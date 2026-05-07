Munkához kötné a Mi Hazánk a családi pótlék emelését, rögtön kritikát is kaptak ezért

Meleg Sándor ezután kijelentette: a családi pótlék egy univerzális, és nem munkatípusú jövedelem. Éppen az a lényege, hogy minden gyermek után folyósítják, az után is, akinek a szülei jó anyagi körülményeket biztosítanak, és annak a családnak is, amelynek ez a havi megélhetéshez nélkülözhetetlen.

„Univerzális ellátás jellegéből fakad, hogy nem ellenőrizhető, és nem is kell vizsgálni, ki mire költi a pénzt. Ugyanakkor a KSH fogyasztási felméréseiből azt tudni lehet, hogy a legszegényebb családok a bevételeik – így a családi pótlék – jelentős részét élelmiszerre és rezsire, a mindennapi megélhetésre fordítják” – hangzott el.

A szociális munkás továbbá úgy fogalmazott: nagyon káros sztereotípia azt hangoztatni, hogy a szegények elherdálják a támogatásokat. Hozzátette: a családi pótléknak fontos szerepe van abban, hogy az úgynevezett „munkaszegény” családoknak is legyen megélhetési forrásuk, ráadásul, ha egy szülőnek nincs bejelentett munkahelye, az sok esetben nem azt jelenti, hogy nem is dolgozik.

A szakértő szerint a duplázás csak egy értékkorrekció

Meleg Sándor a lapnak azt is megjegyezte: a Magyar Péter által belengetett duplázás is csak egy értékkorrekció, amivel azt lehet elérni, hogy nagyjából visszaállítsa a juttatás 2008-as vásárlóértékét, de még a gyermek után járó családi adókedvezménnyel együtt sem adja vissza a korábbi családtámogatás értékét – ismertette.