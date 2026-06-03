Nem engedélyezték egy izraeli repülőgép leszállását Szlovéniában – a légitársaság szerint politikai indíttatás állhat a döntés mögött

Az Israir légitársaság szerdán közölte, hogy egy Ljubljanába tartó járatának nem engedélyezték a leszállást Szlovéniában, ezért a repülőgépet Zágrábba irányították át.

A The Jerusalem Post beszámolója szerint a légitársaság politikai indíttatásúnak tartja a szlovén hatóságok döntését. Uri Sirkis, az Israir vezérigazgatója kijelentette, hogy az eset sérti a légiközlekedési megállapodásokat és az Európai Unió jogszabályait. Elmondása szerint az izraeli külügyminisztérium és a polgári légiközlekedési hatóság is részt vett azokon az egyeztetéseken, amelyeknek célja az volt, hogy a járat az eredeti tervnek megfelelően folytathassa útját, ám ezek nem jártak sikerrel.