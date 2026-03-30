Lenyelte a gyerek a játékát? Az orvos elmondja, mit kell tenni ilyenkor

Sokszor látom, hogy a szülők nem tudják mit kell tenniük, hová forduljanak, mikor gyermekük (úgynevezett) idegentestet nyel le. Sok olyan játék van a piacon, ami sajnos szétszedhető és amit szét lehet szedni, azt gyermekek leleményesen szét is fogják szedni… Szülőkként oda kell figyelnünk, hogy 6 hónapos és 4 éves kor között ne adjunk a gyermekeknek olyan játékokat, tárgyakat vagy ételeket amik, légutakba, nyelőcsőbe kerülve bajt okozhatnak!
A nemzetközi irodalom szerint azok a gyermekek veszélyeztettek leginkább akik;
Alapvetően két állapotot kell megkülönböztetni:
A: az idegentest a fülben, orrba, garatban vagy a légutakban van – Fül-orr-gégészeti probléma
B: az idegentest a nyelőcsőbe, gyomorba került – Gyermeksebészeti probléma
Honnan tudom, hogy a gyermekem légútjaiban idegentest van?
Ezekben az esetekben azonnal segítséget kell hívni(!) és meg kell kezdeni a légúti idegentest eltávolítását.
Kisgyermekeket fektessük a térdünkre arccal lefelé és ötször üssünk a lapockai közé. Amennyiben eredménytelen, fektessük háttal a combunkra és alkalmazzunk 5x mellkasi lökést. Ezeket a manővereket ismételjük az idegentest eltávolításáig vagy a segítség megérkezéséig!
Nagyobb gyermekeknél a Heimlich műfogás alkalmazható.
Ha mélyebben a légutakban található az idegentest sípoló hangot hallunk, a gyermek arca kékül, nyakát markolássza, halkabban beszél. Ezekben az esetekben kórházba kell vinnünk gyermekünket.
Összességében az ilyen esetek a Fül-orr-gégészeti idegentest ügyeletre tartoznak.
Tipp: fülbe került idegentestet ne próbáljuk meg magunk eltávolítani!
Honnan tudom, hogy gyermekem nyelőcsőében vagy gyomrában idegentest van?
A nyelőcsőben tud a legkönnyebben elakadni idegentest. Ez a tápcsatorna egyik legszűkebb része. A legveszélyesebb, ha a gyermekünk gombelemet nyelt és ez tartózkodik a nyelőcsőben. Ebben az esetben azonnal kórházba kell szállítani! Az elem 2-4 órán belül komoly marási sérüléseket okozhat. A kórházban, altatásban, ezt el fogják távolítani.
Amennyiben egy idegentest a gyomorba jut, 75-80%-ban mindenféle beavatkozás nélkül végeredményben a széklettel távozik. Az elemek, szegek, szúrós tárgyak is gond nélkül távoznak a bélrendszer sajátos mozgásának köszönhetően. Ezekben az esetekben, elég, ha betartjuk orvosunk utasítását. Rostdús étrendre váltunk, hogy segítsük az idegentest kimosását. Ugyanakkor érdemes a székletet is vizsgálni, hogy tudjuk mikor távozik a lenyelt tárgy.
Külön esetként kell kezelni mikor több mágnes kerül a bélrendszerben. Ezek össze tudnak tapadni, és ha bélfalat csípnek be maguk közé, ronthatják a belek keringését. Ilyenkor, ritkán, a mágnesek műtéti úton való eltávolítása válhat szükségessé.
Összességében elmondható: a nyelőcsőbe, gyomorba került idegentest gyanújával a gyermeksebészeten kell jelentkeznünk.
Ne feledjétek, ha lenyelhető egy játék, vagy annak darabja, a gyermek 6 hónapos és 4 éves kora között valószínűleg meg fogja kísérelni azt lenyelni!
Nyitóképünk illusztráció, forrás: MTI/Purger Tamás