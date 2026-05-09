Most tudta meg a CIA: fel kell készülnie a világnak, még hosszú ideig elhúzódhat a háború

Az azonban már biztos, ki mozgatja a szálakat Iránban.
Az amerikai hírszerzés szerint Irán új legfelsőbb vezetője kulcsfontosságú szerepet játszik a háborús stratégia alakításában magas rangú iráni tisztviselőkkel együtt. A jelentések szerint a mostanra széttöredezett rezsimben a pontos hatáskör továbbra sem tisztázott, de Irán részéről valószínűleg Mojtaba Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője diktál a háborút lezáró tárgyalások kapcsán – írja a CNN.
Hamenei azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy súlyos sérüléseket szenvedett az egyik amerikai támadásban.
A CNN úgy tudja, Khamenei továbbra is elszigetelten él, miközben továbbra is orvosi kezelésben részesül sérülései miatt, a teste egyik oldalán ugyanis súlyos égési sérülések keletkeztek, amelyek az arcát, karját és lábát érintették. Pénteken azonban már az a hír szivárgott ki Iránból, hogy az ajatollah teljesen felépült.
Egy CIA-jelentés szerint Irán valószínűleg akár további négy hónapig is kibírhatja a folyamatban lévő amerikai blokádot
anélkül, hogy gazdasága teljesen destabilizálódna.
Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP