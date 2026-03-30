Lenyelte a gyerek a játékát? Az orvos elmondja, mit kell tenni ilyenkor

a gyermek nem tud nyelni, folyik a nyála

nem akar enni, inni

véres nyálat köp

hány

gyomortáji fájdalomra panaszkodik

A nyelőcsőben tud a legkönnyebben elakadni idegentest. Ez a tápcsatorna egyik legszűkebb része. A legveszélyesebb, ha a gyermekünk gombelemet nyelt és ez tartózkodik a nyelőcsőben. Ebben az esetben azonnal kórházba kell szállítani! Az elem 2-4 órán belül komoly marási sérüléseket okozhat. A kórházban, altatásban, ezt el fogják távolítani.

Amennyiben egy idegentest a gyomorba jut, 75-80%-ban mindenféle beavatkozás nélkül végeredményben a széklettel távozik. Az elemek, szegek, szúrós tárgyak is gond nélkül távoznak a bélrendszer sajátos mozgásának köszönhetően. Ezekben az esetekben, elég, ha betartjuk orvosunk utasítását. Rostdús étrendre váltunk, hogy segítsük az idegentest kimosását. Ugyanakkor érdemes a székletet is vizsgálni, hogy tudjuk mikor távozik a lenyelt tárgy.

Külön esetként kell kezelni mikor több mágnes kerül a bélrendszerben. Ezek össze tudnak tapadni, és ha bélfalat csípnek be maguk közé, ronthatják a belek keringését. Ilyenkor, ritkán, a mágnesek műtéti úton való eltávolítása válhat szükségessé.

Összességében elmondható: a nyelőcsőbe, gyomorba került idegentest gyanújával a gyermeksebészeten kell jelentkeznünk.