Most tudta meg a CIA: fel kell készülnie a világnak, még hosszú ideig elhúzódhat a háború

Az amerikai hírszerzés szerint Irán új legfelsőbb vezetője kulcsfontosságú szerepet játszik a háborús stratégia alakításában magas rangú iráni tisztviselőkkel együtt. A jelentések szerint a mostanra széttöredezett rezsimben a pontos hatáskör továbbra sem tisztázott, de Irán részéről valószínűleg Mojtaba Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője diktál a háborút lezáró tárgyalások kapcsán – írja a CNN.

Hamenei azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy súlyos sérüléseket szenvedett az egyik amerikai támadásban.

A CNN úgy tudja, Khamenei továbbra is elszigetelten él, miközben továbbra is orvosi kezelésben részesül sérülései miatt, a teste egyik oldalán ugyanis súlyos égési sérülések keletkeztek, amelyek az arcát, karját és lábát érintették. Pénteken azonban már az a hír szivárgott ki Iránból, hogy az ajatollah teljesen felépült.