inter miami lionel messi vb sérülés

Aggódhatnak az argentinok: Messi három héttel a vb előtt sérült meg

2026. május 25. 15:41

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott legnagyobb sztárja egy szabadrúgás után a combja hátsó részéhez kapott. Klubja, az Inter Miami egyelőre nem közölte, milyen súlyos Lionel Messi sérülése.

A címvédő argentin labdarúgó-válogatottnál aggódnak legnagyobb sztárjuk, Lionel Messi világbajnoki szereplése miatt, a nyolcszoros aranylabdás játékost ugyanis le kellett cserélni klubja, az Inter Miami vb előtti utolsó bajnoki mérkőzésén.

Messi a világbajnoki trófeával a 2022-es, franciák elleni döntő után
Messi a világbajnoki trófeával a 2022-es, franciák elleni döntő után (Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

A floridai csapat 6–4-re győzte le a Philadelphia Uniont az észak-amerikai bajnokság (MLS) vasárnapi játéknapján, egy esős összecsapáson.

Messi egy szabadrúgás után a combja hátsó részéhez kapott, s negyedórával a meccs vége előtt lecserélték.

Még nem tudni, milyen súlyos Messi sérülése

Az Inter Miami egyelőre nem közölte, hogy a sérülés milyen súlyos. A vezetőedző, Guillermo Hoyos a cseréről azt mondta: 

Leo kimerült és fáradt volt, a pálya pedig sáros és mély. Ha egy helyzet kétséges, akkor az ember próbálja elkerülni a kockázatot.”

A 38 éves Messi a hatodik vb-szereplése előtt áll. Az argentinok június 17-én, Algéria elleni játsszák első csoportmérkőzésüket Kansas Cityben, majd június 22-én Ausztria, hat nappal később pedig Jordánia következik Dallasban.

Lionel Scaloni szövetségi kapitány várhatóan a hétvégén hirdeti ki végleges keretét.

Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: CHANDAN KHANNA / AFP

