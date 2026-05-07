Munkához kötné a Mi Hazánk a családi pótlék emelését, rögtön kritikát is kaptak ezért

Megelégelték a potyautasokat: munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk
A párt álláspontja szerint legalább az egyik szülő munkaviszonya alapvető feltétel kell legyen a juttatás igénybevételéhez.
A Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke szerint a családi pótlék egy univerzális, és nem munkatípusú jövedelem.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a családi pótlék emelését munkaviszonyhoz kötné a Mi Hazánk, erről Pakusza Zoltán, a mozgalom alelnöke beszélt. Pakusza Magyar Péter leendő miniszterelnök azon kijelentésére reagált, miszerint a Tisza-kormány megduplázná a családi pótlék összegét.
Bár a családok támogatása kiemelten fontos cél, elengedhetetlen, hogy a rendszer ne ösztönözzön visszaélésekre, és ne teremtsen lehetőséget a potyautas magatartásra”
– szögezte le az alelnök.
Elhangzott, a Mi Hazánk meggyőződése, hogy legalább az egyik szülő munkaviszonya alapvető feltétel kell legyen, hiszen Magyarországon korábban is volt példa arra, hogy egyes családok a munkavállalás helyett a támogatásokból való megélhetésre rendezkedtek be. Ezt a gyakorlatot nem szabad újra erősíteni.
Pakusza Zoltán egyértelművé tette azt is, hogy
a Mi Hazánk szerint minden gyermek érték, ugyanakkor a felelős gyermekvállalás támogatása kulcsfontosságú.
A gyermekeket büntetné, és még nagyobb szegénységben taszítaná őket a Mi Hazánk Mozgalom családi pótlékkal összefüggő javaslata – nyilatkozta a Népszavának a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének (SZMME) elnöke, Meleg Sándor. Meleg szerint elfogadhatatlan, hogy az ellenzéki párt a gyerekeket károsítaná meg, ha a szülőkkel szemben vitatható társadalmi normákat követel, vagy nehéz szociális helyzetüket, viselkedésüket kéri számon a családi pótlékért cserébe.
Az egyesület elnöke szerint a Mi Hazánk azzal vádol meg társadalmi csoportokat, hogy a pénzért szülnek gyereket.
Meleg Sándor ezután kijelentette: a családi pótlék egy univerzális, és nem munkatípusú jövedelem. Éppen az a lényege, hogy minden gyermek után folyósítják, az után is, akinek a szülei jó anyagi körülményeket biztosítanak, és annak a családnak is, amelynek ez a havi megélhetéshez nélkülözhetetlen.
„Univerzális ellátás jellegéből fakad, hogy nem ellenőrizhető, és nem is kell vizsgálni, ki mire költi a pénzt. Ugyanakkor a KSH fogyasztási felméréseiből azt tudni lehet, hogy a legszegényebb családok a bevételeik – így a családi pótlék – jelentős részét élelmiszerre és rezsire, a mindennapi megélhetésre fordítják” – hangzott el.
A szociális munkás továbbá úgy fogalmazott: nagyon káros sztereotípia azt hangoztatni, hogy a szegények elherdálják a támogatásokat. Hozzátette: a családi pótléknak fontos szerepe van abban, hogy az úgynevezett „munkaszegény” családoknak is legyen megélhetési forrásuk, ráadásul, ha egy szülőnek nincs bejelentett munkahelye, az sok esetben nem azt jelenti, hogy nem is dolgozik.
Meleg Sándor a lapnak azt is megjegyezte: a Magyar Péter által belengetett duplázás is csak egy értékkorrekció, amivel azt lehet elérni, hogy nagyjából visszaállítsa a juttatás 2008-as vásárlóértékét, de még a gyermek után járó családi adókedvezménnyel együtt sem adja vissza a korábbi családtámogatás értékét – ismertette.
Az általa vezetett szervezet egy közleményt is kiadott a témában, melyben egyebek között arra hívták fel a figyelmet, hogy a családi pótlék 2008 óta azonos összegű, vásárlóértékének több mint felét elveszítette. Az egy gyermeket nevelő családok 12 200 forintos összege a 2008-as összeghez mérve ma körülbelül 5300 forintot ér.
Az egy gyermekes családi pótlék 2008-ban a bruttó minimálbér 17,7 százaléka volt, ez most 3,8 százalék
– írták a közleményben.
A kommünikében példaként hozták Lengyelország esetét is, ahol az elmúlt években teljes társadalmi-politikai konszenzussal jelentősen emelték a családi pótlék összegét, mégpedig 800 złotyra, megközelítőleg 68 ezer forintra. Ez nem okozott visszaesést a foglalkoztatás területén, a legszegényebb családok társadalmi integrációját pedig hatékonyan segíti.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay