„Értem. Mindenben is együttműködünk. Meg, hogy korrupció. Viszont kíváncsi lettem volna azért a konkrétumokra, meg arra, hogy milyen luxusban szarik a francia elnök az Élysée-palotában, mert mégis érdekes lehet, hogy mire ment el a francia adófizetők pénze.

Meg szerintem amúgy, ha valaki ilyen tökös meg konfrontatív, és mindent is megmond, akkor Trianon évfordulója előtt egy nappal lehet Trianonnak kapcsolatban valamit is meg lehetett volna említeni a francia hősök emlékművének megkoszorúzása közben. Természetesen tiszteletben tartjuk a francia hősöket is. De azért akkor is, na.”