Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szociális munkás család mi hazánk támogatás Magyar Péter gyermek pótlék

Munkához kötné a Mi Hazánk a családi pótlék emelését, rögtön kritikát is kaptak ezért

2026. május 07. 13:02

A Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke szerint a családi pótlék egy univerzális, és nem munkatípusú jövedelem.

2026. május 07. 13:02
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a családi pótlék emelését munkaviszonyhoz kötné a Mi Hazánk, erről Pakusza Zoltán, a mozgalom alelnöke beszélt. Pakusza Magyar Péter leendő miniszterelnök azon kijelentésére reagált, miszerint a Tisza-kormány megduplázná a családi pótlék összegét.

Bár a családok támogatása kiemelten fontos cél, elengedhetetlen, hogy a rendszer ne ösztönözzön visszaélésekre, és ne teremtsen lehetőséget a potyautas magatartásra”

– szögezte le az alelnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Elhangzott, a Mi Hazánk meggyőződése, hogy legalább az egyik szülő munkaviszonya alapvető feltétel kell legyen, hiszen Magyarországon korábban is volt példa arra, hogy egyes családok a munkavállalás helyett a támogatásokból való megélhetésre rendezkedtek be. Ezt a gyakorlatot nem szabad újra erősíteni.

Pakusza Zoltán egyértelművé tette azt is, hogy 

a Mi Hazánk szerint minden gyermek érték, ugyanakkor a felelős gyermekvállalás támogatása kulcsfontosságú. 

Ezt is ajánljuk a témában

Megszólaltak a szociális munkások

A gyermekeket büntetné, és még nagyobb szegénységben taszítaná őket a Mi Hazánk Mozgalom családi pótlékkal összefüggő javaslata – nyilatkozta a Népszavának a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének (SZMME) elnöke, Meleg Sándor. Meleg szerint elfogadhatatlan, hogy az ellenzéki párt a gyerekeket károsítaná meg, ha a szülőkkel szemben vitatható társadalmi normákat követel, vagy nehéz szociális helyzetüket, viselkedésüket kéri számon a családi pótlékért cserébe.

Az egyesület elnöke szerint a Mi Hazánk azzal vádol meg társadalmi csoportokat, hogy a pénzért szülnek gyereket.

Meleg Sándor ezután kijelentette: a családi pótlék egy univerzális, és nem munkatípusú jövedelem. Éppen az a lényege, hogy minden gyermek után folyósítják, az után is, akinek a szülei jó anyagi körülményeket biztosítanak, és annak a családnak is, amelynek ez a havi megélhetéshez nélkülözhetetlen.

„Univerzális ellátás jellegéből fakad, hogy nem ellenőrizhető, és nem is kell vizsgálni, ki mire költi a pénzt. Ugyanakkor a KSH fogyasztási felméréseiből azt tudni lehet, hogy a legszegényebb családok a bevételeik – így a családi pótlék – jelentős részét élelmiszerre és rezsire, a mindennapi megélhetésre fordítják” – hangzott el.

A szociális munkás továbbá úgy fogalmazott: nagyon káros sztereotípia azt hangoztatni, hogy a szegények elherdálják a támogatásokat. Hozzátette: a családi pótléknak fontos szerepe van abban, hogy az úgynevezett „munkaszegény” családoknak is legyen megélhetési forrásuk, ráadásul, ha egy szülőnek nincs bejelentett munkahelye, az sok esetben nem azt jelenti, hogy nem is dolgozik.

A szakértő szerint a duplázás csak egy értékkorrekció

Meleg Sándor a lapnak azt is megjegyezte: a Magyar Péter által belengetett duplázás is csak egy értékkorrekció, amivel azt lehet elérni, hogy nagyjából visszaállítsa a juttatás 2008-as vásárlóértékét, de még a gyermek után járó családi adókedvezménnyel együtt sem adja vissza a korábbi családtámogatás értékét – ismertette.

Az általa vezetett szervezet egy közleményt is kiadott a témában, melyben egyebek között arra hívták fel a figyelmet, hogy a családi pótlék 2008 óta azonos összegű, vásárlóértékének több mint felét elveszítette. Az egy gyermeket nevelő családok 12 200 forintos összege a 2008-as összeghez mérve ma körülbelül 5300 forintot ér.

Az egy gyermekes családi pótlék 2008-ban a bruttó minimálbér 17,7 százaléka volt, ez most 3,8 százalék

– írták a közleményben.

A kommünikében példaként hozták Lengyelország esetét is, ahol az elmúlt években teljes társadalmi-politikai konszenzussal jelentősen emelték a családi pótlék összegét, mégpedig 800 złotyra, megközelítőleg 68 ezer forintra. Ez nem okozott visszaesést a foglalkoztatás területén, a legszegényebb családok társadalmi integrációját pedig hatékonyan segíti.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
namégmitnem
2026. május 07. 14:52
Nem is várhattunk mást. Az "Őt a munkába"-program sokaknak adott módot a tisztességes megélhetésre, éltek is vele nem kevesen a haza cigányság körében. Ezek az emberek a családosoknak járó összes támogatást és kedvezményt igénybe vehették, boldogulhattak, iskoláztathatták a gyerekeiket, haladhattak "egyről a kettőre" Most viszont - a nemsokára minden réteget fenyegető munkanélküliséget súlyosbitva, a tervszerű "putris-tenyésztés" újraindulására számithatunk. Ki az, aki nem tudta, hogy törvényszerűen igy lesz? Ezzel még a legbambább tiszás is tisztában volt, igy hát a szekta bűne még súlyosabb.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. május 07. 14:41
"Mi alattvalók pedig csak azt kérhetjük: Isten! Bocsátsd meg a TISZA-szavazók bűneit, mert nem tudják, mit cselekedtek!" Én ilyet nem tudok kérni!!! Kizárólag azt, hogy Isten büntesse őket, de csakis őket a szavazatuk következményével!!! Egy bűnöst a törvények, a jog nem tudása sem mentesíti a büntetés alól!!! Nem lehet kifogás a tiszára szavazóknak sem, hogy én ezt nem tudtam, hogy ilyen szart fog csinálni a Tisza párt, mert el lett mondva ezerszer, hogy mire lehet számítani!!! A vérengző gyűlöletükért, még külön büntetésben lesz részük!!! Saját honfitársaikat akarják megölni!!! Erre nincs bocsánat és ehhez nem kell hívő embernek sem lenni, hogy egyértelmű legyen!!! 💯😑❗
Válasz erre
4
0
Ízisz
2026. május 07. 14:38
🧡🇭🇺 A kisebbségi és a lumpen dolgozni nem akarók, családi pótlékból élők gyermekek szaporulata megint kivirágzik!!! De a gyerekekre nem marad!!! 💯😬😏❗
Válasz erre
2
0
gullwing
2026. május 07. 14:24
Jönnek az élősködők a tiszaszarral dögivel...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!