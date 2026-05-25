Aggódhatnak az argentinok: Messi három héttel a vb előtt sérült meg

A címvédő argentin labdarúgó-válogatott legnagyobb sztárja egy szabadrúgás után a combja hátsó részéhez kapott. Klubja, az Inter Miami egyelőre nem közölte, milyen súlyos Lionel Messi sérülése.
A címvédő argentin labdarúgó-válogatottnál aggódnak legnagyobb sztárjuk, Lionel Messi világbajnoki szereplése miatt, a nyolcszoros aranylabdás játékost ugyanis le kellett cserélni klubja, az Inter Miami vb előtti utolsó bajnoki mérkőzésén.
A floridai csapat 6–4-re győzte le a Philadelphia Uniont az észak-amerikai bajnokság (MLS) vasárnapi játéknapján, egy esős összecsapáson.
Messi egy szabadrúgás után a combja hátsó részéhez kapott, s negyedórával a meccs vége előtt lecserélték.
Az Inter Miami egyelőre nem közölte, hogy a sérülés milyen súlyos. A vezetőedző, Guillermo Hoyos a cseréről azt mondta:
Leo kimerült és fáradt volt, a pálya pedig sáros és mély. Ha egy helyzet kétséges, akkor az ember próbálja elkerülni a kockázatot.”
A 38 éves Messi a hatodik vb-szereplése előtt áll. Az argentinok június 17-én, Algéria elleni játsszák első csoportmérkőzésüket Kansas Cityben, majd június 22-én Ausztria, hat nappal később pedig Jordánia következik Dallasban.
Lionel Scaloni szövetségi kapitány várhatóan a hétvégén hirdeti ki végleges keretét.
Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő vb mérkőzéseit az M4 Sport közvetíti.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: CHANDAN KHANNA / AFP