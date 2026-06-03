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francia elnök luxus francia

Kíváncsi lettem volna, hogy milyen luxusban szarik a francia elnök az Élysée-palotában

2026. június 03. 18:42

Mert mégis érdekes lehet, hogy mire ment el a francia adófizetők pénze.

2026. június 03. 18:42
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Dezse Balázs
Dezse Balázs
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„Értem. Mindenben is együttműködünk. Meg, hogy korrupció.  Viszont kíváncsi lettem volna azért a konkrétumokra, meg arra, hogy milyen luxusban szarik a francia elnök az Élysée-palotában, mert mégis érdekes lehet, hogy mire ment el a francia adófizetők pénze. 

Meg szerintem amúgy, ha valaki ilyen tökös meg konfrontatív, és mindent is megmond, akkor Trianon évfordulója előtt egy nappal lehet Trianonnak kapcsolatban valamit is meg lehetett volna említeni a francia hősök emlékművének megkoszorúzása közben. Természetesen tiszteletben tartjuk a francia hősöket is. De azért akkor is, na.”

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
szilvarozsa
2026. június 03. 18:57
A franciáknál, meg a németeknél is ki kell cserélni az összes budiülőkét. Ez a hülye tiszaiszap végigrágott minden wc deszkát. Harapáspróbával akarta megállapítani, hogy aranyból vannak-e.
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5
0
Box Hill
2026. június 03. 18:56
Elvégre Jacques Clouseau rendőrfelügyelő látogatott Magyarországról.
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5
0
nyugalom
•••
2026. június 03. 18:53 Szerkesztve
A proli bolond nem kepes viselkedni! A francia etikett szigorú! Vajon könyökölt, ragyujtott, esetleg előtte szivott? Tudta, mit mivel illik enni, inni? Szegyen ez a kangörcs. Nem is tudta, Trianon az meg mi?
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7
0
makapaka2
2026. június 03. 18:52
Ott is kivágta a hisztit Bütyök, mint Németországban?
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7
0
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