknak az olajárrobbanás után is legfeljebb 595 forintot kell fizetniük a benzinért és 615 forintot a gázolajért. A külföldiek továbbra is piaci árakon tankolhatnak.
Éjféltől védett árat vezet be a kormány az üzemanyagokra – jelentette be hétfő délután Orbán Viktor. Ennek oka, hogy az iráni válság miatt duplájára emelkedett a kőolaj világpiaci ára, amelynek tartós fennmaradása – beavatkozás nélkül – ismét gyorsuló inflációhoz vezethet.
A miniszterelnök kiemelte, a magyar családok és vállalkozások védelme érdekében arról döntött, hogy a megugró olajárak miatt beavatkozik, a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező autósoknak
Az intézkedés a külföldiekre nem vonatkozik, nekik a piaci árat kell megfizetniük, ha Magyarországon tankolnak.
A bejelentés nem meglepő, mivel a Brent olaj ára hétfőn már bőven meghaladta a hordónkénti 100 dollárt, néhány nap alatt duplájára emelkedett. Ennek oka az újabb közel-keleti konfliktus: Irán nem engedi át a fő olajszállítási útvonalon, a Hormuzi-szoroson az arab térségből induló olaj és földgázszállítmányokat.
A védett ár nem ugyanaz, mint a 2022-ben átmenetileg bevezetett árstop, amikor a benzin és a gázolaj literenkénti árát a kormány 480 forintban maximalizálta.
A védett ár akkor lép életbe, ha az üzemanyagok piaci kiskereskedelmi ára meghaladja az 595, illetve 615 forintot. Mivel csak a magyar autósoknak jár az árvédelem, ezért nem kell keresletrobbanástól és készlethiánytól tartani.
A kormány válságkezelő intézkedése nem meglepő, az elmúlt évek nagy piaci zavarainak – Covid-19 járvány, orosz-ukrán háború – a kezelése érdekében többször is beavatkozott az állam annak érdekében, hogy a magyar családoknak ne nőjenek elviselhetetlen mértékben a kiadásaik. A legfontosabb intézkedések:
Az állami beavatkozás a piaci árak megfékezése érdekében korábban is beváltotta a célokat, mivel az infláció időszakában megfizethetőek maradtak az alapvető élelmiszerek, az üzemanyagok és a jelzáloghitelek törlesztőrészletei sem szálltak el.
A bankokkal, a biztosítókkal és a telekommunikációs cégekkel pedig megállapodott a kormány a díjak éves emelésének önkorlátozásáról. Orbán Viktor és más kormánytagok minden alkalommal hangsúlyozzák, a piaci árképzésbe való beavatkozás addig marad érvényben, amíg a politikai, gazdasági környezet nem teszi lehetővé ezek kivezetését anélkül, hogy a magyar családoknak és vállalkozásoknak ne járjon komoly terhet jelentő kiadásnövekedéssel.
Az állami beavatkozást a piaci árakba az ellenzék minden alkalommal elutasította és Brüsszel sem nézi jó szemmel. Az Európai Bizottság rendszeresen felszólítja Magyarországot a hatósági árréskorlátozás vagy a rezsicsökkentés kivezetésére. A Tisza Párt pedig többször is kijelentette, a rezsicsökkentést károsnak tartják.
A globális kőolaj- és földgázárak gyors és robbanásszerű emelkedését az okozza, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. A perzsa állam válaszul a környező arab országok kőolaj- és LNG-infrastruktúráit támadja, emiatt mind a kőolaj, mind a cseppfolyósított földgáztermelésben fennakadások vannak. Teherán emellett blokkolna a Hormuzi-szoroson való áthajózást amely az egyetlen tengeri útvonal az arab térségből induló olaj- és LNG-szállítmányok részére.
Egyelőre senki sem tudja, mikorra oldódhat meg az iráni válság, több elemző szerint akár hónapokig, sőt évekig is elhúzódhat a konfliktus.
A globális energiaellátást érdemben veszélyeztető körülmények energiaár-sokkot okoztak a világpiacon: a Brent kőolaj hordónkénti ára átlépte a 110 dollárt, miközben a konfliktust megelőzően stabilan 60 dollár körül mozgott a tarifa. A földgáz ára Európában közel duplájára emelkedett néhány nap alatt, mivel az EU az orosz gázról való leválással a tengeri LNG-szállítmányoknak vált kiszolgáltatottá. Mivel a katari LNG-hiány súlyosan érinti Ázsia legnagyobb gazdaságait, ezért verseny indult a világban a még elérhető földgázszállítmányokért. Az árfelhajtó verseny hatására már több szállítmány is irányt váltott és Európa helyett ázsiai vevőkhöz kerül. Az újabb közel-keleti válság rövid és hosszabb távú világpiaci következményeiről és a hazai hatásairól korábban a Mandiner is részletesen beszámolt.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Az újabb energiaválság megsemmisítette a Barátság kőolajvezeték újraindítása ellen felsorakoztatott érveket.
Újabb, az előzőnél is nagyobb energiaválság jöhet, ha nem rendeződik a közel-keleti helyzet.
