Megelégelték a potyautasokat: munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk

A párt álláspontja szerint legalább az egyik szülő munkaviszonya alapvető feltétel kell legyen a juttatás igénybevételéhez.
A családi pótlék emelését munkaviszonyhoz kell kötni, csak ebben az esetben tudjuk támogatni az intézkedést – közölte Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke reagálva Magyar Péter a napokban tett bejelentésére, miszerint megduplázná a családi pótlék összegét.
Bár a családok támogatása kiemelten fontos cél, elengedhetetlen, hogy a rendszer ne ösztönözzön visszaélésekre, és ne teremtsen lehetőséget a potyautas magatartásra.
– szögezte le.
Mint fogalmazott, a Mi Hazánk meggyőződése, hogy legalább az egyik szülő munkaviszonya alapvető feltétel kell legyen, hiszen Magyarországon korábban is volt példa arra, hogy egyes családok a munkavállalás helyett a támogatásokból való megélhetésre rendezkedtek be. Ezt a gyakorlatot nem szabad újra erősíteni.
Pakusza Zoltán egyértelművé tette, a Mi Hazánk szerint minden gyermek érték, ugyanakkor a felelős gyermekvállalás támogatása kulcsfontosságú. Az a helyzet, hogy amikor egyik szülő sem dolgozik, miközben több gyermeket vállalnak, nem tekinthető felelős döntésnek. Az ilyen esetek hosszú távú állami támogatása nem szolgálja sem a társadalom, sem a megszülető gyermekek érdekeit. Hozzátette, fontosnak érzik, hogy a családtámogatási rendszer igazságosabbá váljon.
Jelenleg az egy gyermeket nevelő családok aránytalanul kevesebb támogatásban részesülnek, ezért szükséges az adókedvezmények rendszerének felülvizsgálata és arányosítása is
– vélekedett a párt alelnöke.
