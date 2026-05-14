Az Amerikába tartó iráni focicsapat búcsúztatását „halál Amerikára” bekiabálások kísérték végig (VIDEÓ)

A szurkolók Teheránban gyűltek össze, hogy elbúcsúztassák az iráni labdarúgó-válogatottat a 2026-os világbajnokság előtt, és olyan mondatokat skandáltak, mint „halál Amerikára” és „halál Izraelre” – írja az Euronews.

Az esetről készült felvételeken az látható, ahogy a játékosok és az edzők megjelennek a színpadon, miközben a tömeg iráni zászlókat lenget, a nemzeti himnuszt énekli és a fent idézett szövegeket kiabálják.