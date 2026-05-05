szülő mi hazánk mozgalom pakusza zoltán családi pótlék Magyar Péter gyermek

Megelégelték a potyautasokat: munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk

2026. május 05. 10:59

A párt álláspontja szerint legalább az egyik szülő munkaviszonya alapvető feltétel kell legyen a juttatás igénybevételéhez.

2026. május 05. 10:59
A családi pótlék emelését munkaviszonyhoz kell kötni, csak ebben az esetben tudjuk támogatni az intézkedést – közölte Pakusza Zoltán, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke reagálva Magyar Péter a napokban tett bejelentésére, miszerint megduplázná a családi pótlék összegét. 

Bár a családok támogatása kiemelten fontos cél, elengedhetetlen, hogy a rendszer ne ösztönözzön visszaélésekre, és ne teremtsen lehetőséget a potyautas magatartásra.

– szögezte le. 

Mint fogalmazott, a Mi Hazánk meggyőződése, hogy legalább az egyik szülő munkaviszonya alapvető feltétel kell legyen, hiszen Magyarországon korábban is volt példa arra, hogy egyes családok a munkavállalás helyett a támogatásokból való megélhetésre rendezkedtek be. Ezt a gyakorlatot nem szabad újra erősíteni.

Fotó: Pixabay

Pakusza Zoltán egyértelművé tette, a Mi Hazánk szerint minden gyermek érték, ugyanakkor a felelős gyermekvállalás támogatása kulcsfontosságú. Az a helyzet, hogy amikor egyik szülő sem dolgozik, miközben több gyermeket vállalnak, nem tekinthető felelős döntésnek. Az ilyen esetek hosszú távú állami támogatása nem szolgálja sem a társadalom, sem a megszülető gyermekek érdekeit. Hozzátette, fontosnak érzik, hogy a családtámogatási rendszer igazságosabbá váljon. 

Jelenleg az egy gyermeket nevelő családok aránytalanul kevesebb támogatásban részesülnek, ezért szükséges az adókedvezmények rendszerének felülvizsgálata és arányosítása is

 – vélekedett a párt alelnöke.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
2026. május 05. 12:59
Ez teljesen logikus. Ha nem dolgozik egyik sem, miért fizessenek helyette az adófizetők. Ha annyira nem megy, van közmunka is.
akitiosz
2026. május 05. 12:59
Szerencsére nem számít, hogy mit támogat ez a párt. Rettenetesen rossz útra lépett a választás után. Most kezdi el azt a politikát, amibe a Fidesz belebukott 16 év után? Hihetetlen politikai vakságról árulkodik. A Fidesz bomlásában reménykedik és a Fidesz szavazóira hajt? Hát, meg lehet próbálni a következő választásra, azonban jelenleg még korai. Nem kicsit.
akitiosz
2026. május 05. 12:51
Én ilyen gyorsan és ilyen nagyon még nem bántam meg a szavazatomat. Ha most vasárnap lennének a választások, akkor már máshogyan szavaznék. Kétszer.
Toma78
2026. május 05. 12:50
9. től jön a 100 Folk Celsius dalának felújított változat. "Peti bohóc meséi" "Peti bohóc mesélj nekünk, Peti bohóc hazudj nekünk. Weber nagy barátja Porok nagy királya Peti bohóc mesélj nekünk..."
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!